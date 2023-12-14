ናሳ በህዋ ጣቢያ እና በሪሌይ ሳተላይት መካከል የተሳካ የሌዘር ግንኙነትን ያከብራል።

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) እና በሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያ (ኤልሲአርዲ) ሳተላይት መካከል ያለውን የሌዘር ግንኙነት በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ ናሳ በህዋ ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ይህ የናሳን የመጀመሪያ ባለሁለት መንገድ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሌዘር ማስተላለፊያ ስርዓትን ያሳያል።
የናሳ LCRD እና አዲሱ ILLUMA-T (የተቀናጀ ኤልሲአርዲ ሎው ኤር ኤር ቢት የተጠቃሚ ሞደም እና አምፕሊፋየር ተርሚናል) ጭነት በተሳካ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳታ ሲለዋወጡ በዲሴምበር 5፣ 2023 ላይ ቀዳሚው ግንኙነት ተካሄዷል። በአይኤስኤስ የጃፓን የሙከራ ሞዱል የተጋለጠ ተቋም ላይ የተጫነው ILLUMA-T የሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ በጂኦሳይንክሮኖስ ምህዋር ውስጥ የመረጃ ልውውጥን ውጤታማነት እና ፍጥነት እንዴት እንደሚያሳድግ እያሳየ ነው።
የጨረር ኮሙኒኬሽን፣ እንዲሁም ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን በመባል የሚታወቀው፣ ምልክቶችን ለማስተላለፍ ከባህላዊ የራዲዮ ሞገዶች ይልቅ የኢንፍራሬድ ብርሃንን ይጠቀማሉ። የኢንፍራሬድ ብርሃን አጠቃቀም ጥብቅ የሞገድ ርዝመት እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች በእያንዳንዱ ስርጭቱ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማስተላለፍ ያስችላል። ይህ የቴክኖሎጂ ግኝት የመረጃ ልውውጥን ውጤታማነት በእጅጉ ስለሚያሳድግ እና ፈጣን ሳይንሳዊ ግኝቶችን ለማምጣት አስተዋፅኦ ስለሚያደርግ ለሳይንሳዊ ምርምር ትልቅ ተስፋ ይሰጣል።
የ SCaN የላቀ የመገናኛ እና ዳሰሳ ቴክኖሎጂ ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ጄሰን ሚቼል እንደሚሉት፣ በ ILLUMA-T እና LCRD መካከል ያለው ስኬታማ ግንኙነት የሌዘር ግንኙነቶችን አቅም የሚያሳይ ነው። የሌዘር ኮሙኒኬሽን ከሳይንስ ተልእኮዎች ተጨማሪ መረጃዎች እንዲመለሱ ከማድረግ ባለፈ ጠፈርተኞች ወደ ጥልቅ ህዋ ሲገቡ ከመሬት ጋር እንዲገናኙ ለማድረግ እንደ ወሳኝ ባለ ሁለት መንገድ ማገናኛ እንደሚያገለግል አብራርተዋል።
ILLUMA-T በአይኤስኤስ ላይ መጫኑን ተከትሎ መሐንዲሶች ስመ አሠራሩን ለማረጋገጥ የምሕዋር ላይ ሙከራ አድርገዋል። ክፍያው አሁን ከ LCRD ጋር እየተገናኘ ነው፣ እ.ኤ.አ. በ 2021 ወደ ተከፈተው የሌዘር ግንኙነት ቴክኖሎጂዎች ከ300 በላይ የሙከራ ውቅሮችን ያሳለፈው የዝውውር ሳተላይት።
የናሳ የጠፈር ኮሙዩኒኬሽን እና አሰሳ አርክቴክት ዴቪድ እስራኤል የሌዘር ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተሳካላቸው የጠፈር ግንኙነቶች ለተግባራዊ ማሳያዎች እና ለሙከራዎች መንገድ የሚከፍት መሆኑን በመግለጽ የዚህን ስኬት አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል። እነዚህ ሙከራዎች የተረጋገጠውን የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን ወደ ፊት ተልእኮዎች መግባቱን ለማመቻቸት፣ አሰሳን እና ሳይንሳዊ ጥረቶችን ከፍ ለማድረግ ይረዳሉ።
በ ISS እና LCRD መካከል ያለው የተሳካው የሌዘር ግንኙነት ግንኙነት በጠፈር ግንኙነቶች ውስጥ ጉልህ የሆነ እርምጃን ያሳያል። ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ የተልእኮዎችን ቅልጥፍና እና ውጤታማነት ለማሳደግ የናሳ ቆራጥ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።