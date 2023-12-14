አደገኛ የፀሐይ ንብርብሮችን ማሰስ፡ ወደ ያልታወቀ ጉዞ

ማጠቃለያ፡ የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በመቅረብ ፀሀይን ለመቃኘት እጅግ አስደናቂ ተልእኮ ጀመረ። ወደ ፀሀይ ንብርብር ውስጥ ዘልቆ ሲገባ፣ እንደ አጥንት የሚሰብር ግፊት፣ ኃይለኛ ሙቀት እና ተለዋዋጭ መግነጢሳዊ መስኮች ያሉ ከባድ ሁኔታዎች ያጋጥሙታል።
በ2018 የጀመረው የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ የፀሐይን እንቆቅልሽ ለመፍታት ተልእኮ ላይ ነው። በእያንዳንዱ ንብርብር እየተቃረበ ሳለ፣ ፍተሻው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ፈተናዎች ያጋጥሙታል፣ ይህም የጠፈር ፍለጋን ውስብስብነት ያጎላል።
ጉዞው የሚጀምረው ኮሮና ሲሆን ከፀሐይ ወለል በላይ ከ 7 እስከ 10 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ቦታ ነው. ኮሮና በ1 ሚሊየን ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ስለሚኖር ከላቫ በ900 እጥፍ ይሞቃል። በዚህ የሚያቃጥል ንብርብር ውስጥ ማሰስ የፀሀይ ብርሀን ጥንካሬን ለመቋቋም የላቀ አንጸባራቂ ቴክኖሎጂን ይፈልጋል።
ጠጋ ብሎ፣ መርማሪው ክሮሞስፌርን ያጋጥመዋል፣ እሱም ግዙፍ የፀሐይ ዝናዎች ከፀሀይ በላይ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን ያራዝማሉ። ከ10,000 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ የሙቀት መጠን ያላቸው እነዚህ ታዋቂዎች ለጠፈር መንኮራኩሮች ከባድ ፈተናዎችን ይፈጥራሉ።
ፍተሻው ወደ ፎተፌር ሲቃረብ፣ በፀሐይ በሚታየው ገጽ ላይ፣ ትልቅ አደጋ ይመጣል - የፀሐይ ነጠብጣቦች። በኃይለኛ የውስጥ መግነጢሳዊ መስኮች የተከሰቱት እነዚህ ቀዝቃዛ የጋዝ ፕላቶች ለኤሌክትሮኒክስ ስጋት ይፈጥራሉ እና የፀሐይ ብርሃንን የመጋለጥ እድልን ይጨምራሉ። የፀሐይ ጨረሮች ከ 10 ቢሊዮን ሃይድሮጂን ቦምቦች ጋር እኩል የሆነ ኃይል ይለቀቃሉ, ይህም ምርመራው ከእነዚህ ንቁ ክልሎች ርቆ እንዲሄድ አስፈላጊ ያደርገዋል.
ወደ ፊት በመውረድ፣ ፍተሻው ወደ ኮንቬክቲቭ ዞን ይደርሳል፣ እዚያም የሙቀት መጠኑ ወደ 2 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ይደርቃል። እንዲህ ያለውን ከፍተኛ ሙቀትን ለመቋቋም የሚያስችል ቁሳቁስ ከሌለ, የመትረፍ አለመቻል ግልጽ ይሆናል.
የመጨረሻው ሽፋን፣ የፀሀይ እምብርት፣ በግምት 500,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከመሬት በታች ይገኛል። እዚህ ግፊቱ ከምድር የባህር ጠለል 200 ቢሊዮን እጥፍ ይበልጣል። አተሞች ከብረት በአስር እጥፍ የሚበልጡ ወደ ጥግግት ይጨመቃሉ፣ ይህም ከሌላው በተለየ ሁኔታ አካባቢን ይፈጥራል።
የፓርከር ሶላር ፕሮብ ልዩ ተልእኮ የሰው ልጅ የማይጠገብ የማወቅ ጉጉት እና ያልታወቀን ነገር በመመርመር ያጋጠሙትን አስደናቂ ፈተናዎች ያሳያል። ወደ ፀሀይ እየተቃረብን ስንሄድ ምርመራው የኛን ስርዓተ ፀሐይ ማዕከላዊ ኮከብ ሚስጥሮችን ይገልፃል ይህም ወደፊት ለሚደረጉ ሳይንሳዊ ግኝቶች መንገድ ይከፍታል።