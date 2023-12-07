አዲስ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች ተስፋ ይሰጣል

ናሳ ከ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ካለች የጠፈር መንኮራኩር በሌዘር አማካኝነት በተሳካ ሁኔታ የመረጃ ልውውጥ በማድረግ በጥልቅ የጠፈር ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። የአሜሪካው የጠፈር ኤጀንሲ እንደገለጸው ግኝቱ በህዋ ላይ የምንግባባበት መንገድ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
በተለምዶ ከጥልቅ የጠፈር ጥበባት ጋር የሚደረግ ግንኙነት ከምድር አንቴናዎች በተላኩ እና በተቀበሉት የሬድዮ ምልክቶች ላይ የተመሰረተ ነው። አስተማማኝ ቢሆንም፣ እነዚህ የሬዲዮ ምልክቶች የመተላለፊያ ይዘት ውስንነት ስላላቸው እንደ ባለከፍተኛ ጥራት ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ያሉ ትልልቅ ፋይሎችን ለማስተላለፍ አስቸጋሪ ወይም የማይቻል ያደርገዋል። ይሁን እንጂ ናሳ በሌዘር በኩል የሚደረግ ግንኙነት የውሂብ መጠንን እስከ 100 ጊዜ ያህል እንደሚያሻሽል ያምናል።
ይህንን ቴክኖሎጂ ለመፈተሽ የናሳ የሳይኪ ሚሽን የሌዘር ሲግናሎችን በኢንፍራሬድ አቅራቢያ መላክ እና መቀበል የሚችል ሌዘር ትራንስሴቨር ታጥቆ ተላከ። ትራንስሴይቨር በካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ ሌዘር ቢኮን ላይ ተቆልፏል። ይህ የተሳካ "የመጀመሪያ ብርሃን" ግኝት የሌዘር የመገናኛ ቴክኖሎጂን አዋጭነት ለማሳየት የታለሙ ተከታታይ ሙከራዎች አካል ነው።
በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የስፔስ ቴክኖሎጂ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት የቴክኖሎጂ ማሳያዎች ዳይሬክተር ትዕግስት ኮርቴስ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን እምቅ ደስታ ገለፁ። እሷ ገልጻለች፣ “የመጀመሪያውን ብርሃን ማግኘት በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ ካሉት በርካታ የ DSOC ወሳኝ ክንውኖች አንዱ ነው፣ ይህም ሳይንሳዊ መረጃን ለመላክ ወደሚችሉ ከፍተኛ የውሂብ ደረጃ ግንኙነቶች መንገዱን ይከፍታል፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል እና የሰው ልጅ ቀጣዩን ግዙፍ ዝላይ ለመደገፍ ቪዲዮን በዥረት መልቀቅ ሰውን ወደ ማርስ መላክ።
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ሲስተም ልዩ ተግዳሮቶችን ይፈጥራል፣ ምክንያቱም የሌዘር ሲግናል የጠፈር መንኮራኩሩንም ሆነ የምድርን እንቅስቃሴ በማካካስ በትልቁ ርቀት ላይ ትክክለኛነትን መጠበቅ አለበት። የናሳ ቡድን አሁን በሚተላለፉት የብርሃን ፎቶኖች ውስጥ ትክክለኛ የሌዘር ጠቋሚ እና ኢንኮዲንግ መረጃን የሚያረጋግጡ ስርዓቶችን በማጣራት ላይ ያተኩራል።
በሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እድገት ፣የወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ለሳይንሳዊ ምርምር እና ፍለጋ አዳዲስ እድሎችን ሊከፍቱ ይችላሉ። ፈጣን የውሂብ ማስተላለፊያ ታሪፎች የእውነተኛ ጊዜ ግንኙነቶችን ፣ የተሻሻለ የምስል ጥራትን እና የቀጥታ ስርጭት አቅምን ያስችላል ፣ ስለሆነም የሁለቱም የሳይንስ ሊቃውንት እና የጠፈር ተጓዦችን ተሞክሮ ያሳድጋል። ናሳ የጠፈር ግንኙነቶችን ድንበሮች መግፋቱን እንደቀጠለ፣ ለወደፊት የጠፈር ምርምር አስደሳች ተስፋዎች ይጠበቃሉ።