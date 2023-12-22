NASA's Deep Space Network (DSN) 60 አመቱ ታህሣሥ 24 ቀን ሊሞላው ነው፣ ይህም በጨረቃ ላይም ሆነ ከጠፈር በላይ ከጠፈር መንኮራኩሮች ጋር ስድስት አስርት ዓመታትን ያስቆጠረ ግንኙነትን ያሳያል። ባለፉት አመታት፣ DSN ከ40 ለሚበልጡ ተልእኮዎች ወሳኝ የሆኑ የመገናኛ እና የአሰሳ አገልግሎቶችን በማመቻቸት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ናሳ የሚደግፋቸውን ተልዕኮዎች ቁጥር ለመጨመር ሲያቅድ፣ ኤጀንሲው የዲኤስኤን መሠረተ ልማት በማዘመን እና በማስፋፋት ላይ ነው።
ለናሳ የጠፈር ኮሙኒኬሽን እና አሰሳ ፕሮግራም የኔትዎርክ አገልግሎት ክፍል ተጠባባቂ ዳይሬክተር ፊሊፕ ባልድዊን እንደተናገሩት ዲኤስኤን በምድር እና በህዋ መካከል ያለውን የመረጃ ፍሰት በማረጋገጥ እንደ "የናሳ ልብ" ያገለግላል። መጪውን የአርጤምስ ተልእኮ ለጨረቃን ጨምሮ እያደገ የመጣውን የሮቦቲክ እና የሰው ተልእኮ ፍላጎቶችን ለማሟላት፣ DSN ወደ ቀጣዩ የዘመናዊነት ደረጃ እየገባ ነው።
የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ዲኤስኤንን ያስተዳድራል፣ ይህም ሚሲዮኖች እንዲከታተሉ፣ ትዕዛዞችን እንዲልኩ እና ከሩቅ ቦታዎች ሳይንሳዊ መረጃዎችን ከጠፈር መንኮራኩሮች እንዲቀበሉ ያስችላል። አውታረ መረቡ በጎልድስቶን ፣ ካሊፎርኒያ ውስጥ በሦስት ውስብስቦች የተከፋፈሉ 14 አንቴናዎችን ያቀፈ ነው ። ካንቤራ፣ አውስትራሊያ; እና ማድሪድ፣ ስፔን። የDSN መርሐግብር አውጪዎች ለወሳኝ ክንውኖች የኔትወርክ ድጋፍን ለማስጠበቅ ከቡድኑ ጋር በቅርበት ይሠራሉ እና ሽፋንን ከፍ ለማድረግ "ፀሐይን ተከተል" የተባለ ፕሮቶኮል ተግባራዊ አድርገዋል።
የአውታረ መረቡ ማሻሻያ ሰሃን መጨመር እና ማሻሻል እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መፍጠርን ያካትታል። ከእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አንዱ ሌዘር ወይም ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ነው, ይህም የሚተላለፈውን የውሂብ መጠን ሊያሻሽል ይችላል. ናሳ ከምድር ምህዋር እስከ ጨረቃ ያለውን የሌዘር ግንኙነት በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል፣ እና ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (DSOC) የቴክኖሎጂ ማሳያ በሳይኪ ተልዕኮ ላይ ከፍተኛ ባንድዊድዝ መረጃን እስከ ማርስ ድረስ ለማስተላለፍ ያለመ ነው።
ዲኤስኤን እና ናሳ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የመቀበል ረጅም ታሪክ አላቸው፣ የኔትወርኩ መነሻዎች ከኤክስፕሎረር 1፣ የመጀመሪያው ስኬታማ የአሜሪካ ሳተላይት በ1958 የቴሌሜትሪ መቀበልን ተከትሎ የዲ ኤስ ኤን በጥልቅ የጠፈር ግንኙነት ውስጥ የሰራው ስራ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተልእኮዎችን ደግፏል። እና ስለ ፕላኔታችን እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ብዙ ግኝቶችን አስፍሯል። በተሰጠ የሰው ሃይል እና ቀጣይነት ያለው ፈጠራ፣ DSN ለሚቀጥሉት 60 አመታት እና ከዚያም በላይ በህዋ ምርምር እና ሳይንሳዊ እድገት አንቀሳቃሽ ሃይል ሆኖ ይቀጥላል።
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