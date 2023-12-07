ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ሊነፉ የሚችሉ የሙቀት መከላከያዎችን ማሰስ

ናሳ ባለፈው አመት በተሳካ ሁኔታ ሊተነፍ የሚችል የሙቀት መከላከያ ማሳያ ማሳየቱ ከኤጀንሲው ጋር ይህን የፈጠራ ቴክኖሎጂን በማሳደግ ረገድ ትብብር ለማድረግ ከሚጓጉ በርካታ ኩባንያዎች ፍላጎት ፈጥሯል። እ.ኤ.አ. በህዳር ወር ናሳ የJPSS-2 የአየር ሁኔታ ሳተላይት ስታምጥቅ እንደ ሁለተኛ ደረጃ ጭነት የሎው-ምድር ምህዋር የበረራ ሙከራን አየር ላይ የሚወጣ ዲሴለር (LOFTID) አድርጓል። ስድስት ሜትር ሊተነፍሰው የሚችል የሙቀት ጋሻ ወደ ድጋሚ ሲገባ እና በሰላም በፓስፊክ ውቅያኖስ አረፈ።
ፍላጎት ካላቸው ወገኖች መካከል አንዱ ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ULA) ነው፣ እሱም ቴክኖሎጂውን ከ Sensible Modular Autonomous Return Technology (SMART) ጽንሰ ሃሳብ ጋር በማዋሃድ የማበልጸጊያ ሞተሮችን መልሶ ለማግኘት። ULA በአሁኑ ጊዜ የLOFTID ቴክኖሎጂን በስፔስ ህግ ስምምነት ለማራመድ ከናሳ ጋር በመተባበር ላይ ነው። ይህ ትብብር 10 ሜትር የሆነ ዲያሜትር ያለው ትልቅ ኤሮሼል ልማትን ያካትታል።
ትልቁን መጠን ለማግኘት የሚተነፍሰው ዲሴሌተር ቶረስ ክፍሎች በዲያሜትር መጨመር እና ወደ ከፍተኛ ግፊት መጨመር ያስፈልጋቸዋል። በላንግሌይ የምርምር ማዕከል የLOFTID የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ጆ ዴል ኮርሶ ULA ለዚህ ጉልህ የቴክኖሎጂ ዝላይ የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል። ነገር ግን፣ በ LOFTID ቴክኖሎጂ የተማረከው ULA ብቸኛው ኩባንያ አይደለም። ሌሎች ኩባንያዎች፣ Outpostን ጨምሮ፣ የንግድ መልሶ መመለሻ ሥርዓቶችን የሚያቀርብ ጅምር፣ ፍላጎት አሳይተዋል።
በተጨማሪም ናሳ ከ18 እስከ 20 ሜትር ርቀት ላይ ለሚደርሱ ልዩ ልዩ ላልታወቁ አፕሊኬሽኖች ከXNUMX እስከ XNUMX ሜትር የሚደርሱ ትላልቅ ኤሮሼሎችን ለማሰስ በማለም ከማይታወቁ ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች ጋር በመተባበር ላይ ነው። በተጨማሪም ሰማያዊ አመጣጥ በዳግም ሙከራው ወቅት ወሳኝ መረጃዎችን ለሰበሰበው ለናሳ በሳይንስ የተስተካከለ የበረራ ምስል ቡድን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ በLOFTID በረራ ውስጥ ተሳትፏል።
እነዚህ ሽርክናዎች መጠነ-ሰፊ አየር የሚነፉ ዲሴለርተሮች እድገት እያፋጠኑ ቢሆንም፣ ናሳ ቴክኖሎጂውን ለማሳደግ በኢንዱስትሪ ላይ ብቻ መተማመን እንደማይችል አምኗል። ኤጄንሲው በምርምር እና በልማት ላይ ኢንቨስት በማድረግ ለወደፊት የሰው ልጅ ተልዕኮዎች እንደ ማርስ ያሉትን ሙሉ እምቅ አቅም ለመጠቀም ያስችላል።