የናሳ ጥልቅ ጠፈር አውታረ መረብ ለጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች የእይታ ግንኙነቶችን ያሳድጋል

ከ1963 ጀምሮ የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኔትወርክ (ዲኤስኤን) ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከጥልቅ ህዋ ተልእኮዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማስቀጠል ከXNUMX ዓ.ም. ጀምሮ ሲሰራ ቆይቷል። አሁን ኤጀንሲው በዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) ስርዓት በሚጠቀመው ስርዓት ከፍተኛ ለውጥ እያመጣ ነው። ሌዘር ከፍተኛ ባንድዊድዝ ቪዲዮ እና መረጃን ከጥልቅ ቦታ ለማስተላለፍ።
ከተለምዷዊ የሬድዮ ስርጭቶች ጋር ሲነጻጸር፣ የጨረር ድርድር ፈጣን የማስተላለፊያ ፍጥነትን፣ የተሻሻለ ደህንነትን፣ ቀላል ክብደትን እና የበለጠ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል። በቅርቡ ባደረገው ሙከራ ናሳ የ DSOC ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከ31 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (19 ሚሊዮን ማይል) ርቀት ላይ ያለውን ቪዲዮ በተሳካ ሁኔታ ለቀቀ። ይህ ታሪካዊ ምእራፍ የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ውጤታማነት ያሳያል እና ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
የ15 ሰከንድ ቪዲዮው የተላለፈው በ NASA's Psyche ተልዕኮ ላይ የተጫነውን ዘመናዊ የበረራ ሌዘር ማስተላለፊያ በመጠቀም ነው። ቪዲዮው በከፍተኛ የቢት ፍጥነት 267 ሜጋ ቢት በሰከንድ የተላከ ሲሆን ወደ ምድር ለመድረስ 101 ሰከንድ ፈጅቷል። በካልቴክ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ በሃሌ ቴሌስኮፕ ወርዶ በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ በቅጽበት ተጫውቷል።
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ማሳያ መረጃን አሁን ካሉት የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ስርዓቶች ከ10 እስከ 100 እጥፍ በሚበልጥ ፍጥነት ለማስተላለፍ ያለመ ነው። የሳይኪ ተልእኮ ወደ ዋናው አስትሮይድ ቀበቶ እየገፋ ሲሄድ ስርዓቱ ከምድር በጣም ርቆ በሚገኝበት ጊዜም እንኳ ምልክቶችን እስከ ማርስ ድረስ ይልካል። ይህ የማሻሻያ ቴክኖሎጂ ውስብስብ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎችን እና ቪዲዮን ለማስተላለፍ ያስችላል ፣ ይህም ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ የቡድን ተልእኮዎች መሠረት ይጥላል ።
የ DSOC ስርዓት ስኬት ከቅርብ ጊዜዎቹ ስኬቶች በግልጽ ይታያል። ፕሮጀክቱ በኖቬምበር 14 ላይ "የመጀመሪያውን ብርሃን" አግኝቷል እና ፈጣን የመውረድ ፍጥነትን እና በየሳምንቱ በሚደረጉ የፍተሻ ጊዜዎች የጠቋሚ ትክክለኛነት አሳይቷል. ይህ ቴክኖሎጂ የመገናኛ አውታሮችን በጥልቅ ህዋ ላይ የመቀየር እና አጠቃላይ የህዋ ተልእኮዎችን ስኬት የማጎልበት አቅም አለው።
ከሳይንሳዊ ጥቅሞቹ በተጨማሪ ከፍተኛ የውሂብ መጠን ያለው ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን በጠፈር ተጓዦች እና በምድር መካከል ለረጅም ጊዜ በሚቆይ ተልዕኮዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ, ለምሳሌ ወደ ማርስ የወደፊት ተልዕኮዎች. የጠፈር ተመራማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው እና ከቤት ምቾት ርቀው ወራትን አልፎ ተርፎም አመታትን ሲያሳልፉ አስተማማኝ እና ቀልጣፋ የመገናኛ አውታሮች ለደህንነታቸው አስፈላጊ ይሆናሉ።
በኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ውስጥ በተደረጉት እድገቶች፣ ናሳ ወደ አጽናፈ ሰማይ በጥልቀት ለመመርመር ግቡ ላይ ጉልህ እርምጃ እየወሰደ ነው። የሌዘር ኃይልን በመጠቀም ኤጀንሲው ግኝቶችን ለማፍራት እና የጠፈር ምርምር ድንበሮችን በመግፋት ላይ ነው።