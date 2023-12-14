ናሳ በጃስፐር ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የፈጠራ ሮቦቲክ መሳሪያን ፈትኗል

የናሳ ሳይንቲስቶች EELS (Exobiology Extant Life Surveyor) የተባለ አዲስ የሮቦት መሳሪያ በመጠቀም በጃስፐር ብሄራዊ ፓርክ የመስክ ሙከራ አድርገዋል። ይህ 4.4 ሜትር ርዝመት ያለው፣ 200 ፓውንድ ሜካኒካል እባብ የተነደፈው ለመዳረሻ አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎች ፍለጋ ሮቨሮች ሊደርሱባቸው የማይችሉትን ነው። ዶ/ር ሞርጋን ኬብል የናሳ የጄት ፕሮፑልሽን ላብራቶሪ (JPL) ባልደረባ እንዳብራሩት ኢኤልኤስ በሌሎች የስርዓተ ህዋሳችን ህይወት ውስጥ ስላለ ህይወት ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ለመስጠት ያለመ ነው።
በአትባስካ ግላሲየር በተካሄደው ሙከራ፣ EELS ፈታኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ በተሳካ ሁኔታ ተንቀሳቅሷል። የበረዶ ግግር በረዶው ወደ በረዶው ውስጥ ዘልቀው የሚገቡ ስንጥቆች፣ ስንጥቆች እና ሞውሊንስ የሚባሉ ቱቦዎችን የሚያሳዩ ልዩ መልክአ ምድሮችን አቅርቧል። ይህም ለመረጃ አሰባሰብ እና ለሳይንሳዊ ምርምር ጥሩ እድል ሰጥቷል።
ሳይንቲስቶች ለምድር ሳይንስ ባልደረቦቻቸው የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ይለካሉ ፣ለሚመጡት የምርምር ወረቀቶች አስተዋፅዖ አድርገዋል። የፈተናው ሂደት ቡድኑ ስለ EELS በተለያዩ አካባቢዎች ስላለው አፈጻጸም ጠቃሚ መረጃ እንዲሰበስብ፣ እንዲሁም ጠቃሚ ሳይንሳዊ መረጃዎችን እንዲሰበስብ አስችሎታል።
EELS እንደ አስፈላጊነቱ ሞጁሎችን የመጨመር ወይም የማስወገድ ችሎታ ያለው፣ ሊሰፋ የሚችል ነው። የቅርብ ጊዜ ሙከራው ስኬታማ ሆኖ ለቀጣይ ልማት እና ለወደፊቱ ምርምር እድሎችን ከፍቷል። ናሳ ወደ ጃስፐር ብሔራዊ ፓርክ ለመመለስ ወይም ትንሽ የ EELS እትም በጨረቃ ወይም በማርስ ላይ ማሰማራት ሊያስብበት ይችላል።
ይህ በጃስፐር ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ ያለው የመስክ ሙከራ እጅግ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እና ለጠፈር ፍለጋ እድሎች አጉልቶ ያሳያል። የናሳ ኢኤልኤስ መሣሪያ ተደራሽ ያልሆኑ ቦታዎችን በመመርመር እና ከምድር በላይ ህይወት መኖር አለመኖሩን ለማወቅ ቃል መግባቱን ያሳያል። ፈተናው ሲቀጥል እና እድገቶች ሲደረጉ፣ የሳይንሳዊ ማህበረሰቡ ስለ አጽናፈ ሰማይ ባለን ግንዛቤ ውስጥ አዳዲስ ግኝቶችን እና ግኝቶችን በጉጉት ይጠብቃል።