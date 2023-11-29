ናሳ በማርስ ላይ የአየር ላይ ፍለጋን አብዮት ሊያደርግ ነው።

የኢንጂኑቲ ማርስ ሄሊኮፕተር ስኬት ለቀጣዩ ትውልድ የኢንተርፕላኔቶች ሰው አልባ አውሮፕላኖች ልማት መንገድ የሚከፍት በመሆኑ ናሳ በማርስ ላይ የአየር ላይ ፍለጋን ድንበር እየገፋ ነው። የኤጀንሲው ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) የወደፊት የማርስ ሄሊኮፕተሮችን ፍጥነት እና አቅም የሚያጎለብት አዲስ የፕሮፔለር ዲዛይን ሙከራ አጠናቋል።
በመጀመሪያ የቴክኖሎጂ ማሳያ ሆኖ የተገነባው ብልህነት ከተጠበቀው በላይ እጅግ የላቀ ሲሆን በቀይ ፕላኔት ላይ 66 ስኬታማ በረራዎችን አድርጓል። ስኬቶቹም የአየር ላይ አሰሳ በአስቸጋሪው የማርስ አካባቢ ውስጥ ውጤታማ መሆኑን አረጋግጠዋል። ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ መረጃዎችን በመያዝ ብልህነት ከማርስ በላይ ከፍ ማለቱን ቢቀጥልም፣ የJPL መሐንዲሶች ለወደፊት ተልእኮዎች የ rotor ዲዛይን ለማሻሻል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ቆይተዋል።
በጄ.ፒ.ኤል ሰፊው የጠፈር ሲሙሌተር ውስጥ የተካሄደው የኤሮዳይናሚክስ ሙከራ የአዲሶቹን ፕሮፐለርስ ውጤታማነት ለማረጋገጥ ወሳኝ የሆነውን ቀጭን የማርስ የከባቢ አየር ሁኔታዎችን ተባዝቷል። በአዲስ መልክ የተነደፉት rotors አስደናቂ ፍጥነት 3,500 RPM፣ 750 RPM ፈጠነ ከ Ingenuity's current blades። ይህ ግኝት ሮተሮቹ ከድምጽ ማገጃው በታች ያለውን ፍጥነት እንዲደርሱ ያስችላቸዋል፣ ይህም ቀጭን ከባቢ አየርን በማካካስ እና ለቀጣይ በረራ አስፈላጊውን ማንሻ ያመነጫል።
ከ Ingenuity's በአራት ኢንች የሚረዝሙ ረዣዥም rotors የበለጠ የመዋቅር ጥንካሬን ይሰጣሉ እና ለበለጠ ታላቅ የወደፊት ተልእኮዎች መንገድ ይከፍታሉ። ቢሆንም፣ እነዚህ የላቁ rotors ምህንድስና የሄሊኮፕተሩን አጠቃላይ ክብደት በጥንቃቄ መመርመርን ይጠይቃል። በጣም ከባድ የሆኑትን rotors ማመጣጠን ጥሩ አፈፃፀምን ለመጠበቅ እንደ እግሮች ባሉ ሌሎች ክፍሎች ውስጥ ክብደት መቀነስ ያስፈልገዋል።
ከ Ingenuity ቀጣይ አሰሳ በተጨማሪ ናሳ በማርስ ላይ የአየር ላይ ፍለጋን የበለጠ ለመቀየር እቅድ አለው። ከቀዳሚው የበለጠ ትልቅ ሳይንሳዊ ሸክሞችን መሸከም የሚችል የማርስ ሳይንስ ሄሊኮፕተር በመጪ ተልእኮዎች ውስጥ እንደ የበረራ ስካውት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። በተጨማሪም፣ የወደፊት ዕቅዶች የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ አካል በመሆን በPerseverance rover የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ለማምጣት ሄሊኮፕተሮችን መጠቀምን ያጠቃልላል። ነገር ግን፣ የፕሮጀክት ወጪዎችን በሚመለከቱ ተግዳሮቶች ናሳ በዚህ ታላቅ ስራ ላይ ስራውን ለጊዜው እንዲያቆም አነሳስቶታል።
ናሳ በአየር ምርምር ፈር ቀዳጅነት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ ከ Ingenuity’s ድሎች እና እየተካሄደ ባለው የ rotor ልማት የተማሩት ትምህርቶች፣ ድሮኖች በማርስ ሰማይ ውስጥ ዘልቀው በመግባት የቀይ ፕላኔትን ምስጢር ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚከፍቱበትን የወደፊት መንገድ ይከፍታል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. Ingenuity በማርስ ላይ ስንት በረራ አድርጓል?
ብልህነት በማርስ ላይ 66 በረራዎችን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል ፣ይህም የመጀመሪያ ግቡን አምስት በረራዎችን በልጦ ነበር።
2. አዲሱ የ rotor ንድፍ ምን ያህል በፍጥነት ሊደርስ ይችላል?
አዲሶቹ ፕሮፐለሮች የ 3,500 RPM ፍጥነት ማሳካት ችለዋል፣ ይህም ከ Ingenuity የአሁኑ ቢላዎች በ750 RPM ፈጣን ነው።
3. በማርስ ላይ ያሉት ሮተሮች በከፍተኛ ፍጥነት መሽከርከር የሚያስፈልጋቸው ለምንድን ነው?
ቀጭኑ የማርስ ከባቢ አየር ከምድር ከባቢ አየር ጋር ሲነፃፀር በቂ ማንሳት ለማመንጨት ከፍተኛ የ rotor ፍጥነቶችን ይፈልጋል።
4. ናሳ በማርስ ላይ የአየር ላይ ፍለጋ ለማድረግ የወደፊት ዕቅዶች ምንድን ናቸው?
ናሳ የማርስ ሳይንስ ሄሊኮፕተርን ለወደፊት ተልእኮዎች ለማሰማራት አስቧል፣ ይህም ትላልቅ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ለማጓጓዝ ያስችላል። በተጨማሪም ሄሊኮፕተሮች የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ አካል በመሆን በPerseverance rover የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ማምጣት ይችላሉ።