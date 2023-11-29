የቦታ ዜማዎችን መፍታት፡ የናሳ ሙዚቃዊ ፕሮጀክት

ሰፊው የጠፈር ስፋት ምን እንደሚመስል አስበህ ታውቃለህ? ናሳ ዲጂታል መረጃዎችን ከጠፈር ቴሌስኮፖች ወስዶ ወደ ሙዚቀኛ ሙዚቃ የሚቀይር ልዩ ጥረት አድርጓል። እጅግ አስደናቂ በሆነ ትብብር የናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ሴንተር ከአቀናባሪው ሶፊ ካስትነር ጋር በመተባበር ማራኪ የጋላክሲዎችን እና የሰማይ አካላትን ምስሎች ወደ ማስታወሻ እና ድምጾች ሲምፎኒ ለመቀየር።
ይህ የሥልጣን ጥመኛ ፕሮጀክት፣ “ወንድነት” በመባል የሚታወቀው፣ የውጪውን ጠፈር ድንቆች ለመለማመድ አዲስ እይታን ይሰጣል። ናሳ የጠፈር መረጃን ወደ ዜማ በመቀየር ብዙ ሰዎች ማየት የተሳናቸውን ጨምሮ አስደናቂውን የአጽናፈ ሰማይን ውበት እንዲያደንቁ ለማድረግ ያለመ ነው። እነዚህ የሌላ ዓለም ማጀቢያ ሙዚቃዎች ግለሰቦቹ በኮስሞስያችን ግርማ ውስጥ እራሳቸውን እንዲጠመቁ አዲስ መንገድን ይፈጥራሉ።
ግን ይህ የፈጠራ ናሳ ፕሮጀክት እንዴት ይሰራል? የቻንድራ ኤክስሬይ ማእከል ከ2020 ጀምሮ የጠፈር ምስሎችን ወደ ድምጾች ሲተረጉም ቆይቷል። እንደ ጋዝ ክሮች፣ ኤክስ ሬይ እና ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ሳጅታሪየስ ኤ ካሉ ነገሮች የተገኙ መረጃዎችን በመጠቀም ፕሮጀክቱ የሚማርኩ ዜማዎችን ለመፍጠር ይፈልጋል። የእነዚህን የአጽናፈ ሰማይ ክስተቶች ምንነት ያካትታል።
አቀናባሪ ሶፊ ካስትነር የራሷን ጥበባዊ እይታ በመረጃው ውስጥ በማስገባት የሰው ልጅን ወደዚህ የሰማይ ሲምፎኒ ታመጣለች። በ Spitzer፣ Chandra እና Hubble ቴሌስኮፖች ከተነሱት ምስሎች መነሳሻን በመሳል በትልቁ የውሂብ ስብስብ ውስጥ ጉልህ የሆኑ ክስተቶችን ለማጉላት ዓላማ ያላቸውን አጫጭር የሙዚቃ ምስሎችን ትሰራለች። በሳይንሳዊ እውነታዎች ላይ ስር እየሰደደ የሚማርክ ታሪክን የሚናገር የፊልም ነጥብ ከመቅረጽ ጋር ተመሳሳይ ነው።
የአሜሪካው የጠፈር ኤጀንሲ ካከናወኗቸው በርካታ አስደናቂ ተግባራት ውስጥ የናሳ የሙዚቃ ፕሮጀክት አንዱ ነው። እ.ኤ.አ. በጁላይ 2023 ናሳ የኤጀንሲውን የቅርብ ጊዜ ምርምር እና የኤሚ ሽልማት አሸናፊ የቀጥታ ተልእኮ ሽፋን መዳረሻ የሚሰጥ NASA+ን ከማስታወቂያ ነፃ የሆነ የዥረት መተግበሪያ አስተዋወቀ። በተጨማሪም የጠፈር አድናቂዎች ከናሳ ስፖት ዘ ስቴሽን መተግበሪያ ጋር መሳተፍ ይችላሉ፣ እሱም አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያን ለማግኘት እና የእውነተኛ ጊዜ ምስሎችን እና ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ የተሻሻለ የእውነታ በይነገጽን ያቀርባል።
በማጠቃለያው፣ ናሳ ከአቀናባሪ ሶፊ ካስትነር ጋር በመተባበር የሚፈጠረው የድምፅ ሲምፎኒ የውጪውን ጠፈር ተሻጋሪ ውበት ሙሉ በሙሉ በአዲስ መንገድ እንድንለማመድ ያስችለናል። ሙዚቃ አፍቃሪም ሆንክ የጠፈር አሳሽ ራስህን በጋላክሲዎች ዜማዎች እና ኢንተርጋላቲክ ክስተቶች ውስጥ ማጥመቅ እጅግ አስደናቂ ተሞክሮ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ልጅነት ምንድን ነው?
ሶኒፊሽን መረጃን ወይም መረጃን ወደ ድምጽ የመተርጎም ሂደት ነው። በናሳ ፕሮጀክት አውድ ውስጥ ሶኒፊኬሽን የጠፈር ምስሎችን እና መረጃዎችን ወደ ዜማ እና ድምጾች ለመቀየር ያስችላል፣ ይህም የውጪን ቦታ ለመለማመድ ልዩ መንገድ ይፈጥራል።
NASA+ ምንድን ነው?
ናሳ+ የኤጀንሲውን የቅርብ ጊዜ ምርምር፣ የቀጥታ ተልዕኮ ሽፋን እና አዳዲስ ተከታታዮችን በነጻ፣ ከማስታወቂያ ነጻ መዳረሻ የሚሰጥ በናሳ የተከፈተ የማስተላለፊያ መተግበሪያ ነው። የቦታ ድንቆችን ለማሰስ ለቤተሰብ ተስማሚ የሆነ መድረክ ያቀርባል።
ስፖት ዘ ጣቢያ መተግበሪያ ምንድን ነው?
ስፖት ጣቢያው ተጠቃሚዎች ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያን (አይኤስኤስ) በቅጽበት እንዲያገኙ የሚያስችል በናሳ የተሰራ መተግበሪያ ነው። ተጠቃሚዎች የተመለከቱትን ምስሎችን እና ቪዲዮዎችን እንዲያነሱ እና እንዲያጋሩ ለመርዳት የተሻሻለ የእውነታ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። መተግበሪያው አይኤስኤስ ወደ ተጠቃሚው አካባቢ ሲቃረብ የሞባይል ማሳወቂያዎችን ያቀርባል።
የናሳን የጠፈር ዜማዎች እንዴት ማዳመጥ እችላለሁ?
ከአቀናባሪ ሶፊ ካስትነር ጋር በመተባበር የተፈጠሩ የናሳን የጠፈር ዜማዎች ለማዳመጥ ለዚህ ፕሮጀክት የተዘጋጀውን የናሳ ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ መጎብኘት ይችላሉ። እዚያ፣ የውጪውን ቦታ ውበት በሙዚቃ ወደ ሕይወት የሚያመጡ ማራኪ ጥንቅሮችን ያገኛሉ።