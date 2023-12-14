የናሳ PACE ተልዕኮ ለ2024 ያዘጋጃል በትኩረት በመሬት ስነ-ምህዳር

ናሳ በ2024 የፕላንክተን፣ ኤሮሶል፣ ክላውድ፣ ውቅያኖስ ኢኮሲስተም (PACE) ተልእኮ ለማስጀመር በዝግጅት ላይ ነው። ይህ ተልዕኮ ስለ ምድር ከባቢ አየር እና በአየር ንብረት እና በአየር ጥራት ላይ ስላለው ተፅእኖ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ነው።
የላቁ ፖላሪሜትሮችን በመጠቀም የPACE ተልዕኮ በብርሃን፣ በኤሮሶል እና በደመና መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ይመረምራል። እነዚህ እንደ ጭስ፣ አቧራ እና ብክለት ያሉ ጥቃቅን ቅንጣቶች የማይታዩ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን የፀሐይ ብርሃንን በመምጠጥ እና በመበተን በአየር ንብረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፣ በዚህም የፀሐይን ኃይል ወደ ምድር ገጽ ይደርሳል።
የPACE ተልዕኮ ዋና የትኩረት ነጥቦች አንዱ የውቅያኖስ ቀለም ነው። የውቅያኖስ ቀለም መሣሪያ (OCI)፣ በቦርዱ ላይ ያለው የመጀመሪያ ደረጃ የሳይንስ መሣሪያ፣ በተለይ የውቅያኖሱን ቀለም ከአልትራቫዮሌት እስከ አጭር ሞገድ ኢንፍራሬድ ባለው ሰፊ ክልል ውስጥ ለመለካት የተነደፈ ነው። ሳይንቲስቶች የውቅያኖሱን ቀለም በመተንተን ስለ ጤና እና ስነ-ምህዳር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
OCIን ለማሟላት፣ የPACE ተልዕኮ በተጨማሪ ሁለት የላቁ ፖሊመሮች፣ Spectro-polarimeter for Planetary Exploration (SPEXone) እና Hyper Angular Research Polarimeter (HARP2) ያሳያል። እነዚህ መሳሪያዎች ለተሻሻለ የከባቢ አየር እርማት እና ስለ ኤሮሶል እና ክላውድ ሳይንስ አጠቃላይ ግንዛቤን በመፍቀድ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጣሉ።
በቅርቡ PACE የጠፈር መንኮራኩሮች በፍሎሪዳ ናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል አቅራቢያ በሚገኘው አስትሮቴክ የጠፈር ክራፍት ኦፕሬሽን ተቋም ደረሱ። መሐንዲሶች እና ቴክኒሻኖች አሁን የመጨረሻውን ኢንሴፕሽን ከማድረግ በፊት የመሬቱን መሳሪያ ለማቀነባበር እና ለማገዶ በማዘጋጀት ላይ ናቸው። የPACE ኘሮጀክቱን የሚተዳደረው በናሳ ጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማእከል ሲሆን በኬኔዲ የጠፈር ማእከል የማስጀመሪያ አገልግሎት ፕሮግራም ለተልዕኮው የማስጀመሪያ አገልግሎትን ይቆጣጠራል።
የPACE ተልእኮ በናሳ ሳይንሳዊ አሰሳ ውስጥ አንድ አስደሳች ምዕራፍ ብቻ ሳይሆን በአየር፣ ደመና እና ውቅያኖስ ምርምር ላይ ጠቃሚ ግኝቶችንም ተስፋ ይዟል። በተራቀቁ መሳሪያዎች እና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ትብብር አለም ስለ ፕላኔታችን ስስ ስነ-ምህዳር እና የወደፊት ህይወታችንን በመቅረጽ ላይ ስላለው ሚና ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ሊጠብቅ ይችላል።