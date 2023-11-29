ናሳ በሚሊዮን የሚቆጠር ማይልስ ርቀት ላይ ካለው የጠፈር መንኮራኩር ምልክት ይቀበላል፣ ኮሙኒኬሽን አብዮት።

ናሳ በ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከምትገኝ የጠፈር መንኮራኩር ምልክት በተሳካ ሁኔታ ተቀብሏል፣ይህም በመገናኛ ቴክኖሎጂ ውስጥ ትልቅ ስኬት ነው። የጠፈር ኤጀንሲው ይህንን ስኬት ያሳካው ዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (DSOC)፣ የሩቅ ሌዘርን ለመረጃ ማስተላለፊያነት የሚጠቀም ፈር ቀዳጅ ሙከራ ነው።
በተለምዶ፣ በጥልቅ ህዋ ውስጥ ከጠፈር መንኮራኩሮች ጋር የሚደረግ ግንኙነት በአብዛኛው የተመካው በሰፊ መሬት ላይ በተመሰረቱ አንቴናዎች በሚተላለፉ የሬዲዮ ምልክቶች ላይ ነው። አስተማማኝ ቢሆንም፣ እነዚህ የሬዲዮ ምልክቶች የመተላለፊያ ይዘት ውስንነት ስላላቸው እንደ ባለከፍተኛ ጥራት ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ያሉ ትላልቅ ፋይሎችን ለመላክ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
DSOC ለፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ስርጭት ሌዘርን በመጠቀም ይህንን የግንኙነት ማነቆን ለመቀየር ያለመ ነው። ናሳ ይህ ቴክኖሎጂ አሁን ካሉት ዘዴዎች በ100 እጥፍ የሚበልጥ የመረጃ ፍጥነትን ሊያሳድግ እንደሚችል አስረግጧል። በቅርቡ የተደረገው የ DSOC የተሳካ ሙከራ ከጨረቃ ባሻገር ካለ ቦታ መረጃ በሌዘር ሲተላለፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ይወክላል፣ ይህም የመገናኛ ክልሉን በብቃት ከ40 ጊዜ በላይ ይጨምራል።
ባለፈው ወር የሩቅ አስትሮይድ ጥናትን የጀመረው የናሳ የሳይኪ ተልዕኮ ከጨረቃ ባሻገር ይህን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለመሞከር የመጀመሪያው ሙከራ ነው። በኢንፍራሬድ አቅራቢያ የሌዘር ሲግናሎችን ማስተላለፍ እና መቀበል የሚችል ሌዘር ትራንስሴቨር የታጠቁት መንኮራኩሩ በካሊፎርኒያ በሚገኘው ናሳ ሌዘር ቢኮን ላይ ተቆልፎ “የመጀመሪያ ብርሃን” በመባል የሚታወቅ ስኬት አስመዝግቧል።
ይህ የመጀመሪያ ስኬት ናሳ የሌዘር ቴክኖሎጂን የመረጃ ስርጭትን ውጤታማነት ያረጋግጣል ብሎ ተስፋ ያደረባቸው ተከታታይ ሙከራዎች አካል ነው። በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የስፔስ ቴክኖሎጂ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት የቴክኖሎጂ ማሳያዎች ዳይሬክተር ትዕግስት ኮርትስ፣ ይህንን ምዕራፍ ማሳካት ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር ወሳኝ መሆኑን አብራርተዋል። ለከፍተኛ የዳታ ተመኖች መንገድ የሚከፍት ሲሆን አስፈላጊ የሆኑ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለማስተላለፍ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና ቪዲዮን በዥረት ለማስተላለፍ ያስችላል፣ በመጨረሻም የሰው ልጅ ወደ ማርስ የመላክ የመጨረሻ ግብን ይደግፋል።
የሌዘር ምልክቶችን በእንደዚህ አይነት ሰፊ ርቀት ላይ ለማቆየት የሚያስፈልገው ትክክለኛነት ከአንድ ማይል ርቆ በሚገኝ ሳንቲም ላይ የብርሃን ጨረር ከመምራት ጋር ይመሳሰላል። በተጨማሪም ሌዘር እና ዒላማው በቋሚነት እየተንቀሳቀሱ ናቸው፣ ይህም ከ Psyche የጠፈር መንኮራኩሮች በጣም ሩቅ በሆነው የ20 ደቂቃ ጉዞ ውስጥ በጥንቃቄ ማስተካከል ያስፈልጋል።
ወደ ፊት በመሄድ ናሳ ትክክለኛ ዒላማ ለማድረግ የጠፈር መንኮራኩሮችን የሌዘር ጠቋሚ ስርዓቶችን በማጣራት ላይ ያተኩራል። ኤጀንሲው እንደተጠናቀቀ ተጨማሪ ሙከራዎችን ለማድረግ አቅዷል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ ከፍተኛ ባንድዊድዝ መረጃን ከመሬት በተለያየ ርቀት የመቆየት አቅም እንዳለው ያሳያል። እነዚህ ሙከራዎች በጠፈር መንኮራኩር በሚለቀቁት የብርሃን ፎቶኖች ውስጥ መረጃን በኮድ ማድረግን ያካትታሉ፣ ይህም መረጃው ዲኮድ እንዲደረግ እና ወደ ምድር ቴሌስኮፖች ሲደርሱ ወደ ምስሎች ወይም ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎች እንዲገጣጠም ያስችላል።
በዚህ እጅግ አስደናቂ ስኬት ናሳ በመሬት እና በጥልቅ ህዋ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመለወጥ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ለሳይንሳዊ ፍለጋ እና ለሰው ልጅ የጠፈር ጉዞ አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል።
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DSOC ከባህላዊ የመገናኛ ዘዴዎች የሚለየው እንዴት ነው?
በጥልቅ ህዋ ውስጥ ከጠፈር መንኮራኩሮች ጋር ያለው ባህላዊ ግንኙነት ውሱን የመተላለፊያ ይዘት ባላቸው የሬዲዮ ምልክቶች ላይ የተመሰረተ ነው። በሌላ በኩል DSOC መረጃን ለማስተላለፍ ሌዘርን ይጠቀማል፣ ይህም የመረጃ መጠንን እስከ 100 ጊዜ ሊያሻሽል ይችላል።
ከ 10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ምልክት መቀበል ፋይዳው ምንድነው?
በ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ካለች የጠፈር መንኮራኩር ምልክት መቀበል የረዥም ርቀት ሌዘር ግንኙነትን አዋጭነት እና የጠለቀ የጠፈር ግንኙነትን የመቀየር አቅምን የሚያሳይ በመሆኑ ትልቅ ስኬት ነው።
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ለጠፈር ፍለጋ ምን ጥቅሞች አሉት?
ሌዘር ኮሙኒኬሽን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎች እና ቪዲዮዎችን የመሳሰሉ ትላልቅ ፋይሎችን ለማስተላለፍ የሚያስችል ከፍተኛ የውሂብ መጠን ያቀርባል። ይህ ቴክኖሎጂ ሳይንሳዊ ምርምርን በእጅጉ ሊያሳድግ እና የወደፊት የሰው ልጅን የጠፈር ፍለጋ ስራዎችን ለምሳሌ ወደ ማርስ የሚደረጉ ተልዕኮዎችን ሊደግፍ ይችላል።
የሌዘር ግንኙነት ምን ችግሮች ያጋጥሙታል?
የሌዘር ግንኙነት የጠፈር መንኮራኩርም ሆነ በምድር ላይ ባለው ኢላማ ቋሚ እንቅስቃሴ ምክንያት ትክክለኛ መጠቆሚያ እና ክትትል ያስፈልገዋል። ከዚህም በላይ መረጃውን በፎቶኖች ብርሃን ለማሰራጨት ማላመድ እና እንደደረሱ በትክክል መፍታት ተመራማሪዎች እየፈቱ ያሉ ተጨማሪ ቴክኒካል እንቅፋቶችን ያቀርባል።
NASA ተጨማሪ ሙከራዎችን እንዴት ይቀጥላል?
ናሳ ትክክለኛ ኢላማ ማድረግን ለማረጋገጥ የጠፈር መንኮራኩሩን የሌዘር ጠቋሚ ሲስተም ማሻሻል ላይ ትኩረት ያደርጋል። ኤጀንሲው በጠፈር መንኮራኩሩ በሚለቀቁት የብርሃን ፎቶኖች ላይ መረጃን በኮድ በማስቀመጥ ቀጣይነት ያለው ከፍተኛ ባንድዊድዝ ዳታ ማስተላለፍን የሚያሳዩ ሙከራዎችን ከመሬት በተለያየ ርቀት ለማካሄድ አቅዷል።