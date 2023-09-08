Nanoprecise የአለም የመጀመሪያውን የብርሃን ሃይል መሰብሰብ ትንበያ የጥገና ዳሳሽ ያስተዋውቃል

Nanoprecise Sci ኮርፖሬሽን የዞን 0 ደንቦችን የሚያከብር በአለም የመጀመሪያው የብርሃን ሃይል መሰብሰብ ዳሳሽ የሆነውን የማሽን ዶክተር ™ LUX የተባለ የመሬት አነቃቂ ዳሳሽ ጀምሯል። ይህ ፈጠራ ዳሳሽ ቅልጥፍናን እና ትክክለኛነትን ብቻ ሳይሆን በኢንዱስትሪ ቁጥጥር ውስጥ ዘላቂ መፍትሄዎችን አስፈላጊነትንም ይመለከታል።
MachineDoctor LUX የተነደፈው ከአካባቢው የብርሃን ምንጮች ኃይልን በመጠቀም በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ ባሉ አካባቢዎች ያለምንም እንከን እንዲሠራ ነው። ይህ የባትሪ መተካት አስፈላጊነትን ያስወግዳል, የአነፍናፊውን አጠቃላይ የአካባቢ ተፅእኖ ይቀንሳል. በስማርት ፓወር ማኔጅመንት ሲስተም ሴንሰሩ የብርሃን ሃይል መሰብሰብን በፀሃይ ፓነሎች አማካኝነት ረጅም እድሜ ካለው የሊቲየም-አዮን ባትሪ ጋር በማዋሃድ በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥም ቢሆን ያልተቋረጠ የመረጃ መሰብሰብን ያረጋግጣል። ባለሁለት ሃይል ስርአቱ እስከ 10 አመት የሚቆይ የህይወት ዘመን ያለው እራሱን እንዲቀጥል ያደርገዋል።
በ Nanoprecise Sci Corp መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ሱኒል ቬዱላ እንደተናገሩት የማሽን ዶክቶር LUX ሴንሰር ለፈጠራ እና ዘላቂነት ያላቸውን ቁርጠኝነት ይወክላል። የድባብ ብርሃንን በማጥፋት አነፍናፊው የአሠራር ቅልጥፍናን ያሳድጋል እና ደንበኞችን እና አጋሮችን ወደ አረንጓዴ የወደፊት ጊዜ በሚያደርጉት ጥረት ይደግፋል።
የማሽንዶክተር LUX ዳሳሽ ሁለገብነት ከኃይል ብቃቱ በላይ ይዘልቃል። በተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነት በኢ-ሲም እና በማይረብሽ የመጫን ሂደት አማካኝነት አነፍናፊው ለብዙ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ነው። ንግዶች የባትሪ ጥገኝነት ገደቦች ሳይኖሩበት የአሁናዊ የውሂብ ግንዛቤዎችን እንዲደርሱ ያበረታታል።
Nanoprecise Sci ኮርፖሬሽን የማሽን ኦፕሬሽን ለውጦችን ቀደም ብሎ ማወቅን በማስቻል AI ላይ በተመሰረተ ትንበያ የጥገና መፍትሄዎች ላይ ያተኮረ ነው። ትኩረታቸው AI እና IIoT ቴክኖሎጂን በመተግበር የማምረቻ ፋብሪካዎችን የካርበን አሻራ በመቀነስ ላይ ነው። Nanoprecise ለኢንዱስትሪ ንብረቶች የኃይል ቆጣቢነት እና የጤና ትንታኔ መድረክ መሪ አቅራቢ ነው።
አድራሻ፡ ሱራጅ ፒሻሮዲ