ተመራማሪዎች ራስን በመገጣጠም ናኖቴክኖሎጂ ውስጥ ስኬት አግኝተዋል

ማጠቃለያ፡ በDTU Electro የተመራማሪዎች ቡድን ራስን በመገጣጠም ናኖቴክኖሎጂ መስክ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። ከላይ ወደ ታች እና ከታች ወደ ላይ ያሉትን አካሄዶች በማጣመር በጥቂት አቶሞች ሚዛን ላይ ካለው የአየር ክፍተት ጋር በራስ የሚገጣጠም ጉድጓድ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ኔቸር በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ግኝቱ፣ በአቶሚክ-መጠን ክፍተቶች ዙሪያ ከሲሊኮን መስተዋቶች ጋር በራስ የሚገጣጠም ሬዞናተር መገንባቱን በዝርዝር አስቀምጧል። ይህ ግኝት ኤሌክትሮኒክስ፣ ናኖሮቦቲክስ፣ ሴንሰሮች እና የኳንተም ቴክኖሎጂዎችን ጨምሮ ሰፊ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም አለው። ሙሉ በሙሉ በራሱ የሚገጣጠም የኤሌክትሮኒካዊ ዑደት ራዕይን እውን ለማድረግ ገና ብዙ የሚቀረው ቢሆንም፣ ይህ ጥናት ወደፊት ጠቃሚ እርምጃን ያሳያል።
ተመራማሪዎች በባህላዊ መንገድ ናኖቴክኖሎጂን ሁለት የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ቀርበዋል - ከላይ ወደ ታች እና ከታች ወደ ላይ. ከላይ ወደ ታች ያለው አካሄድ በትልቁ መዋቅር መጀመር እና ናኖስትራክቸሮችን ለመፍጠር ወደ ታች መስራትን የሚያካትት ሲሆን ከታች ወደ ላይ ያለው አካሄድ ደግሞ ናኖ ሲስተም እራስን መሰብሰብ ነው። በተለያዩ የመለኪያ እና የአቶሚክ ሚዛን መስፈርቶች ምክንያት እነዚህን ሁለት ዘዴዎች ማጣመር ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።
የDTU Electro ቡድን በኳንተም መዋዠቅ የሚንቀሳቀሱ እንደ ቫን ደር ዋልስ ሃይል እና ካሲሚር ሃይሎችን በመጠቀም ይህንን ፈተና ተቋቁሟል። የፎቶኒክ ክፍተቶችን በመፍጠር በጥቂት አቶሞች መጠን ብቻ ፎቶኖችን ወደ እጅግ በጣም ትንሽ የአየር ክፍተቶች መገደብ ችለዋል። ምንም እንኳን ራስን የመገጣጠም ሂደት እጅግ በጣም ብዙ ልኬቶችን ቢፈቅድም, የ nanofabrication መስፈርቶች አሁንም ተፈላጊ ናቸው.
በራሳቸው የተገጣጠሙ አወቃቀሮች ያልተለመዱ ባህሪያት ያላቸው ልዩ ቁሳቁሶችን የመፍጠር አቅም ቢኖራቸውም, ፈተናው እነዚህን መዋቅሮች ከውጭው ዓለም ጋር በማገናኘት ላይ ነው. ግንኙነትን ለማንቃት አሁን ያለው ሴሚኮንዳክተር ቴክኖሎጂ ሽቦዎችን ወይም ሞገድ መመሪያዎችን ለመፍጠር አሁንም አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ በ DTU Electro ውስጥ ያሉ ተመራማሪዎች እድገታቸው በራስ-የተገጣጠሙ ናኖቴክኖሎጂ እና በተለመደው ሴሚኮንዳክተሮች መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል አቅም እንዳለው ያምናሉ.
ምንም እንኳን በራስ የመገጣጠም ናኖቴክኖሎጂን ሙሉ በሙሉ ከመገንዘብዎ በፊት ብዙ ተጨማሪ ግኝቶች ቢኖሩም ተመራማሪዎች ስለተደረገው እድገት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ጥናት በራስ የመገጣጠም ናኖቴክኖሎጂ ውስጥ ወደፊት ለሚደረጉ እድገቶች መንገድ የሚከፍት ሲሆን ይህም የኤሌክትሮኒካዊ ዑደቶች እራሳቸውን መገንባት የሚችሉበት እና የናኖቴክኖሎጂን ሙሉ አቅም ወደ ሚጠቀሙበት ጊዜ ቅርብ ያደርገናል።