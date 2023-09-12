የቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል አጋሮች ከሙኒክ ሪ ቡድን ጋር የስታኪንግ ደህንነትን እና ተደራሽነትን ለማሻሻል

በአውሮፓ የአክሲዮን ልውውጥ ቡድኖች ክሪፕቶ እና ዲጂታል ቢዝነስ ዘርፍ ውስጥ ታዋቂው ተጫዋች ቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል ከሙኒክ ሬ ግሩፕ ጋር ስትራቴጂካዊ የኢንሹራንስ ሽርክና መስራቱን አስታውቋል። ይህ ትብብር ተቋማዊ ባለሃብቶች አስተማማኝ እና ሁሉን አቀፍ የሆነ የአንድ ጊዜ ማቆሚያ መፍትሄን በማቅረብ በክልሉ የመሬት ገጽታ ላይ ፈር ቀዳጅ እርምጃን ይወክላል።
የዚህ ፈጠራ መስዋዕት ቁልፍ አካል የሙኒክ ሬ ግሩፕ የዋስትና መፍትሄ ነው፣በተለይ ለቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል የመቀነስ አደጋዎችን ለመቀነስ የተነደፈ። Slashing በEthereum blockchain's Proof-of-Stake የስምምነት ዘዴ ውስጥ አሳሳቢ ጉዳይ ነው፣ ይህም አረጋጋጮች በአውታረ መረብ ህግ ጥሰት ምክንያት የተያዙ ንብረቶቻቸውን ሊያጡ የሚችሉበት፣ ያለ ተንኮል-አዘል ዓላማም ቢሆን። የሙኒክ Re ኢንሹራንስ ጽንሰ-ሀሳብ እንደዚህ አይነት የመጨፍጨፍ ክስተቶች ሲከሰት ሽፋን ይሰጣል, ይህም ለባለሀብቶች አስፈላጊ የመከላከያ ሽፋን ይጨምራል.
በእሱ ንዑስ ብሎክኖክስ GmbH ስር፣ Boerse Stuttgart Digital Custody ይህንን አዲስ የአክሲዮን አቅርቦትን ለማካተት ያለውን የጥበቃ መፍትሄ እያሰፋ ነው። ይህ በአክሲዮን እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ የሚጓጉ ባለሀብቶች ልዩ ጥራት ያለው እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ እንዲዝናኑ ያረጋግጣል። የቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል ማኔጂንግ ዳይሬክተር ዶ/ር ኦሊቨር ቪንስ ስለዚህ አጋርነት መደሰታቸውን ገልጸው ከተቋማዊ ባለሀብቶች የአክሲዮን ድርሻ እያደገ መምጣቱን አምነዋል። ይህንን ተግዳሮት በጋራ ለመፍታት ሁለቱንም ቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል እና ሙኒክን ሪ ፈር ቀዳጅ አድርጎ በማስቀመጥ በተከማቸ አካባቢ ደህንነት ላይ መተማመንን ማስፈን አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
በሙኒክ ሬ የኒው ቴክ ፅሁፍ ኃላፊ የሆኑት ዶ/ር አንድሬ ኖርቸን በፋይናንሺያል አገልግሎቶች ኢንዱስትሪ ውስጥ የዲጂታል ንብረቶችን የእድገት አቅም አጉልተው አሳይተዋል። በቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል እና ሙኒክ ሪ መካከል ያለው አጋርነት ዲጂታል ንብረቶችን ፈጣን እና ደህንነቱ የተጠበቀ ተቋማዊ ጉዲፈቻን ለማመቻቸት ጥንካሬያቸውን ያጣምራል። ይህ ትብብር ተቋማዊ ባለሀብቶችን የሚጠቅም ብቻ ሳይሆን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉ ይበልጥ ጠንካራ የሆነ ስነ-ምህዳሩን ያበረታታል።
ይህ ስልታዊ አጋርነት ከ2022 ጀምሮ በቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል ጥበቃ ከሙኒክ ሬ ግሩፕ ጋር ባለው የጥበቃ ኢንሹራንስ መስክ ስኬታማ ትብብር ላይ ይመሰረታል። ቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል ተቋማዊ አጋሮቹን አስተማማኝ እና አስተማማኝ የመፍትሄ ሃሳቦችን በማጠናከር በባለቤትነት የንግድ ዘርፍ ውስጥ እድሎችን የበለጠ እያሰፋ ነው።
ትርጓሜዎች
Staking: ግብይቶችን ለማረጋገጥ እና ኔትወርኩን ለመጠበቅ የተወሰነ መጠን ያለው cryptocurrency በመያዝ እና "በማስቀመጥ" በማስረጃ-በማስረጃ blockchain አውታረመረብ ውስጥ የመሳተፍ ሂደት።
Slashing: የአውታረ መረብ ደንቦችን ስለጣሱ በ ማረጋገጫ blockchain ውስጥ አረጋጋጮች ላይ የሚጣል ቅጣት፣ ይህም በአክሲዮን የተያዙ ንብረቶቻቸውን ሊያጣ ይችላል።
ምንጮች:
- ቦርሴ ስቱትጋርት ዲጂታል
- ሙኒክ Re ቡድን