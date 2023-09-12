MSP Tech Pods፡ የኦራንጉታን መስራች ጃይ ሻህ የተሳካ የመላክ ድርጅትን እንዴት እንደሚያስተዳድር

የኤስፖርት ድርጅት ኦራንጉታን መስራች ጃይ ሻህ ከMySmartPrice ጋር በተደረገው ቃለ ምልልስ ፈጣን እድገት ባለው በተወዳዳሪ ጌም አለም ውስጥ ስኬታማ ድርጅትን ለማስኬድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና ስልቶችን አጋርቷል። በህንድ የጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ቁልፍ ሰው የሆነው ሻህ የኤስፖርት ቡድንን ስለመምራት፣ የገቢ መፍጠር ስልቶችን እና የማህበረሰብ ተሳትፎን አስፈላጊነት በተመለከተ የተለያዩ ጉዳዮችን ተወያይቷል።
በሻህ ከተወያዩት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አንዱ የቡድን አስተዳደር ነው። በተጫዋቾች፣ በአሰልጣኞች እና በደጋፊዎች መካከል ግልጽ የሆነ ግንኙነት እና የቡድን ስራ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። እንደ ሻህ ገለጻ፣ በሚገባ የተገለጹ ሚናዎችና ኃላፊነቶች ያሉት የተቀናጀ ቡድን መገንባት ለስኬት ወሳኝ ነው። ጠንካራ አመራርና ውጤታማ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን ማስፈን አስፈላጊ መሆኑንም አሳስበዋል።
ገቢ መፍጠር ሌላው ቁልፍ የውይይት መስክ ነበር፣ ሻህ ስለ ስፖንሰርሺፕ እና የምርት ስም ሽርክና ያለውን ግንዛቤ አካፍሏል። ከድርጅቱ እሴቶች እና ግቦች ጋር የሚጣጣሙ ከብራንዶች ጋር ጠንካራ ግንኙነት መገንባት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል. ከብራንዶች ጋር መተባበር የፋይናንስ መረጋጋትን ከማምጣት በተጨማሪ የድርጅቱን ስም እና ተደራሽነት ለማሳደግ ይረዳል።
የማህበረሰብ ተሳትፎ የኤስፖርት ድርጅትን ለማስኬድ እንደ አንድ አስፈላጊ ገጽታ ጎልቶ ታይቷል። ጠንካራ የደጋፊ መሰረት ለመገንባት እና በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ መገኘትን ለመፍጠር ከጨዋታ ማህበረሰቡ ጋር መገናኘት አስፈላጊ እንደሆነ ሻህ ያምናል። ደጋፊዎቹ ከተጫዋቾቹ እና ከድርጅቱ ጋር እንዲገናኙ የሚያስችሏቸው ዝግጅቶችን፣ ውድድሮችን እና ሌሎች ተግባራትን ማዘጋጀቱ አስፈላጊ መሆኑን አሳስቧል።
በአጠቃላይ፣ ጄይ ሻህ የኤስፖርት ድርጅትን በተሳካ ሁኔታ ለማስኬድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ትኩረቱ በቡድን አስተዳደር፣ የገቢ መፍጠሪያ ስልቶች እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ወደ ተወዳዳሪ የጨዋታ ኢንዱስትሪ ለመሰማራት ለሚፈልግ ለማንኛውም ሰው እንደ መመሪያ መርሆች ያገለግላል።
ምንጮች፡ MySmartPrice
ትርጓሜዎች
Esports፡ የቪዲዮ ጨዋታዎችን በመጠቀም የውድድር አይነት ነው።
ገቢ መፍጠር፡- ከአንድ ምርት ወይም አገልግሎት ገቢ የማመንጨት ሂደት
ስፖንሰርሺፕ፡ የገንዘብ ድጋፍ ወይም ድጋፍ ለአንድ ሰው፣ ድርጅት ወይም ክስተት በምርት ስም የቀረበ
የምርት ስም ሽርክና፡- በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ብራንዶች መካከል ያለው ትብብር የሌላውን ምርት ወይም አገልግሎት ለማስተዋወቅ
የማህበረሰብ ተሳትፎ፡ ድርጅት ከደጋፊዎቹ ወይም ከተጠቃሚዎች ማህበረሰቡ ጋር ለመገናኘት እና ለመግባባት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እና ተነሳሽነቶች
ምንጮች፡ MySmartPrice