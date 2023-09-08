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የመውጣት ልዩነት እና ትርምስ 2፡ ከአዲስ ሀሳቦች ጋር የተፈጠረ ቀጣይ ሂደት

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 8, 2023
የመውጣት ልዩነት እና ትርምስ 2፡ ከአዲስ ሀሳቦች ጋር የተፈጠረ ቀጣይ ሂደት

የአውስትራሊያ ገንቢ ኤስኤምጂ ስቱዲዮ በMoving Out 2 ተመልሷል፣ የ2020 የሶፋ የጋራ ህንጻ በግዴለሽነት አስወጋጆች በተመታ። የመጀመሪያውን ጨዋታ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች ከተሸጡ በኋላ፣ የኤስኤምጂ ስቱዲዮ ለቀጣዩ ዋና ግብ የተለያዩ ናቸው። ለአዳዲስ ባለብዙ-ተጫዋች ተግዳሮቶች ረጅም ጥቅም ላይ ያልዋሉ ሀሳቦች አሏቸው ፣ ከጨዋታ የመስመር ላይ ተግባር የመጨመር ፍላጎት ጋር። ይህ ማካተት የአገልጋይ-ጎን ፊዚክስ ስሌቶችን ለማስተናገድ የጨዋታ ሞተራቸውን እንደገና እንዲጽፉ አስፈልጓቸዋል።

ጨዋታው የሚካሄደው በፓክሞር ከተማ ዳርቻ ሲሆን ተጫዋቾቹ የካርቱን እና ማንኛውንም ነገር የሚሄድ ሎጂክ ሊጠብቁ በሚችሉበት ነው። ስቱዲዮው በጨዋታው ላይ አስደናቂ ቁጥር ያላቸውን መካኒኮች እና ኢንተርዲሜንሽናል ግዛቶችን አክሏል። ተጫዋቾች አሁን ወደፊት በሚመጣ ደመና ከተማ ውስጥ የሚበላሹ ኳሶችን የሚይዙ ድሮኖችን አብራሪ ወይም Candyland ውስጥ ያለውን የዝንጅብል ግድግዳ በማፍረስ ወደ ማስወገጃው ቫን መድረስ ይችላሉ።

የኤስኤምጂ ስቱዲዮ ተባባሪ መስራች አሽሊ ሪንግሮዝ በፍጹም አይሆንም የሚል ፍልስፍና አላቸው። አርቲስቶቹ እና ዲዛይነሮች ሃሳባቸውን እንዲመረምሩ እና ከዚያም እንዲሰሩበት መንገድ መፈለግን ያምናል. ይህ አስተሳሰብ በ Moving Out 2 ውስጥ አዳዲስ ሀሳቦች እንዲበዙ አድርጓቸዋል።

የጨዋታው ቀልድ እና የተዘበራረቀ የጨዋታ አጨዋወት የመነጨው ቡድኑ ለጨዋታ ዲዛይን ካለው አካሄድ ሲሆን ይህም ከቀልድ ማሻሻያ ጋር በማነፃፀር ነው። "አዎ እና" የሚለውን መርህ ይከተላሉ፣ ይህም ሃሳቦች ባልተጠበቁ መንገዶች እንዲዳብሩ እና እንዲያብቡ ያስችላቸዋል። ለምሳሌ ዲዛይነሮቹ ለተጫዋቾች ተጨማሪ እድሎችን ሊሰጧቸው ስለፈለጉ በድሮን ላይ የሚሰባበር ኳስ ሀሳብ አስተዋውቀዋል። ይህ ተለዋዋጭ መካኒክ ከኋላ እና ከ improv ወጣ።

SMG ስቱዲዮ የተጫዋች ተደራሽነትንም ዋጋ ይሰጣል። ሆን ተብሎ ከተጨማለቀ ፊዚክስ ጋር በሚታገሉበት ጊዜ ተጫዋቾች የራሳቸውን መንገድ እንዲፈልጉ የአሸዋ ሳጥን ደረጃዎችን ወሰን በሌለው አማራጮች ይነድፋሉ። ዓላማቸው በአስቸጋሪ የጨዋታ ጨዋታ እና በተዘበራረቀ አዝናኝ መካከል ያለውን ሚዛን ለማስጠበቅ፣ ሁልጊዜም ተጫዋቾቹ ያልተለመዱ ተንኮሎችን አውጥተው ጥሩ ጊዜ ማሳለፋቸውን በማረጋገጥ ነው።

በአጠቃላይ፣ Moving Out 2 ተጫዋቾቹን እንዲሳተፉ ከሚያደርጉ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ጋር የማያቋርጥ ልዩነት ያቀርባል። የድድ ኳስ የቅርጫት ኳስ የውጤት ጥቃቶችም ይሁኑ አስማታዊ የስፔል መጽሐፍት ውስጥ ማሰስ፣ ጨዋታው ተጫዋቾችን በእግራቸው ጣቶች ላይ ለማቆየት ታስቦ ነው። SMG ስቱዲዮ ለሙከራ እና በተቻለ መጠን ብዙ ተጫዋቾችን የሚስብ ጨዋታ ለመፍጠር ሰፊ ጥረት አድርጓል።

ምንጮች:
- SMG ስቱዲዮ

By ቪኪ Stavropoulou

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