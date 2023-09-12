የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

Motorola Edge 40 Neo፡ ዝርዝር መግለጫዎች፣ ባህሪያት፣ የዋጋ አወጣጥ እና ተገኝነት

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
Motorola Edge 40 Neo፡ ዝርዝር መግለጫዎች፣ ባህሪያት፣ የዋጋ አወጣጥ እና ተገኝነት

Motorola Edge 40 Neo በሴፕቴምበር 14, 2023 ስራ ላይ የሚውል አለም አቀፋዊ ስማርትፎን እንደሚሆን ሞቶላ አረጋግጧል። ሾልኮ የወጣው የከፍተኛ ደረጃ ልዩነት ዋጋ 338.99 ዩሮ (በግምት 30,000) እንደሚሸጥ ያሳያል። ቀደም ሲል ከተጠበቀው ያነሰ.

Motorola Edge 40 Neo ትልቅ ባለ 6.55 ኢንች ሙሉ HD+ P-OLED ማሳያ በ144Hz የማደስ ፍጥነት ያሳያል። በ octa-core MediaTek Dimensity 1050 ቺፕሴት ከ12GB RAM እና 256GB ውስጣዊ ማከማቻ ጋር ተጣምሮ ይሰራል። ስማርት ስልኮቹ ባለሁለት የኋላ ካሜራ ቅንብር፣ 50ሜፒ ቀዳሚ ካሜራ እና 13ሜፒ ሁለተኛ ደረጃ ሌንሶችን ያካተተ ይሆናል። ለራስ ፎቶዎች እና የቪዲዮ ጥሪዎች 32ሜፒ ​​የፊት ካሜራ ይኖራል።

ከባትሪ አንፃር Motorola Edge 40 Neo ባለ 5,000mAh ባትሪ በ68W ባለገመድ ፈጣን ባትሪ መሙላት ይጠቅማል ተብሎ ይጠበቃል። ለአቧራ እና ለውሃ መቋቋም የ IP68 ደረጃም ይኖረዋል። ስማርት ስልኮቹ በአንድሮይድ 13 ላይ የሚሰራ ሲሆን የሞቶሮላ ማይዩኤክስ ቆዳ ላይ ነው።

Motorola Edge 40 Neo ህንድን ጨምሮ በተለያዩ የአለም ገበያዎች እንደሚገኝ አረጋግጧል። ነገር ግን የፈሰሰው ዋጋ ለአውሮፓ ህብረት (EU) መሆኑን እና በህንድ ያለው ዋጋ የተለየ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ሞቶሮላ የስማርት ስልኩን ዋጋ በምርቃው ዝግጅቱ ያረጋግጣል ተብሎ ይጠበቃል።

ምንጮች:
– አላፕ ናይክ ዴሳይ፣ ጊዝቦት (አገናኙ አልቀረበም)
- ፓራስ ጉግላኒ በትዊተር ላይ (አገናኙ አልቀረበም)
- አቢሼክ ያዳቭ በትዊተር ላይ (አገናኙ አልቀረበም)

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች