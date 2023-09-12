Motorola Edge 40 Neo፡ ዝርዝር መግለጫዎች፣ ባህሪያት፣ የዋጋ አወጣጥ እና ተገኝነት

Motorola Edge 40 Neo በሴፕቴምበር 14, 2023 ስራ ላይ የሚውል አለም አቀፋዊ ስማርትፎን እንደሚሆን ሞቶላ አረጋግጧል። ሾልኮ የወጣው የከፍተኛ ደረጃ ልዩነት ዋጋ 338.99 ዩሮ (በግምት 30,000) እንደሚሸጥ ያሳያል። ቀደም ሲል ከተጠበቀው ያነሰ.
Motorola Edge 40 Neo ትልቅ ባለ 6.55 ኢንች ሙሉ HD+ P-OLED ማሳያ በ144Hz የማደስ ፍጥነት ያሳያል። በ octa-core MediaTek Dimensity 1050 ቺፕሴት ከ12GB RAM እና 256GB ውስጣዊ ማከማቻ ጋር ተጣምሮ ይሰራል። ስማርት ስልኮቹ ባለሁለት የኋላ ካሜራ ቅንብር፣ 50ሜፒ ቀዳሚ ካሜራ እና 13ሜፒ ሁለተኛ ደረጃ ሌንሶችን ያካተተ ይሆናል። ለራስ ፎቶዎች እና የቪዲዮ ጥሪዎች 32ሜፒ የፊት ካሜራ ይኖራል።
ከባትሪ አንፃር Motorola Edge 40 Neo ባለ 5,000mAh ባትሪ በ68W ባለገመድ ፈጣን ባትሪ መሙላት ይጠቅማል ተብሎ ይጠበቃል። ለአቧራ እና ለውሃ መቋቋም የ IP68 ደረጃም ይኖረዋል። ስማርት ስልኮቹ በአንድሮይድ 13 ላይ የሚሰራ ሲሆን የሞቶሮላ ማይዩኤክስ ቆዳ ላይ ነው።
Motorola Edge 40 Neo ህንድን ጨምሮ በተለያዩ የአለም ገበያዎች እንደሚገኝ አረጋግጧል። ነገር ግን የፈሰሰው ዋጋ ለአውሮፓ ህብረት (EU) መሆኑን እና በህንድ ያለው ዋጋ የተለየ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ሞቶሮላ የስማርት ስልኩን ዋጋ በምርቃው ዝግጅቱ ያረጋግጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
– አላፕ ናይክ ዴሳይ፣ ጊዝቦት (አገናኙ አልቀረበም)
- ፓራስ ጉግላኒ በትዊተር ላይ (አገናኙ አልቀረበም)
- አቢሼክ ያዳቭ በትዊተር ላይ (አገናኙ አልቀረበም)