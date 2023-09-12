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ሟች ኮምባት 1 ማስጀመሪያ የፊልም ማስታወቂያ የሪኮ እና የሻንግ ሱንግ ጨዋታን ያሳያል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
ሟች ኮምባት 1 ማስጀመሪያ የፊልም ማስታወቂያ የሪኮ እና የሻንግ ሱንግ ጨዋታን ያሳያል

የቅርብ ጊዜው የሟች ኮምባት 1 ማስጀመሪያ የፊልም ማስታወቂያ ደጋፊዎች ለሪኮ እና ሻንግ ሱንግ ገፀ-ባህሪያት የጨዋታ አጨዋወት እንዲመለከቱ ብቻ ሳይሆን አሰቃቂ ግድያዎቻቸውንም ይፋ አድርጓል። ተጎታች በፋየር አምላክ ሊዩ ካንግ የተፈጠረውን በዩኒቨርስ ውስጥ የሻንግ ሱንግን ዳግም መወለድ የሚያሳዩ የታሪክ ክፍሎችን ያሳያል። የሻንግ ሱንንግ ዝነኛ የቅርጽ የመቀየር ችሎታዎች ሙሉ ለሙሉ በመታየት ላይ ናቸው፣ ይህም ወደ ተቃዋሚዎቹ እንዲገባ እና እንቅስቃሴያቸውን እንዲገለብጥ ያስችለዋል።

የሻንግ ሱንንግ ሞት በተለይ በተቃዋሚው ደረቱ ላይ ቁስሉን ከፍቶ በውስጡ መጥፎ ንክሻ በማፍሰስ አጋንንታዊ ንክሻን በማውጣቱ በጣም አስፈሪ ነው። ይህ ገዳይነት ቀድሞውኑ በአድናቂዎች መካከል “የባዕድ ገዳይነት” የሚል ቅጽል ስም አግኝቷል።

የፊልም ማስታወቂያው የጄኔራል ሻኦ ሁለተኛ አዛዥ ለሆነው ለሪኮ የጨዋታ አጨዋወት ፍንጭ ይሰጣል። የሪኮ ጭካኔ የተሞላበት ጩኸት ጩኸት ጦርን ወደ ተቀናቃኙ ደረቱ መወርወር ፣ ለሁለት መሰባበር እና በቀሪው ቁራጭ የራስ ቅላቸውን መሰቀልን ያካትታል ።

ከጨዋታ አጨዋወት ቀረጻ በተጨማሪ ገንቢ NetherRealm ለሟች Kombat 1 የተደራሽነት አማራጮችን ገልጿል።እነዚህ አማራጮች የድምጽ መግለጫዎችን እና በጨዋታ ጊዜ በዐውደ-ጽሑፉ ለሚጫወቱ በስክሪኑ ላይ የሚደረጉ ፍንጮችን ያሳያሉ። .

Mortal Kombat 1 ከፕሪሚየም እትም ቀደምት መዳረሻ ላላቸው እና በሴፕቴምበር 14 ለሁሉም ሰው በሴፕቴምበር 19 ላይ ሊጀምር ነው። ሻንግ Tsung ለቅድመ-ትዕዛዝ ጉርሻ ነው፣ ለቅድመ-ትዕዛዝ ማበረታቻ ልዩ ገጸ-ባህሪያትን የማቅረብ ባህሉን ይቀጥላል።

ስለ ሟች Kombat 1 ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት አድናቂዎች በቅርቡ የወጣውን ኒታራ የስም ዝርዝር መቀላቀሉን በተዋናይት ሜጋን ፎክስ ድምጽ ማሰስ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ከጌምኤምኮም ከልማት ኃላፊ ኤድ ቦን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ እና ዴቭ ባውቲስታን የሚያሳይ የቀጥታ-እርምጃ ተጎታች ለታዋቂው የሟች ሰኞ ቲቪ ማስታወቂያ ክብር በመስጠት።

ምንጮች:
- IGN.com

By ቪኪ Stavropoulou

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