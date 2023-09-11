ኔንቲዶ ቀይር 2፡ የተወራ ዝርዝር መረጃ እና የሚለቀቅበት ቀን

በቅርብ ጊዜ ከታወቀው የቪዲዮ ጌም ሌከር NateTheHate የወጣ ዘገባ በተወራው ኔንቲዶ ቀይር 2 ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ሰጥቷል። እንደ ኔቲ ዘገባ ከሆነ አዲሱ ስርዓት በኮሎኝ፣ ጀርመን በ Gamescom 2023 በዝግ በሮች ጀርባ ለገንቢዎች ታይቷል ተብሏል።
በኔቲ ከተጋሩት ቁልፍ መረጃዎች አንዱ የዜልዳ ትውፊት፡ የዱር እስትንፋስ ማሳያ በአዲሱ ስርዓት በ4K ጥራት እና በ60 ክፈፎች በሰከንድ እየሰራ ነበር፣ ይህም ከመጀመሪያው ኔንቲዶ ቀይር ጋር ሲወዳደር በጣም አጭር የመጫኛ ጊዜ ነበረው። . ይህ የሚያመለክተው ማብሪያ / ማጥፊያ 2 በተለይም በሚተከልበት ጊዜ የተሻሻሉ የአፈፃፀም ችሎታዎች ሊኖሩት ይችላል።
አዲሱ አሰራር የዲኤልኤስኤስ (Deep Learning Super Sampling) ቴክኖሎጂን በተለይም DLSS 3.5ን ሊያካትት እንደሚችልም ተጠቅሷል። ነገር ግን፣ በSwitch 2 ላይ ያለው የዲኤልኤስኤስ አተገባበር በፒሲ ስሪት ውስጥ የሚገኙትን ሁሉንም ባህሪያት ላያጠቃልል እንደሚችል ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ሌላው በ Gamescom የታየ ማሳያ ማትሪክስ ነው ተብሏል።ይህም የተሻሻለ የጨረር ፍለጋ አቅምን ጨምሮ በእይታ ጥራት ከቀጣዩ ትውልድ ኮንሶሎች ጋር እኩል የሆነ ይመስላል። ነገር ግን፣ ይህ ማሳያ በአገርኛ ሃርድዌር ላይ እየሰራ ሳይሆን በፒሲ ወይም በዴቭ ኪት ተመሳሳይ መግለጫዎች ላይ እየሰራ እንዳልሆነ ተገምቷል።
በ Gamescom ላይ የተደረጉ ውይይቶች በማርች 2024 ሊለቀቅ የሚችልበትን ቀን ቢጠቁሙም፣ NateTheHate ይህ ቀን ይፋዊውን መገለጥ ወይም የኒንቴንዶ ስዊች 2 መጀመሩን በተመለከተ እርግጠኛ አለመሆኑን ገልጿል።
ወደ ኋላ ተኳሃኝነትን በተመለከተ፣ አዲሱ ስርዓት ለዋናው ኔንቲዶ ቀይር ከተለቀቁ ጨዋታዎች ጋር ተኳሃኝ መሆን አለመሆኑን በተመለከተ ምንም አይነት ቁርጥ ያለ መረጃ አልተገኘም።
እነዚህ ዝርዝሮች በተወራው ኔንቲዶ ስዊች 2 ላይ ትኩረት የሚስብ እይታ ቢሰጡም፣ አሁንም ባልተረጋገጠ ፍንጣቂዎች ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው ይህንን መረጃ በጥንቃቄ መቅረብ አስፈላጊ ነው። እነዚህ ወሬዎች ትክክል መሆናቸውን ካረጋገጡ ጊዜ ብቻ ነው የሚነገረው፣ እና አድናቂዎቹ ከራሳቸው ከኔንቲዶ ይፋዊ ማስታወቂያዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ።
ምንጮች: NateTheHate, Reddit