ሞለኪውላር ቅሪተ አካላት ጥንታዊ የአመጋገብ ዘዴዎችን ያሳያሉ

በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት በጥንታዊ የህይወት ዘይቤዎች የአመጋገብ ልማዶች ላይ አስደናቂ ግንዛቤዎችን አግኝቷል። ተመራማሪዎች የጂኦሎጂ እና የጄኔቲክስ መስኮችን በማጣመር በጥንታዊ አለቶች ውስጥ የሚገኙትን ኬሚካላዊ ዱካዎች በመተንተን የዘመናዊ እንስሳትን የጄኔቲክ ሜካፕ በማጥናት በጥንታዊቷ ምድር ላይ የተደረጉ ለውጦች በአመጋገብ ስትራቴጂዎች ለውጥ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደሩ ብርሃን ፈነጠቀ።
ዋና ተመራማሪ ዴቪድ ጎልድ፣ በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የምድር እና የፕላኔቶች ሳይንስ ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር፣ በሞለኪውላር ፓሊዮንቶሎጂ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ይህ ታዳጊ መስክ የህይወትን ዝግመተ ለውጥ ለማጥናት ሁለቱንም የጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል መሳሪያዎችን ይጠቀማል። የሳይንስ ሊቃውንት በቴክኖሎጂ እድገቶች አማካኝነት የጥንት ህይወትን ኬሚካላዊ ቅሪቶች ከዓለቶች ውስጥ ማውጣት ይችላሉ, እነዚህም ባህላዊ ቅሪተ አካላት ብዙውን ጊዜ እምብዛም አይደሉም.
እስከ 1.6 ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ ባለው ዓለቶች ውስጥ የተገኘ አንድ የተለየ የኬሚካል ዱካ ከሴል ሽፋን የሚመነጨው ስቴሮል ሊፒድስ ነው። እነዚህ ቅባቶች በመቶ ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሊቆዩ ይችላሉ. ተመራማሪዎቹ እንዳረጋገጡት በአሁኑ ጊዜ አብዛኞቹ እንስሳት እንደ ኮሌስትሮል ያሉ 27 የካርቦን አቶሞች (C27) ያላቸው ስቴሮል፣ ፈንገሶች በአጠቃላይ ሲ 28 ስቴሮል እንደሚጠቀሙ፣ ተክሎች እና አረንጓዴ አልጌዎች ደግሞ C29 ስቴሮል (CXNUMX sterols) ያመነጫሉ፣ ፊቶስትሮልስ በመባልም ይታወቃሉ።
ከ 850 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተካሄደው የዓለቶች ትንተና የ C27 ስቴሮል ዱካዎችን ያሳያል ፣ የ C28 እና C29 ስቴሮል ዱካዎች ከ 200 ሚሊዮን ዓመታት በኋላ ተገኝተዋል ። ይህ ንድፍ በዚያን ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የህይወት ልዩነት እና የፈንገስ እና የአረንጓዴ አልጌዎችን እድገት ያሳያል። ነገር ግን፣ ቅሪተ አካል ከሌለ ተመራማሪዎች እነዚህን ስቴሮሎች የትኞቹ እንስሳት ወይም ተክሎች እንዳመረቱ ማረጋገጥ አይችሉም።
የበለጠ ግልጽ ግንዛቤ ለማግኘት ጎልድ እና ቡድኑ የጄኔቲክ ትንታኔ አካሂደዋል። ረዣዥም ሰንሰለት ያለው ስቴሮል ለማምረት ሃላፊነት ያለው የ smt ጂን የመጣው በመጀመሪያዎቹ እንስሳት ዝግመተ ለውጥ ላይ መሆኑን ደርሰውበታል። በተለይም ይህ ጂን በቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ፋይቶስትሮል በታየበት በተመሳሳይ ወቅት ፈጣን ለውጦችን አድርጓል። ከጊዜ በኋላ፣ ብዙ የእንስሳት ዝርያዎች የsmt ጂን አጥተዋል፣ ይህ ማለት እነዚህ ፍጥረታት በአልጌዎች በሚቀርበው የበለጸገ የምግብ ምንጭ ላይ በመተማመን የ phytosterol ምርትን ትተዋል ማለት ነው።
“ትክክል ከሆንን” ይላል ጎልድ፣ “እንግዲህ የ smt ጂን ታሪክ በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ የእንስሳት አመጋገብ ዘዴዎች ላይ ለውጥ እንዳለ ያሳያል።
ይህ ጥናት የጥንታዊ ህይወት ሚስጥሮችን ለመረዳት በርካታ ሳይንሳዊ ዘርፎችን በማጣመር ሊገኙ የሚችሉ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያሳያል። ተመራማሪዎች ሞለኪውላር ቅሪተ አካላትን በማጥናት እና የዘረመል መረጃን በመተንተን በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ይኖሩ ስለነበሩ ፍጥረታት መላመድ እና የአመጋገብ ስልቶች ጉልህ ፍንጮችን ማግኘት ይችላሉ።