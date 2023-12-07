አዲስ ግኝት በጥንታዊ እንስሳት የአመጋገብ ልማድ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ የታተመ አዲስ አስደናቂ ጥናት ከአንድ ቢሊዮን ዓመታት በፊት ይኖሩ ስለነበሩ እንስሳት የአመጋገብ ልማድ አስደናቂ ግንዛቤዎችን አሳይቷል። ተመራማሪዎች በጥንታዊ አለቶች ውስጥ ያሉትን ኬሚካላዊ ዱካዎች በመተንተን እና በህያዋን እንስሳት ላይ የዘረመል ትንተና በማካሄድ ስለ ቀደምት እንስሳት አመጋገብ እና እንዴት እንደተፈጠረ እንቆቅልሹን አንድ ላይ ማሰባሰብ ችለዋል።
በተለምዶ የእንስሳት ቅሪተ አካላት እጥረት በመኖሩ ጥንታዊ የእንስሳት አመጋገብን ማጥናት ፈታኝ ነው. ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቴክኖሎጂ የታዩት እድገቶች ሳይንቲስቶች በመቶ ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት በሕይወት መኖር ከቻሉ ጥንታዊ ዓለቶች ውስጥ ኬሚካላዊ የሕይወት አሻራ እንዲያወጡ አስችሏቸዋል። ሊፒድስ በተለይ ስለ ጥንታዊ እንስሳት የአመጋገብ ልማድ ፍንጭ በመስጠት ትልቅ ተስፋ አሳይቷል።
ጥናቱ ያተኮረው ከሴል ሽፋን በሚመነጩት ስቴሮል ሊፒድስ ላይ ነው። እነዚህ ቅባቶች እስከ 1.6 ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ ባለው ዓለቶች ውስጥ ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ አብዛኞቹ እንስሳት በሴል ሽፋን ውስጥ 27 የካርቦን አተሞች (C27) ያለው የስቴሮል ዓይነት ኮሌስትሮልን ይጠቀማሉ። ይሁን እንጂ ፈንገሶች በተለምዶ C28 ስቴሮል ይጠቀማሉ, ተክሎች እና አረንጓዴ አልጌዎች ደግሞ C29 sterols ያመነጫሉ, በተጨማሪም ፊቶስትሮልስ በመባል ይታወቃሉ.
በጥናቱ ከተካተቱት ቁልፍ ግኝቶች አንዱ C28 እና C29 ስቴሮል ከC200 ስቴሮል በ27 ሚሊዮን ዓመታት ዘግይተው ታይተዋል፣ ይህም በዚያ ጊዜ ውስጥ እየጨመረ የመጣውን የህይወት ልዩነት እና የፈንገስ እና አረንጓዴ አልጌዎች መፈጠርን ይጠቁማል።
የእነዚህን ስቴሮሎች አመጣጥ እና ከጥንታዊ የእንስሳት አመጋገብ ጋር ያላቸውን ተዛማጅነት የበለጠ ለመረዳት ተመራማሪዎች የጄኔቲክ ትንታኔን አካሂደዋል። ረዥም ሰንሰለት ያለው ስቴሮል ለማምረት ኃላፊነት ያለው smt የሚባል ጂን በአኔልይድስ (የተከፋፈሉ ትሎች) ውስጥ አግኝተዋል። በተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች ውስጥ የ smt ጂንን በመመርመር ተመራማሪዎቹ የቤተሰብን ዛፍ መፍጠር እና የዝግመተ ለውጥን መከታተል ችለዋል.
ጥናቱ እንደሚያሳየው የ smt ጂን በመጀመሪያዎቹ እንስሳት ዝግመተ ለውጥ መጀመሪያ ላይ እንደመጣ እና በተመሳሳይ ጊዜ ፋይቶስትሮል በሮክ መዝገብ ውስጥ በፍጥነት ለውጦች አጋጥሟቸዋል ። ከዚህም በላይ ተመራማሪዎች አብዛኞቹ የእንስሳት ዝርያዎች በመጨረሻ የ smt ጂን አጥተዋል.
የእነዚህ ግኝቶች ትርጓሜ እንደሚያሳየው የፋይቶስተሮል ሞለኪውላዊ ቅሪተ አካላት በጥንታዊ ውቅያኖሶች ውስጥ የአልጌዎች መጨመርን ያመለክታሉ ፣ ይህም እንስሳት የአመጋገብ ስልታቸውን እንዲቀይሩ እና እየጨመረ በሄደው በዚህ የምግብ ምንጭ ላይ እንዲተማመኑ አድርጓል። ጥናቱ ስለ የእንስሳት አመጋገብ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና የአካባቢ ለውጦች በመመገብ ባህሪያት እድገት ላይ ያለውን ተፅእኖ ያሳያል።
የምርምር ቡድኑ ይህ ጥናት በሞለኪውላር ፓሊዮንቶሎጂ መስክ ለቀጣይ ግኝቶች መንገድ እንደሚከፍት ተስፋ በማድረግ በጂኦሎጂ እና በባዮሎጂ መካከል ያለውን ልዩነት በማጣጣም የጥንት ህይወት ሚስጥሮችን ለመክፈት ያስችላል።