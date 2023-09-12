IGN የቶም ክሩዝ ገፀ ባህሪ ኤታን ሃንት በአቡ ዳቢ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲሰራ የሚያሳይ ልዩ የ10 ደቂቃ ቀረጻ ከመጪው ሚሽን፡ የማይቻል - የሙት ታሪክ ክፍል አንድ ፊልም ለቋል። ፊልሙ በጥቅምት 10 በዲጂታል እና በ4K Ultra HD Steelbook፣ 4K Ultra HD፣ Blu-ray እና DVD በጥቅምት 31 (ህዳር 1 በአውስትራሊያ) ላይ ይገኛል።
የፊልሙ ዲጂታል መለቀቅ ከትዕይንት በስተጀርባ የፊልሙን ደፋር ትርኢት እና በቲያትር መለቀቅ ላይ ያልተካተቱ ምስሎችን ያካትታል። ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ማክኳሪ እና አርታኢ ኤዲ ሃሚልተን በእያንዳንዱ ትእይንት ላይ አስተያየት ይሰጣሉ፣ ይህም ለተመልካቾች የፊልሙን አሳማኝ ጊዜዎች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ይሰጣሉ።
የጉርሻ ይዘቱ በአቡ ዳቢ እና ሮም ውስጥ ያሉ ልዩ የፊልም ቀረጻ ቦታዎችን አሰሳዎችን ያቀርባል፣ ይህም አስደሳች ቅደም ተከተሎች እንዴት እንደተተኮሱ ያሳያል። በተጨማሪም፣ ታዳሚዎች አስደናቂ የሆነውን የቬኒስ ከተማን ከትዕይንት በስተጀርባ ይመለከታሉ እና ተዋናዮቹ ለተግባራቸው በሚሰለጥኑበት ጊዜ ያሳዩትን ቁርጠኝነት እና ቁርጠኝነት ይመሰክራሉ።
ልቀቱ ቶም ክሩዝ ከገደል ላይ ሞተር ሳይክል ሲያስነሳ የሚያሳይ በሲኒማ ታሪክ ውስጥ ካሉት ትላልቅ ትርኢቶች አንዱን የተራዘመ ቀረጻን ያካትታል። በፊልሙ ውስጥ ያለው አደገኛ የፍጥነት መብረርም እንዲሁ በዝርዝር ይብራራል, ይህም የስልጠና ዘዴዎችን ያጎላል.
ሌላው የጉርሻ ይዘት ድምቀት በፊልም ላይ እንዴት እንደተያዘ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ የአየር ንብረት ባቡር ቅደም ተከተል ላይ ያለ ገፅታ ነው። ዳይሬክተሩ እና አርታኢው የፊልሙን የመጨረሻ ክፍል ያላደረጉ አንዳንድ አስደናቂ የተሰረዙ ፎቶዎችን ይጋራሉ።
የተልእኮው አድናቂዎች፡ የማይቻል ፍራንቻይዝ እንደ አዝናኝ፣ ጠንከር ያለ እና እራስን የሚያንፀባርቅ የድርጊት ታሪክ ተብሎ የተገለጸውን የሙት ታሪክ ክፍል አንድን መልቀቅ በጉጉት እየጠበቁ ነው። ቶም ክሩዝ በፊልሙ ላይ ያሳየው አፈጻጸም ከ IGN አንባቢዎች አድናቆትን አትርፎለታል፣ እነሱም የእሱ ምርጥ ፊልም ብለው መርጠዋል።
ምንጭ፡ IGN (ምንም URL አልተሰጠም)