ቬሮኒካ ጺም የፋሽን ሳምንት እራት በፎቶግራፊስካ ምግብ ቤት አስተናግዳለች።

ቬሮኒካ ጺም በቅርቡ በፎትግራፊስካ በሚገኘው የቬሮኒካ ሬስቶራንት የፋሽን ሳምንት እራት አስተናግዳለች፣ ምልክቱ ለሦስት ዓመታት ያህል በጉጉት ሲጠባበቅ ነበር። የራት ግብዣው የተካሄደው የምርት ስም የውድቀት ዘመቻን ለማክበር ሲሆን በቬሮኒካ ፂም ተባባሪ መስራቾች ቬሮኒካ ሚኤሌ ፂም እና ቬሮኒካ ስዋንሰን ጢም ከላውራ ብራውን ጋር በመሆን አስተናግዶ ነበር። በዝግጅቱ ላይ እንደ ማርታ ስቱዋርት፣ ሚንዲ ካሊንግ፣ ራቸል ብሮስናሃን፣ ዞይ ዴውች፣ ሊሊ ራቤ፣ አውሮራ ጀምስ፣ ካንዲስ ሁፊን እና ሱቶን ፎስተር ያሉ ታዋቂ እንግዶች ተገኝተዋል።
የሬስቶራንቱ አዳራሽ የዘመቻ ምስሎችን እና የብራንድ መውደቅ ማንትራን በሚያሳዩ በተደራረቡ የታተሙ ጋዜጦች ያጌጠ ነበር፡- “ሰበር ዜና፡ ሴቶች በትክክል የሚለብሱትን ልብስ ይፈልጋሉ። ከእንግዶቹ አንዷ የሆነችው ሚንዲ ካሊንግ ለብራንድ ያላትን አድናቆት ገልፃ ልብሶቹ የሚያማምሩ እና ለፀሐፊዋ እና ለተከታታይ አኗኗር ተስማሚ ሆነው እንዳገኛት ገልፃለች።
ከዋናው እራት በኋላ አገልጋዮች በየጠረጴዛው ላይ የቁልፍ ቀለበቶችን በብር ሳህኖች ደረሱ። እነዚህ ቁልፍ ቀለበቶች በሞኖግራም በተሰራ የኪስ-ስኩዌር ካሬ የተሞላ የቬሮኒካ ጢም አርማ blazer በ “ኮት ቼክ” ሊወሰዱ ይችላሉ። ከብራንድ ተጨማሪ ቁርጥራጮች ለማግኘት የሚፈልጉ እንግዶች በሳምንቱ ውስጥ የሶሆ ቡቲክን መጎብኘት ይችላሉ፣ ላውራ ብራውን የኤድስ ለትርፍ ያልተቋቋመውን (ቀይ) ተጠቃሚ ለማድረግ የበጎ አድራጎት ግብይት ዝግጅት የምታዘጋጅበት ይሆናል።
በእራት ጊዜ ቬሮኒካ ስዋንሰን ጢም ክፍሉን ተናገረች እና ምልክቱ በጥሩ ገጽታ ፣ ጥሩ ስሜት እና ጥሩ በመስራት ላይ ያተኮረ መሆኑን አፅንዖት ሰጥታለች። ለአሁኑ ወቅት እና የበልግ ወቅትን ለማክበር እድሉ ስላላት ምስጋናዋን ገልጻለች። ቬሮኒካ ሚኤሌ ጺም ጥሩ መስሎ እና ጥሩ መስራት አስፈላጊ እንደሆነ እንደሚያምኑ በመግለጽ ሐሳቡን አስተጋባ።
በአጠቃላይ የቬሮኒካ ፂም የፋሽን ሳምንት እራት በቬሮኒካ የምርት ስም የውድቀት ዘመቻ ያሳየበት እና ከፋሽን እና መዝናኛ ኢንዱስትሪዎች የመጡ ታዋቂ እንግዶችን ያሳተፈ አከባበር ክስተት ነበር።
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