ቬሮኒካ ጺም የውድቀት ዘመቻን ከፋሽን ሳምንት እራት ጋር አክብሯል።

ቬሮኒካ ጺም የውድቀት ዘመቻቸውን መጀመሩን ለማክበር በቅርቡ በፎትግራፊስካ በሚገኘው ሬስቶራንት ቬሮኒካ የፋሽን ሳምንት እራት አስተናግዷል። የራት ግብዣው በጋራ ያዘጋጁት ቬሮኒካ ሚኤሌ ጢም እና ቬሮኒካ ስዋንሰን ጢም ከላውራ ብራውን ጋር በመሆን ነው። ታዋቂ እንግዶች ማርታ ስቱዋርት፣ ሚንዲ ካሊንግ፣ ራቸል ብሮስናሃን እና እህት ሊዲያ ብሮስናሃን፣ ዞይ ዴውች፣ ሊሊ ራቤ፣ አውሮራ ጀምስ፣ ካንዲስ ሁፊን እና ሱቶን ፎስተር ይገኙበታል።
የምርት ስም የውድቀት ዘመቻ በመላው ሬስቶራንቱ ውስጥ በጉልህ ታይቷል፣ በዘመቻ ምስሎች እና በብራንድ ውድቀት ማንትራ-slash-ርዕስ፡ “ሰበር ዜና፡ ሴቶች በትክክል የሚለብሱትን ልብስ ይፈልጋሉ።
የምርት ስሙ ደጋፊ የሆኑት ሚንዲ ካሊንግ ለቬሮኒካ ጢም የሚያማምሩ ልብሶች እንዳደንቁ ገልጻለች። ጃንጥላዎቹ በተለይ ለጸሐፊዋ ተስማሚ መሆናቸውን ገልጻለች። በፋሽን ሳምንት በራልፍ ሎረን ትርኢት እና በዩኤስ ኦፕን ላይ ተሳትፋለች።
በእራት ግብዣው ወቅት አገልጋዮቹ የቁልፍ ቀለበቶችን የያዙ የብር ሳህኖች ሲያቀርቡላቸው እንግዶች ተደንቀዋል። እነዚህ የቁልፍ ቀለበቶች በ "ኮት ቼክ" ለቬሮኒካ ጢም አርማ blazer ሊለዋወጡ ይችላሉ፣ ባለ ሞኖግራም የኪስ-ካሬ።
ከብራንድ የበለጠ ለማሰስ ለሚፈልጉ፣ የኤድስ ለትርፍ ያልተቋቋመ (ቀይ) ጥቅም ለማግኘት በሎራ ብራውን በ SoHo ቡቲክ በሳምንቱ ውስጥ የበጎ አድራጎት ግብይት ዝግጅት ይዘጋጃል።
ቬሮኒካ ስዋንሰን ጢም በእራት መጀመርያ ላይ እንግዶችን አነጋግራለች፣ የምርት ስሙ በመልካም ገጽታ፣ በመልካም ስሜት እና በመልካም ስራ ላይ ያለውን ትኩረት አጽንኦት ሰጥታለች። በፈጣን የፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የመኸር ወቅትን ለማክበር ለተሰጣት እድል ምስጋናዋን ገልጻለች።
ከስዋንሰን ፂም ጋር በመስማማት ቬሮኒካ ሚኤሌ ፂም ጥሩ መስሎ መታየት እና መልካም መስራት እጅ ለእጅ ተያይዞ እንደሚሄድ በመግለጽ ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ገልጻለች።
ምንጭ፡ ይህ መጣጥፍ በኤሚሊ ሜርሰር ለ WWD “ቬሮኒካ ጺም የውድቀት ዘመቻን ከፋሽን ሳምንት እራት ጋር ያከብራል” በሚለው የምንጭ መጣጥፍ ላይ የተመሰረተ ነው።