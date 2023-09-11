Xbox Mastercardን በማስተዋወቅ ላይ፡ ለጨዋታ አድናቂዎች ክሬዲት ካርድ

ማይክሮሶፍት ለጨዋታ አድናቂዎች አንድ አስደሳች አዲስ ምርት ሊጀምር ነው - Xbox Mastercard። በዩኤስ ውስጥ ላሉ የ Xbox ሞካሪዎች ብቻ የሚገኝ፣ ይህ በ Barclays የሚሰጠው ምንም ዓመታዊ ክፍያ ክሬዲት ካርድ ለተጫዋቾች በ Xbox ጨዋታዎች እና ተጨማሪዎች ላይ ሊወሰዱ የሚችሉ ነጥቦችን ለማግኘት ልዩ እድል ይሰጣል።
እንደ ማይክሮሶፍት ሽልማቶች፣ Xbox Mastercard እንደ የተለየ የሽልማት ስርዓት ይሰራል። የካርድ ያዢዎች ለእያንዳንዱ ዶላር አንድ የካርድ ነጥብ ማግኘት ይችላሉ፣ 1 የካርድ ነጥቦች ከ$1,500 የስጦታ ካርድ ጋር በማነፃፀር በማይክሮሶፍት ኦንላይን Xbox መደብር። ከዚህም በላይ የXbox Mastercard ባለቤቶች ከኦንላይን ማይክሮሶፍት ስቶር ለሚያወጡት ለእያንዳንዱ ዶላር አምስት ነጥብ የማግኘት እድል አላቸው እንዲሁም እንደ Netflix እና Disney Plus ባሉ የዥረት አገልግሎቶች ላይ ለሚያወጡት ለእያንዳንዱ $15 ሶስት ነጥብ እና እንደ ግሩብሁብ እና የማድረስ አገልግሎቶች DoorDash.
ለአዲስ የካርድ አባላት ልዩ ጥቅማጥቅሞችም አሉ። የ Xbox Game Pass Ultimate የሶስት ወር ደንበኝነት ምዝገባ በተጨማሪ የመጀመሪያ ግዢያቸውን ከፈጸሙ በኋላ የ5,000 ነጥብ (ከ50 ዶላር ዋጋ ጋር እኩል) ቦነስ ሊያገኙ ይችላሉ። ይህ የሶስት ወር አባልነት ለጓደኞች ወይም ለቤተሰብ ተሰጥኦ ሊሰጥ ይችላል።
የXbox Mastercard በርካታ የንድፍ አማራጮችን ይዟል እና በልዩ gamertag ግላዊ ሊሆን ይችላል። ከሴፕቴምበር 21 ጀምሮ በአህጉር ዩኤስ፣ አላስካ እና ሃዋይ ያሉ Xbox Insiders ለዚህ አስደሳች ክሬዲት ካርድ ማመልከት ይችላሉ።
ማይክሮሶፍት የ Xbox ክሬዲት ካርድ ሲያቀርብ ይህ ከአስር አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደም ኩባንያው እ.ኤ.አ. በ2005 የ Xbox Live ተመዝጋቢዎችን ነፃ የ Xbox Live Diamond የታማኝነት ካርድ ሰጥቷቸዋል ፣ይህም በተሳታፊ ቸርቻሪዎች ላይ ቅናሽ አድርጓል። ሶኒ እንዲሁ ተመሳሳይ ክሬዲት ካርድ አለው፣ የ PlayStation ክሬዲት ካርድ፣ ይህም ተጠቃሚዎች ከጨዋታ ጋር ለተያያዙ ግዢዎች ነጥቦችን እንዲያከማቹ ያስችላቸዋል።
Xbox Mastercard ተጫዋቾች በሚወዷቸው የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች ውስጥ ሽልማቶችን የሚያገኙበት ፈጠራ መንገድን ይወክላል። በተለያዩ ጥቅማጥቅሞች እና ልዩ አቅርቦቶች፣ ይህ ክሬዲት ካርድ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ባሉ የጨዋታ አድናቂዎች በጣም እንዲፈለግ ተዘጋጅቷል።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]