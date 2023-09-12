የሶስተኛ ወገን አታሚ ሾፌሮችን በማጠናቀቅ ላይ ዊንዶውስ፡ ማወቅ ያለብዎት

ማይክሮሶፍት በቅርቡ ይፋ ባደረገው የድጋፍ ሰነድ መሰረት ዊንዶው የሶስተኛ ወገን አታሚ ሾፌሮችን ለማጥፋት ተዘጋጅቷል። ኩባንያው እንደ ኢንተርኔት ማተሚያ ፕሮቶኮል (IPP) ያሉ ደረጃዎችን የሚደግፍ እና በሞፕሪያ አሊያንስ የተቀበለውን ሁለንተናዊ "ክፍል ሾፌር" ላይ ለመተማመን አቅዷል. ይህ ለውጥ ከ2025 ጀምሮ ቀስ በቀስ ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል።
መጀመሪያ ላይ ማይክሮሶፍት በዊንዶውስ ዝመና ውስጥ አዲስ የሶስተኛ ወገን አታሚ ነጂዎችን መቀበል ያቆማል። የነባር አሽከርካሪዎች ማሻሻያ አሁንም ይፈቀዳል፣ ነገር ግን አዲስ አታሚዎች ከአሁን በኋላ ብጁ የሶስተኛ ወገን ሾፌሮችን የመጨመር አማራጭ አይኖራቸውም። እ.ኤ.አ. በ 2026 ከዊንዶውስ ፒሲ ጋር የተገናኙ ሁሉም አታሚዎች አብሮ በተሰራው የክፍል ሾፌር ነባሪ ይሆናሉ ፣ ምንም እንኳን የሶስተኛ ወገን አሽከርካሪ ቢኖርም። እና ከ2027 ጀምሮ፣ ከደህንነት ጋር የተያያዙ ጥገናዎች ብቻ በዊንዶውስ ዝመና ውስጥ ለአታሚ ሾፌሮች ይፈቀዳሉ።
የሶስተኛ ወገን አሽከርካሪዎች ያለሞፕሪያ ወይም አይፒፒ ድጋፍ የቆዩ አታሚዎችን ለመደገፍ በሶስተኛ ወገን አሽከርካሪዎች ለሚተማመኑ ተጠቃሚዎች፣ ምንም አይነት አሳሳቢ ጉዳይ አፋጣኝ የለም። ነባር አሽከርካሪዎች መስራታቸውን ይቀጥላሉ እና ከዊንዶውስ ዝመና ሊጫኑ ወይም በእጅ ማውረድ ይችላሉ። ምንም እንኳን እነዚህ አሽከርካሪዎች ከ2025 በኋላ ወደ ዊንዶውስ ዝመና ባይጨመሩም ማይክሮሶፍት እንደ የዊንዶ ሃርድዌር ተኳሃኝነት ፕሮግራም አካል በመሆን አዲስ የአታሚ ሾፌሮችን መፈረም ይቀጥላል።
ይህ ከሶስተኛ ወገን አሽከርካሪዎች የሚደረግ ሽግግር ለዊንዶውስ ስነ-ምህዳር አወንታዊ እድገት ነው። ወቅታዊ ዝመናዎች ከሌሉት እብጠት እና ብዙ ጊዜ የማይታመኑ አሽከርካሪዎችን ከማስተናገድ ይልቅ ተጠቃሚዎች ከክፍል ነጂው ቀላልነት እና ተኳሃኝነት ይጠቀማሉ። ይህ ነጠላ አሽከርካሪ የቆዩ አታሚዎች በአዲስ የሶፍትዌር ልቀቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉ በማድረግ የተለያዩ መሳሪያዎችን በተመሳሳይ ተግባር ማስተናገድ ይችላል። የአታሚ አምራቾች አሁንም በWindows ማከማቻ ውስጥ በሚገኙ አማራጭ የህትመት ድጋፍ መተግበሪያዎች በኩል ልዩ ባህሪያትን መደገፍ ይችላሉ።
የማይክሮሶፍት ከሶስተኛ ወገን አሽከርካሪዎች መውጣት የነባር የኢንዱስትሪ አዝማሚያዎችን የሚያንፀባርቅ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። አብዛኛዎቹ ዘመናዊ አታሚዎች ሞፕሪያንን ይደግፋሉ እና ከ 2010 ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ለአይፒፒ የተቀናጀ ድጋፍ አላቸው። አፕል እ.ኤ.አ. በ2019 በአይፒፒ ላይ የተመሠረተውን AirPrint በመደገፍ የሶስተኛ ወገን የማክሮስ አታሚ ሾፌሮችን በመተው ተመሳሳይ እርምጃዎችን ወስዷል።
ወደ ክፍል ሾፌሮች የሚደረገው ሽግግር የተሻሻለ ተኳኋኝነትን ቢያቀርብም፣ ሁሉንም ከአታሚ ጋር የተገናኙ ብስጭቶችን አያስቀርም። እንደ የፋንተም ወረቀት መጨናነቅ፣ የአውታረ መረብ ግንኙነት መቋረጥ፣ የባለቤትነት ቀለም መስፈርቶች እና የስካነር ገደቦች ያሉ ጉዳዮች ሊቀጥሉ ይችላሉ። ነገር ግን፣ ከሶስተኛ ወገን አሽከርካሪዎች መራቅ ወደ ተሳለ እና የተረጋጋ የህትመት ልምድ በትክክለኛው አቅጣጫ ላይ ያለ እርምጃ ነው።
ምንጮች:
- የማይክሮሶፍት ድጋፍ ሰነድ