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አዲስ Astral ፐርፕል Xbox ገመድ አልባ መቆጣጠሪያ አሁን ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
አዲስ Astral ፐርፕል Xbox ገመድ አልባ መቆጣጠሪያ አሁን ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል።

ማይክሮሶፍት Astral Purple የተባለውን የ Xbox ገመድ አልባ መቆጣጠሪያ አዲስ የቀለም ልዩነት እየለቀቀ ነው። ተቆጣጣሪው ጥልቅ ሀምራዊ የፊት መከለያ፣ ተዛማጅ የአውራ ጣት እና ቁልፎች እና ነጭ ጀርባ አለው። ቀስቅሴዎች፣ መከላከያዎች እና ዲ-ፓድ ጥቁር ናቸው። ለአዲስ የXbox መቆጣጠሪያ በገበያ ላይ ያሉ እና ሐምራዊ ቀለምን የሚወዱ ተጫዋቾች አሁን በ$64.99/£59.99 ከማይክሮሶፍት ስቶር ዋጋ ያለው የአስትራል ፐርፕል መቆጣጠሪያን አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ። ሴፕቴምበር 19 ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።

ማይክሮሶፍት ባለፈው አመት የተለያዩ አዳዲስ የቀለም ንድፎችን ለXbox ተቆጣጣሪዎች እያስተዋወቀ ነው። ከቀደምቶቹ የተወሰኑት የ Sunkissed Vibes መቆጣጠሪያ፣ የስቶርምክሎድ ትነት መቆጣጠሪያ እና የፍጥነት አረንጓዴ መቆጣጠሪያን ያካትታሉ። ሆኖም፣ ማይክሮሶፍት የቀረበው በጣም ልዩ እና ያልተለመደ ተቆጣጣሪ የፒዛ-መዓዛ TMNT መቆጣጠሪያ ነው።

የXbox ተጨዋቾች እና አድናቂዎች በከዋክብት ፐርፕል Xbox Wireless Controller በጨዋታ ዝግጅታቸው ላይ ሐምራዊ ቀለም የመጨመር ምርጫን ያደንቃሉ። በሚያምር ዲዛይን፣ Microsoft ለግለሰብ ምርጫዎች የተለያዩ የቀለም ምርጫዎችን መስጠቱን ቀጥሏል። ተቆጣጣሪውን አስቀድሞ ማዘዝ ደጋፊዎቹ የዚህ አዲስ ተጨማሪ ወደ Xbox መቆጣጠሪያ አሰላለፍ ከያዙት የመጀመሪያዎቹ መካከል እንደሚሆኑ ያረጋግጣል።

ምንጮች:

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ፍቺዎች፡ Xbox – በማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን የተገነባ እና በባለቤትነት የተያዘ የቪዲዮ ጌም ኮንሶል ብራንድ ነው።

ተቆጣጣሪ – ከቪዲዮ ጨዋታ ጋር ለመገናኘት የሚያገለግል መሳሪያ፣በተለይም አዝራሮችን፣ የአውራ ጣት እና ቀስቅሴዎችን ያሳያል

ማይክሮሶፍት ስቶር - በማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን ለዲጂታል ሶፍትዌሮች እና ሃርድዌር ምርቶች የመስመር ላይ የገበያ ቦታ

TMNT – በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ሙታንት ኒንጃ ኤሊዎች፣ አንትሮፖሞርፊክ ኤሊዎችን እንደ ልዕለ ጀግኖች የሚያሳይ ፍራንቺዝ

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