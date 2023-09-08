Microsoft በ AI በመነጨ ይዘት ላይ የቅጂ መብት ጥሰት የይገባኛል ጥያቄዎችን ህጋዊ ጉዳቶችን ሊሸፍን ነው።

ማይክሮሶፍት እንደዚህ ባሉ ስርዓቶች በሚመነጩት ምርቶች ላይ የቅጂ መብት ጥሰት የይገባኛል ጥያቄ ከተከሰሱ ደንበኞቹን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በመጠቀም ለሚደርሰው ህጋዊ ጉዳት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ አስታውቋል። ደንበኞች በምርቶቹ ውስጥ አብሮ የተሰራውን "ጠባቂዎች እና የይዘት ማጣሪያዎች" እስከተጠቀሙ ድረስ ከሶስተኛ ወገን የይገባኛል ጥያቄ ሊነሱ የሚችሉ የህግ አደጋዎችን እንደሚሸፍን ኩባንያው ገልጿል።
የጄኔሬቲቭ AI ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ የእነዚህ ስርዓቶች ዋና ጸሃፊዎችን በትክክል ሳይጠቅሱ ይዘትን የማመንጨት ችሎታ ላይ ስጋት ተነስቷል። ለዕድገቱ በጄኔአይ ላይ በእጅጉ የተመካው እና ቴክኖሎጂውን እንደ ደመና አገልግሎቶች፣ ፍለጋ እና የድርጅት ምርታማነት ሶፍትዌሮች ባሉ ምርቶች ውስጥ ያቀፈው ማይክሮሶፍት እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት እና በ AI አጠቃቀም ላይ ያለውን እምነት ለማጠናከር ያለመ ነው።
የኩባንያው የቅጂ መብት ቁርጠኝነት አሁን ያለውን የአእምሯዊ ንብረት ማካካሻ ሽፋን ከማይክሮሶፍት AI-የተጎላበተው ኮፒሎት እና ቢንግ ቻት ኢንተርፕራይዝ ከሚባሉት ከማይክሮሶፍት AI-የተጎላበተ ረዳቶች አጠቃቀም ጋር በተያያዙ የቅጂ መብት ይገባኛል ጥያቄዎች ላይ ያራዝመዋል። ማይክሮሶፍት ይህንን ሽፋን በመስጠት AI የሚጥሱ ይዘቶችን የመመለስ እድልን ለመቀነስ እና ደንበኞቹን ሊያስከትሉ ከሚችሉ የህግ ውጤቶች ለመጠበቅ ያለመ ነው።
ማይክሮሶፍት በ AI ቴክኖሎጂ ላይ የሰጠው ትኩረት የፈጠራ ድንበሮችን ለመግፋት እና ደንበኞችን በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ለመርዳት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ለቅጂ መብት ጥሰት የይገባኛል ጥያቄዎች ህጋዊ ጉዳቶችን ለመሸፈን በዚህ ቃል ኪዳን፣ ኩባንያው ለተጠቃሚዎች ከ AI ቴክኖሎጂ ችሎታዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የለም