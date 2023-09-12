የማይክሮሶፍት Surface Duo ከአሁን በኋላ የሶፍትዌር ዝመናዎችን አይቀበልም።

በሴፕቴምበር 2020 የተለቀቀው የማይክሮሶፍት Surface Duo የሶፍትዌር ማሻሻያ ጉዞውን አጠናቋል። እስካሁን ድረስ መሳሪያው የአንድሮይድ ስሪት ማሻሻያዎችን እና የደህንነት መጠገኛዎችን አይቀበልም። ይህ ዜና የሚታጠፍ መሳሪያ ሲገዙ የሶፍትዌር ድጋፍ ቃል የተገባላቸው ተጠቃሚዎችን ሊያሳዝን ይችላል።
Surface Duo ሲጀመር አንድሮይድ 10 ቀድሞ ከተጫነ ጋር ነው የመጣው። ማይክሮሶፍት ለተጠቃሚዎች የሶስት አመት የአንድሮይድ ደህንነት ዝመናዎችን እና የስርዓተ ክወና ማሻሻያዎችን እንደሚያገኙ አረጋግጧል። ነገር ግን መሳሪያው በህይወት ዘመኑ ሁለት የአንድሮይድ ስሪት ማሻሻያዎችን ብቻ አግኝቷል። በጃንዋሪ 2022፣ ወደ አንድሮይድ 11 ዘምኗል፣ እና በኋላ በጥቅምት ወር የአንድሮይድ 12L ዝመናን ተቀበለው። እንደ አለመታደል ሆኖ አንድሮይድ 12L ለSurface Duo የመጨረሻው የአንድሮይድ ስሪት ማሻሻያ ይሆናል።
ዋጋው 1,399 ዶላር ላለው መሳሪያ የሶፍትዌር ድጋፍ አለመኖሩ ለተጠቃሚዎች በጣም አስቸጋሪ ነው። የቅርብ ጊዜ ባህሪያት ወይም የደህንነት ማሻሻያዎች ላይኖረው የሚችል መሳሪያ ይተዋቸዋል።
በሌላ በኩል፣ በጥቅምት 2 የተለቀቀው የማይክሮሶፍት Surface Duo 2021፣ የሶፍትዌር ድጋፍም የሚያገኘው የሶስት አመት ብቻ ነው። በአሁኑ ጊዜ በአንድሮይድ 11 ላይ ይሰራል እና አንድሮይድ 12L ዝማኔን በጥቅምት ወር 2022 አግኝቷል።ነገር ግን ማይክሮሶፍት እስካሁን ድረስ የ Surface Duo 2 ድጋፉ በጥቅምት 2024 ከማብቃቱ በፊት ተጨማሪ የአንድሮይድ ኦኤስ ማሻሻያዎችን ይቀበል እንደሆነ አላረጋገጠም።
ተጠቃሚዎች የግዢ ውሳኔ ሲያደርጉ የመሣሪያውን የሶፍትዌር ድጋፍ ዕድሜ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። Surface Duo እና Surface Duo 2 ልዩ ባህሪያትን እና የቅጽ ሁኔታዎችን ቢያቀርቡም፣ የተገደበው የሶፍትዌር ማሻሻያ የረዥም ጊዜ አጠቃቀማቸውን ሊጎዳ ይችላል።
በማጠቃለያው፣ የማይክሮሶፍት Surface Duo መስመር የአንድሮይድ ስሪት ማሻሻያዎችን እና የደህንነት መጠገኛዎችን ጨምሮ የሶፍትዌር ዝመናዎችን አይቀበልም። ይህ ተጠቃሚዎች የቅርብ ጊዜ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን የማይቀበሉ መሳሪያዎችን ይተዋቸዋል። ተጠቃሚዎች የግዢ ውሳኔ ከማድረጋቸው በፊት የመሳሪያውን የሶፍትዌር ድጋፍ የህይወት ዘመን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው፣ በተለይም ከፍተኛ የዋጋ ክልል ውስጥ ላሉ መሳሪያዎች።
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