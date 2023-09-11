ማይክሮሶፍት ለኦሪጅናል Surface Duo ማሻሻያዎችን ያጠናቅቃል፣ ደንበኞቹን ቅር ብሎ መተው

እ.ኤ.አ. በ2020 የተለቀቀው የመጀመሪያው የማይክሮሶፍት Surface Duo የሶፍትዌር ማሻሻያዎቹ መጨረሻ ላይ ደርሷል፣ ይህም ደንበኞቹን ያሳዝናል። ልዩ የሆነው ባለሁለት ስክሪን መሳሪያ እንደ ምርታማነት መሳሪያ የተሻሻሉ የባለብዙ ተግባር ችሎታዎች ለገበያ ቀርቦ ነበር። ሆኖም፣ የመጀመሪያ ግምገማዎች ጉልህ የሆኑ የሶፍትዌር ጉዳዮችን አጉልተው አሳይተዋል፣ ምንም እንኳን ሃርድዌሩ ቢመሰገንም።
ማይክሮሶፍት ለ Surface Duo የሶስት አመት የሶፍትዌር ማሻሻያ ቃል ገብቷል፣ ነገር ግን ዝመናው ለመድረስ ቀርፋፋ ነበር። ኩባንያው በ11 መጀመሪያ ላይ የአንድሮይድ 2022 ዝመና አውጥቷል፣ ከተያዘለት መርሃ ግብር ከበርካታ ወራት በኋላ። ይህን ተከትሎ አንድሮይድ 12L ለዋናው Surface Duo እና ተከታዩ በ2022 መምጣት ተከትሎ ነበር።
እንደ አለመታደል ሆኖ አንድሮይድ 12ኤል ለዋናው Surface Duo የመጨረሻው ዝማኔ ይሆናል። ሙሉ የስርዓተ ክወና እና የደህንነት ዝመናዎችን ጨምሮ የመሣሪያው ዝማኔዎች ሴፕቴምበር 10፣ 2023 መጠናቀቁን የማይክሮሶፍት የድጋፍ ገጽ ያረጋግጣል። ይህ ቢሆንም፣ አንድሮይድ 13 ዝማኔ ለSurface Duo በፍፁም አልተለቀቀም ነበር፣ ምንም እንኳን ጎግል ማሻሻያውን ከአንድ አመት በላይ ቢያወጣም በፊት. ይህ ማለት ከማይክሮሶፍት 1,400 ዶላር ስልኩን የገዙ ደንበኞች ከጎግል ፒክስል እና ሳምሰንግ ጋላክሲ መሳሪያዎች ጋር ሲነፃፀሩ ጥቂት የስርዓተ ክወና ዝመናዎችን አግኝተዋል።
ለSurface Duo 2 የወደፊት ጊዜም ተስፋ ሰጪ አይመስልም። በጥቅምት 2024 ድጋፉን እንደሚያጣ ይጠበቃል፣ እና እስካሁን ለአንድሮይድ 13 ይፋዊ መለቀቅ የሚጠቁሙ ምልክቶች የሉም። ማይክሮሶፍት ከባለሁለት ስክሪን ፎርም ፋክተር የራቀ ይመስላል፣ ዘገባው እንደሚያመለክተው ኩባንያው ከሳምሰንግ ጋላክሲ ዜድ ፎልድ እና ከጎግል ፒክስል ፎልድ ጋር የሚመሳሰል ታጣፊ መሳሪያ እያቀደ ነው።
ምንም እንኳን የመጀመሪያው Surface Duo ከአሁን በኋላ ማሻሻያዎችን መቀበል ባይችልም ማይክሮሶፍት ለወደፊት መሳሪያዎቹ በተለየ ቅጽ ላይ ለማተኮር መወሰኑ ኩባንያው የተጠቃሚውን ልምድ ለማሻሻል ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ነገር ግን፣ ለነባር የ Surface Duo ባለቤቶች፣ የዝማኔዎች እጦት የብስጭት ስሜት እና ከማይክሮሶፍት ተጨማሪ ድጋፍ እንዲሻላቸው ይተዋቸዋል።
ምንጮች:
- ዊንዶውስ ማዕከላዊ