ማይክሮሶፍት ለ AI ኮፒሎት አገልግሎት ተጠቃሚዎች የህግ ጥበቃን ይሰጣል

ማይክሮሶፍት AI Copilot አገልግሎቶቹን ለሚጠቀሙ እና የቅጂ መብት ጥሰት ክስ ለሚጠብቃቸው ደንበኞች የህግ ከለላ እየሰጠ ነው። የቅጂ መብት ቁርጠኝነት (Copilot Copyright Commitment) የተሰኘው ተነሳሽነት በ AI ኩባንያዎች ጥበቃ የሚደረግላቸው ስራዎችን አጠቃቀም በተመለከተ በቅጂ መብት ባለቤቶች የሚነሱ ስጋቶችን ለመፍታት ያለመ ነው። የማይክሮሶፍት ዋና የህግ ኦፊሰር ብራድ ስሚዝ ኩባንያው ኮፒሎትን በሚጠቀሙበት ወቅት በቅጂ መብት ጥሰት ከተከሰሱ ደንበኞቻቸው ለሚደርስባቸው ማንኛውም የህግ አደጋ ሃላፊነቱን እንደሚወስድ እና ደንበኞቻቸውን እንደሚከላከሉ ተናግረዋል።
የሕግ ጥበቃ ለማድረግ ውሳኔው ከሦስት ዋና ዋና ምክንያቶች የመነጨ ነው። በመጀመሪያ ማይክሮሶፍት ደንበኞቹን መደገፍ እና ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ጀርባ መቆም ይፈልጋል። በተጨማሪም ኩባንያው የቅጂ መብት ባለቤቶችን ስጋቶች ያውቃል እና እነሱን ለመፍታት ይፈልጋል። በመጨረሻም፣ Microsoft የቅጂ መብት ያልተፈቀደለትን ቁሳቁስ መጠቀምን ለመከላከል መከላከያዎችን ተግባራዊ አድርጓል።
በአዲሱ ፖሊሲ፣ ሶስተኛ ወገን አንድ የንግድ ደንበኛ ኮፒሎትን ወይም ውጤቱን በመጠቀሙ የቅጂ መብት ጥሰት ክስ ከመሰረተ፣ Microsoft ደንበኛውን ይከላከላል እና ከክሱ የሚመጡ ማናቸውንም አሉታዊ ፍርዶች ወይም መፍትሄዎች ይሸፍናል። ነገር ግን ይህ ጥበቃ በማይክሮሶፍት የሚሰጡ የይዘት ማጣሪያዎችን እና የጥበቃ መንገዶችን በመጠቀም በደንበኛው ላይ የሚወሰን ነው።
በማይክሮሶፍት እና በደንበኞቹ መካከል ያለው አጋርነት በቅጂ መብት ህግ ዙሪያ ያለውን አለመረጋጋት ለመቅረፍ እና ደራሲዎች ለፈጠራቸው ፍትሃዊ ካሳ እንዲከፈሉ ለማድረግ ያለመ ነው። ኩባንያው ውድድርን ማቆየት እና በጄኔሬቲቭ AI መስክ ፈጠራን ማጎልበት አስፈላጊ መሆኑን እውቅና ይሰጣል. አንዳንድ የኢንዱስትሪ ተጫዋቾች የአዕምሯዊ ንብረት መብቶችን ሳይጥሱ መረጃን ለማግኘት እንደ መንገድ ፈቃድ የመስጠት እና የመርጦ የመግባት ፍቃዶችን አቅርበዋል።
GitHub Copilot እና ሌሎች ከማይክሮሶፍት ምርቶች ጋር የተቀላቀሉ የማይክሮሶፍት ግልጋሎቶች በገንቢዎች ዘንድ ተወዳጅ እየሆኑ መጥተዋል። ነገር ግን ቴክኖሎጂው ህጋዊ ተግዳሮቶችን አጋጥሞታል፣ የ AI ሞዴሎችን ለማሰልጠን ፍቃድ ያላቸው ኮድ እና የቅጂ መብት ስራዎችን ያለፍቃድ መጠቀማቸውን የሚገልጹ ክሶች ናቸው።
በማጠቃለያው፣ የማይክሮሶፍት የቅጂ መብት ቁርጠኝነት የቅጂ መብት ጥሰት ክስ ሲያጋጥም የህግ ከለላ በመስጠት ለተጠቃሚዎቹ AI Copylot አገልግሎቶች ማረጋገጫ ይሰጣል። ይህ እርምጃ የማይክሮሶፍት ደንበኞቹን ለመደገፍ እና በቅጂ መብት ባለቤቶች የሚነሱ ስጋቶችን ለመፍታት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
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