የከዋክብት ፐርፕል፡ ማይክሮሶፍት አዲስ የ Xbox ገመድ አልባ መቆጣጠሪያን አስታወቀ

ማይክሮሶፍት የቅርብ ጊዜውን ከXbox ገመድ አልባ መቆጣጠሪያ አሰላለፍ ፣ከዋክብት ፐርፕል ጋር ይፋ አድርጓል። ይህ አዲስ ልቀት የቀደመውን የቬሎሲቲ አረንጓዴ መቆጣጠሪያ ንድፍ የሚያስታውስ ከነጭ ጀርባ ጋር የተጣመረ ጥልቅ ሐምራዊ የፊት ቅርፊት ያሳያል።
የከዋክብት ፐርፕል Xbox መቆጣጠሪያ ቴክስቸርድ ባምፐርስ እና ለተሻሻለ መያዣ ቀስቅሴዎች፣ ያለልፋት የጨዋታ ጊዜዎችን ለማጋራት የተወሰነ የማጋሪያ ቁልፍ እና የኦዲዮ መሳሪያዎችን ለማገናኘት የ3.5ሚሜ መሰኪያን ጨምሮ አንድ ሰው የሚጠብቃቸውን ሁሉንም ባህሪያት ይመካል።
በዚህ አመት ውስጥ ማይክሮሶፍት የተለያዩ ምርጫዎችን ለማሟላት የተለያዩ አይን የሚስቡ ተቆጣጣሪ ንድፎችን እያስተዋወቀ ነው። ከእነዚህ ልቀቶች መካከል አስደናቂ ዳራ ያለው "ተለዋዋጭ" Stormcloud Vapour እና የተገደበ የስታርፊልድ መቆጣጠሪያ ይገኙበታል።
ከቬሎሲቲ አረንጓዴ ማስጀመሪያ በተለየ፣ ለከዋክብት ፐርፕል ምንም ተጨማሪ ማሰሪያ ምርቶች ወይም መለዋወጫዎች ያሉ አይመስልም። ስለዚህ፣ በተዛማጅ Xbox hoodie ወይም በማስተባበር ፈጣን የኃይል መሙያ መትከያ ለመጠቀም ተስፈህ ከነበረ፣ በዚህ ጊዜ እድለኞች ሊሆኑ ይችላሉ።
በ£60/$65 የተሸጠ፣ የAstral Purple Xbox ገመድ አልባ መቆጣጠሪያ ሴፕቴምበር 19 ላይ ሊጀምር ነው። ለዚህ አዲስ የቀለም ልዩነት ቅድመ-ትዕዛዞች አስቀድመው በ Microsoft ማከማቻ በኩል ይገኛሉ።
በአጠቃላይ፣ Astral Purple ለተጨዋቾች የXbox ጨዋታ ልምዳቸውን ግላዊ ለማድረግ ሌላ የሚያምር እና ሁለገብ አማራጭ ይሰጣል። በቀለማት ያሸበረቀ የቀለም መርሃ ግብር እና አስተማማኝ ባህሪያት, ይህ ተቆጣጣሪ ስብስባቸውን ለማሻሻል ወይም ለማስፋት ለሚፈልጉ አድናቂዎች እንደሚስብ እርግጠኛ ነው.
ትርጓሜዎች
- Xbox ዋየርለስ መቆጣጠሪያ፡- ከXbox ጌም ኮንሶሎች ጋር ለመጠቀም የተነደፈ በእጅ የሚያዝ መሳሪያ፣ ተጫዋቾቹ አጨዋወታቸውን በገመድ አልባ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል።
- ቴክስቸርድ ባምፐርስ እና ቀስቅሴዎች፡ በመቆጣጠሪያው ላይ ያሉት አዝራሮች በተለይ ለተጫዋቾች ንክኪ እና የተሻሻለ የመያዣ ልምድን ለመስጠት የተነደፉ ናቸው።
- 3.5ሚሜ መሰኪያ፡- ተጠቃሚዎች ውጫዊ የድምጽ መሳሪያዎችን እንደ የጆሮ ማዳመጫ ወይም ድምጽ ማጉያ ከ Xbox መቆጣጠሪያ ጋር እንዲያገናኙ የሚያስችል መደበኛ የድምጽ መሰኪያ።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ፡ [የምንጭ ርዕስ]
- የምስል ምንጭ፡ [የምስል ርዕስ]