የማይክሮሶፍት ቀለም በዊንዶውስ 11 የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያን አስተዋውቋል

ማይክሮሶፍት በዊንዶውስ 11 ላይ የፔይንት መተግበሪያን አቅም ለማሳደግ የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ እርምጃ ወስዷል። በአዶቤ ፎቶሾፕ ውስጥ ካለው ተግባር ጋር ተመሳሳይነት ያለው ይህ ባህሪ የዊንዶውስ ተጠቃሚዎች በአንድ ጠቅታ ብቻ የጀርባ ምስሎችን በቀላሉ እንዲያስወግዱ ያስችላቸዋል ፣ ይህም የግራፊክ አርትዖት ስራዎችን ያመቻቻል።
ይህን ኃይለኛ መሳሪያ ለመጠቀም ተጠቃሚዎች መጀመሪያ አዲሱን የፔይንት መተግበሪያ መጫኑን ማረጋገጥ አለባቸው። የዊንዶውስ 11 ቀለም መተግበሪያን በ Microsoft ማከማቻ በኩል ወደ ስሪት 11.2306.30 ማዘመን ይችላሉ። አንዴ ከተዘመነ፣ ተጠቃሚዎች መተግበሪያውን ማስጀመር እና በባዶ ሸራ ላይ አርትዕ ለማድረግ የሚፈልጉትን ምስል መክፈት ይችላሉ።
የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያን ለመድረስ ተጠቃሚዎች የምስሉን የላይኛው ግራ ክፍል መመልከት እና 'Image' የሚለውን ክፍል ማግኘት አለባቸው። በዚህ ክፍል ውስጥ ያገኙታል እና 'Background Remove' የሚለውን ቁልፍ ይመርጣሉ. ይህንን ቁልፍ ጠቅ በማድረግ የምስሉ አጠቃላይ ዳራ ይወገዳል ፣ ይህም የተመረጠውን ርዕሰ ጉዳይ መቁረጥ ብቻ ይቀራል ።
በአርትዖት ሂደት ላይ ተጨማሪ ቁጥጥር ለሚፈልጉ፣ የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያው ብጁ መወገድን ይፈቅዳል። ተጠቃሚዎች ከበስተጀርባውን ለማስወገድ የሚፈልጉትን ቦታ ለመለየት አራት ማዕዘን መምረጫ መሳሪያን መጠቀም ይችላሉ ፣ ይህም የበለጠ ትክክለኛነትን ይሰጣል ።
በአሁኑ ጊዜ የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያው ለዊንዶውስ ኢንሳይደርስ ብቻ የሚገኝ ሲሆን ማይክሮሶፍት ለባህሪው ሰፊ ልቀት የተወሰነ የጊዜ መስመር አላቀረበም። ነገር ግን ካለፉት አሠራሮች በመነሳት ኩባንያው ከጥቂት ሳምንታት ሙከራ በኋላ መሳሪያውን ለሁሉም የዊንዶውስ 11 ተጠቃሚዎች ይልካል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ, ለተጠቃሚዎች ዝመናዎችን እንዲከታተሉት ይመከራል.
የጀርባ ማስወገጃ መሳሪያን በመጨመር ማይክሮሶፍት ፔይን በዊንዶውስ 11 ግራፊክስ አርትዖትን ለፈጠራ ተጠቃሚዎች የበለጠ ተደራሽ እና ቀልጣፋ እያደረገ ነው። ይህ ባህሪ ርዕሰ ጉዳዮችን ከጀርባዎቻቸው የማግለል ሂደትን ቀላል ያደርገዋል, እና በአሁኑ ጊዜ በዊንዶውስ ኢንሳይደርስ ብቻ የተገደበ ቢሆንም, በቅርብ ጊዜ ውስጥ በሰፊው እንደሚገኝ ይጠበቃል.
ምንጮች:
- የማይክሮሶፍት ቀለም በዊንዶውስ 11 ውስጥ
- የማይክሮሶፍት መደብር ማዘመን ሂደት