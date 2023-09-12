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የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 11 ምንም እንኳን ተስፋ የተደረገባቸው ለውጦች ቢኖሩም አሁንም በ Microsoft Edge ውስጥ አገናኞችን ይከፍታል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 11 ምንም እንኳን ተስፋ የተደረገባቸው ለውጦች ቢኖሩም አሁንም በ Microsoft Edge ውስጥ አገናኞችን ይከፍታል።

በቅርቡ በወጣ ጽሁፍ መሰረት የማይክሮሶፍት ኢንሳይደር ግንባታ ዊንዶውስ 11 በተጠቃሚው ነባሪ አሳሽ ውስጥ ሊንክ እንደሚከፍት ከዚህ ቀደም ቢያስታውቅም በ Microsoft Edge አሳሽ ውስጥ አሁንም የድር ሊንኮችን እየከፈተ ነው። ይህ ለውጥ የአውሮፓን የዲጂታል አገልግሎቶች ህግ እና የዲጂታል ገበያዎች ህግን ማክበር ነበረበት፣ ይህም እንደ Microsoft ያሉ “በር ጠባቂዎች” ራስን ከመምረጥ እንዲቆጠቡ ይጠይቃል።

አዲሱን የዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ግንባታን የፈተነው ገንቢ ዳንኤል አሌክሳንደርሰን የተጠቃሚው አካባቢ ምንም ይሁን ምን Edge አሁንም በነባሪ አሳሽ ምትክ በግዳጅ መከፈቱን አረጋግጧል። አሌክሳንደርሰን በዊንዶውስ 11 ዴቭ ኢንሳይደር አገናኞችን በሚከፍትበት ጊዜ ምንም የሚታዩ ለውጦች እንዳልነበሩም ተናግሯል።

ለውጡ ከኤጅ ወይም ከዊንዶውስ ይልቅ እንደ አውትሉክ ያሉ አፕሊኬሽኖችን በመጥራት ብቻ የተወሰነ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። በእነዚህ አጋጣሚዎች አፕሊኬሽኖቹ በተለይ በ Edge ውስጥ ሳይሆን በነባሪ አሳሽ ውስጥ አገናኞችን ለመክፈት ይቀየራሉ። ሆኖም በኮዱ ውስጥ እንደዚህ አይነት ለውጦች አልተገኙም።

ይህ ጉዳይ አዲስ አይደለም አሌክሳንደርሰን ከዚህ ቀደም የ EdgeDeflector የተባለ ፕሮግራም በዊንዶውስ 10 ውስጥ የኤጅ ዩአርኤል እቅድ ባህሪን ለመዘወር እንደ ፈጠረ።ይህ ​​የማይክሮሶፍት ባህሪ አንዳንዶች የራሱን አገልግሎቶች ከሶስተኛ ወገን አማራጮች ይልቅ እራሱን የሚመርጥበት መንገድ ተደርጎ ይወሰዳል።

ጎግል ከሳፋሪ ይልቅ በ iOS ላይ በChrome ውስጥ አገናኞችን ለመክፈት የራሱን የዩአርኤል እቅድ googlechrome: አስተዋውቋል እንደነበር ልብ ሊባል ይገባል። ማይክሮሶፍት ከጊዜ በኋላ የዊንዶውስ ሲስተም አካላት ዩአርኤሎችን ለማስተናገድ የራሱን እቅድ ማይክሮሶፍት-ጠርዝ ተግባራዊ አድርጓል። ብራቭ እና ሞዚላ እነዚህን አገናኞች ለመጥለፍ ሙከራ ቢያደርጉም፣ Microsoft የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎች ጣልቃ ገብነትን እንዳይሰርዙ ከልክሏል።

አሌክሳንደርሰን የማይክሮሶፍት ባህሪ የተጠቃሚ ምርጫዎችን የሚጥስ እና ከተንኮል አዘል ባህሪ ለመለየት አስቸጋሪ እንደሆነ ያምናል። ማይክሮሶፍት የዩአርኤል ዕቅዱን ለማስታወቂያዎች ወይም ለማይክሮሶፍት መለያ አስተዳደር በጥንቃቄ ሊጠቀም ይችል እንደነበር ጠቁሟል።

ለማጠቃለል ያህል፣ የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ግንባታ የተጠቃሚውን ነባሪ አሳሽ ለማክበር ቃል ቢገባም አሁንም በ Microsoft Edge ውስጥ አገናኞችን እየከፈተ ነው። ይህ ባህሪ ራስን ስለመምረጥ እና የተጠቃሚ ምርጫዎችን መጣስ ስጋትን አስነስቷል።

By ገብርኤል Botha

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