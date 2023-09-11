የሜታ የቅርብ ጊዜ ዝማኔ ለተሻለ አቫታር ማበጀት በ Quest VR ማዳመጫዎች ላይ ይፈቅዳል

ቀደም ሲል ፌስቡክ በመባል የሚታወቀው ሜታ ለ Quest VR የጆሮ ማዳመጫዎች አዲስ ማሻሻያ አስተዋውቋል፣ ለአቫታር የተሻሻሉ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣል። የv57 ማሻሻያ ተጠቃሚዎች የአቫታርን መልክ፣ የፀጉር እና የቅንድብ ቀለም፣ የቆዳ ቀለም ማስተካከያ፣ የመዋቢያ ምርጫዎች እና የፊት ቀለምን ጨምሮ።
ዝመናው ተጠቃሚዎች የእውነተኛ ህይወት ማንነታቸውን በተሻለ ሁኔታ የሚያንፀባርቁ አምሳያዎችን እንዲፈጥሩ በመፍቀድ የቨርቹዋል እውነታ ተሞክሮን ለማሻሻል ያለመ ነው። ከዝማኔው በፊት ተጠቃሚዎች ከተመረጡት የፀጉር ቀለሞች ስብስብ ውስጥ ለመምረጥ የተገደቡ ሲሆኑ v57 ተንሸራታቾች መሰረታዊ የፀጉር ቀለም እና ድምቀቶችን እንዲገልጹ ያስችላቸዋል። እንደ ብጉር እና የፊት ቀለም ያሉ ተጨማሪ የመዋቢያ አማራጮችም ተጨምረዋል።
በመጪው የአቫታር እግሮች መግቢያ የሜታ አምሳያዎች አጠቃላይ ጥራት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚሻሻል ይጠበቃል። የv57 ዝማኔው የምስል መልዕክቶችን አለመላክ መቻልን፣ የአስስ ምግብን እንደ Horizon ምግብ ስም መቀየር እና በአንድ ጊዜ ወደ Quest ሞባይል መተግበሪያ በአይፎን መላክን ጨምሮ ሌሎች ማሻሻያዎችን ያካትታል።
ለሴፕቴምበር 27 እና 28 የታቀደው የሜታ ግንኙነት ክስተት ለ Quest የጆሮ ማዳመጫ ተጨማሪ የሶፍትዌር ዝመናዎችን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። ዝግጅቱ ሜታ በቅርቡ ስለ Horizon Worlds ዜና በብሎጋቸው ያቀረበውን ቲሸር ተከትሎ ስለተወራው Quest 3 እና ስለ መጪው Horizon Worlds የሞባይል መተግበሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ጄይ ፒተርስ ፣ ቨርጅ
- ሜታ ብሎግ፡- https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/