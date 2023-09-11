የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

የሜታ የቅርብ ጊዜ ዝማኔ ለተሻለ አቫታር ማበጀት በ Quest VR ማዳመጫዎች ላይ ይፈቅዳል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 11, 2023
የሜታ የቅርብ ጊዜ ዝማኔ ለተሻለ አቫታር ማበጀት በ Quest VR ማዳመጫዎች ላይ ይፈቅዳል

ቀደም ሲል ፌስቡክ በመባል የሚታወቀው ሜታ ለ Quest VR የጆሮ ማዳመጫዎች አዲስ ማሻሻያ አስተዋውቋል፣ ለአቫታር የተሻሻሉ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣል። የv57 ማሻሻያ ተጠቃሚዎች የአቫታርን መልክ፣ የፀጉር እና የቅንድብ ቀለም፣ የቆዳ ቀለም ማስተካከያ፣ የመዋቢያ ምርጫዎች እና የፊት ቀለምን ጨምሮ።

ዝመናው ተጠቃሚዎች የእውነተኛ ህይወት ማንነታቸውን በተሻለ ሁኔታ የሚያንፀባርቁ አምሳያዎችን እንዲፈጥሩ በመፍቀድ የቨርቹዋል እውነታ ተሞክሮን ለማሻሻል ያለመ ነው። ከዝማኔው በፊት ተጠቃሚዎች ከተመረጡት የፀጉር ቀለሞች ስብስብ ውስጥ ለመምረጥ የተገደቡ ሲሆኑ v57 ተንሸራታቾች መሰረታዊ የፀጉር ቀለም እና ድምቀቶችን እንዲገልጹ ያስችላቸዋል። እንደ ብጉር እና የፊት ቀለም ያሉ ተጨማሪ የመዋቢያ አማራጮችም ተጨምረዋል።

በመጪው የአቫታር እግሮች መግቢያ የሜታ አምሳያዎች አጠቃላይ ጥራት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚሻሻል ይጠበቃል። የv57 ዝማኔው የምስል መልዕክቶችን አለመላክ መቻልን፣ የአስስ ምግብን እንደ Horizon ምግብ ስም መቀየር እና በአንድ ጊዜ ወደ Quest ሞባይል መተግበሪያ በአይፎን መላክን ጨምሮ ሌሎች ማሻሻያዎችን ያካትታል።

ለሴፕቴምበር 27 እና 28 የታቀደው የሜታ ግንኙነት ክስተት ለ Quest የጆሮ ማዳመጫ ተጨማሪ የሶፍትዌር ዝመናዎችን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። ዝግጅቱ ሜታ በቅርቡ ስለ Horizon Worlds ዜና በብሎጋቸው ያቀረበውን ቲሸር ተከትሎ ስለተወራው Quest 3 እና ስለ መጪው Horizon Worlds የሞባይል መተግበሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

ምንጮች:

- ጄይ ፒተርስ ፣ ቨርጅ

- ሜታ ብሎግ፡- https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች