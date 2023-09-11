MediaTek Dimensity 7200 Ultra Processor ከላቁ ባህሪያት ጋር አስተዋውቋል

MediaTek በቅርቡ በቻይና ውስጥ Dimensity 7200 Ultra የተባለውን ፕሮሰሰር አሳይቷል። ከዚህ ቀደም የተለቀቀው Dimensity 7200 ቺፕ እንደ የተሻሻለ ስሪት በማገልገል፣ ይህ አዲሱ ቺፕሴት የተሻሻለ አፈጻጸም እና ባህሪያትን ይሰጣል። Dimensity 7200 Ultra በ TSMC 4nm መቁረጫ ሂደት ላይ ተገንብቷል፣ ይህም የተሻሻለ ቅልጥፍናን እና የኃይል አስተዳደርን ተስፋ ይሰጣል።
ይህ octa-core ፕሮሰሰር ሁለት ARM Cortex A715 ኮሮችን በ2.8GHz እና ስድስት Cortex A510 ኮርሶችን በ2GHz ይሰራል። ቺፕሴት ለየት ያለ ግራፊክስ ችሎታዎች ከማሊ-ጂ610 ጂፒዩ ጋር ተያይዟል። ለስላሳ ሁለገብ ስራ እና ፈጣን የመተግበሪያ መጀመሩን በማረጋገጥ ሁለቱንም LPDDR4x እና LPDDR5 RAM ይደግፋል።
Dimensity 7200 Ultra እስከ 200ሜፒ የሚደርሱ አስደናቂ ጥራት ያላቸውን ካሜራዎች ለመደገፍ የተነደፈ ነው። በተጨማሪም፣ የ4ኬ ቪዲዮ ቀረጻን በ30fps ያስችላል እና ሙሉ HD+ ማሳያዎችን በ144Hz የማደስ ፍጥነት ያስችላል። MediaTek አምስተኛ-ትውልድ MediaTek APU 650 ን ለተቀላጠፈ AI ሂደት አካትቷል፣ Imagiq 765 ISP 14-bit HDR ምስል ማቀናበርን ያመቻቻል።
እንደ 5ጂ-ተኳሃኝ ቺፕሴት፣ Dimensity 7200 Ultra ባለሁለት 5G ተጠባባቂ፣ VoNR (ድምፅ በአዲስ ሬዲዮ) እና የአገልግሎት አቅራቢ ድምርን ይደግፋል። እንዲሁም የጨዋታ ልምዶችን ለማሻሻል ተለዋዋጭ አተረጓጎም እና ብልህ ቁጥጥርን የሚያቀርበውን የ HyperEngine 5.0 ጨዋታ ሞተርን ይመካል።
ምንም እንኳን MediaTek Dimensity 7200 Ultra የሚጠቀሙ ልዩ መሳሪያዎችን ባይገልጽም የ Xiaomi ንዑስ ብራንድ ሬድሚ መጪው ሬድሚ ኖት 13 ፕሮ+ በዚህ ቺፕሴት የሚሰራ መሆኑን አረጋግጧል። መሣሪያው በዚህ ወር ሊጀምር የታቀደ ሲሆን አስደናቂ የሆነ 200MP ካሜራ ዳሳሽ ይኖረዋል።
Dimensity 7200 Ultra ን በማስተዋወቅ ሚዲያቴክ በሞባይል ፕሮሰሰር ገበያ ውስጥ ቁልፍ ተጫዋች ሆኖ ቀጥሏል ይህም የላቀ ችሎታዎችን እና አፈጻጸምን በአለም አቀፍ ደረጃ ለስማርትፎን ተጠቃሚዎች ያቀርባል።
ምንጮች:
– MediaTek Dimensity 7200 Ultra Processor በቻይና ይፋ አደረገ