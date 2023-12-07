የናሳ አስተዳዳሪ በጠፈር ፍለጋ ውስጥ ያለውን አጋርነት ለማጠናከር የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስን ጎብኝተዋል።

ማጠቃለያ፡ የናሳ አስተዳዳሪ ሴናተር ቢል ኔልሰን በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች እና በዩኤስኤ መካከል ያለውን አጋርነት ለማጠናከር በተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች የሚገኘውን መሀመድ ቢን ራሺድ የጠፈር ማእከልን (MBRSC) ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ወቅት፣ ሴኔተር ኔልሰን፣ “ስፔስ እና ባሻገር፡ የኅዋ ምርምር የወደፊት” በሚል ርዕስ በተዘጋጀው ክፍለ ጊዜ ላይ ተሳትፈዋል፤ በዚያም ምድርን ከጠፈር ለመመልከት ያላቸውን አስተያየት አካፍለዋል። በክፍለ-ጊዜው የጠፈር ተመራማሪዎች ሱልጣን አልነያዲ እና ሃዛአ አልማንሶሪ ግንዛቤዎችን ቀርቦ ነበር፣ ይህም የጠፈር ተልእኮዎችን አንድነት ባህሪ እና ምድርን ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ አስደናቂ እይታ ላይ አጽንኦት ሰጥቷል።
ትብብር እና የጋራ ምኞቶችን ለማጎልበት በሚደረገው ጥረት ሴናተር ቢል ኔልሰን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጉብኝት በሁለቱ ሀገራት መካከል በህዋ ምርምር ላይ ያላቸውን ጠንካራ አጋርነት አጉልቶ ያሳያል። በMBRSC እና በሙዚየም ኦፍ ዘ ሙዚየም የተዘጋጀው ክፍለ ጊዜ ለሴኔተር ኔልሰን ከህዋ ላይ ያላቸውን አመለካከቶች እና ልምዶቻቸውን እንዲያካፍሉ መድረክን ሰጥቷል።
ሴናተር ኔልሰን በጠፈር መንኮራኩሩ ስለ ምድር ያለውን አስደናቂ እይታ በማንፀባረቅ እንደ ምድር ዜጎች የጋራ ሀላፊነቶችን የማወቅን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። የጠፈር ምርምር ሰዎችን ወደ አንድነት ለማምጣት እና የአንድነት ስሜትን በማጎልበት ላይ ያለውን ተጽእኖ አጉልቶ አሳይቷል።
የጠፈር ተመራማሪዎች ሱልጣን አልነያዲ እና ሃዛአ አልማንሶሪ በክፍለ-ጊዜው ላይ ግንዛቤያቸውን አካፍለዋል፣ ይህም የጠፈር ተልእኮዎችን አንድነት አሳይቷል። ምድርን ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የማየት ጥልቅ ልምድ እና የሰው ልጅ ለገጠማቸው አለም አቀፍ ተግዳሮቶች ስላለው አመለካከት ተናገሩ።
በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የአሜሪካ አምባሳደር ማርቲና ስትሮንግ በጉብኝቱ ወቅት በህዋ ምርምር ላይ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ስር የሰደደ ወዳጅነት እና ጠንካራ አጋርነት አጽንኦት ሰጥተዋል። ከአገራዊ ድንበሮች በላይ ፈጠራዎች እና ግኝቶች እንዲፈጠሩ ያደረጓቸውን የትብብር ጥረቶች አጉልታ ገልጻለች።
የኤምቢአርኤስሲ ዋና ዳይሬክተር ሳሌም ሁመይድ አልማርሪ ሴናተር ቢል ኔልሰንን በማስተናገድ ያላቸውን ክብር ገልፀው ጉብኝታቸው በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እና በዩኤስኤ መካከል ያለውን የጠፈር ምርምር አጋርነት ለማጠናከር ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ሰጥተዋል። በMBRSC እና በናሳ መካከል ያለው ትብብር የወደፊቱን የጠፈር ምርምር ፈር ቀዳጅ በመሆን በሳይንሳዊ ምርምር እና ግኝት ላይ አዳዲስ ድንበሮችን ከፍቷል ።
ሴናተር ቢል ኔልሰን የ MBRSC ዋና መሥሪያ ቤትን የመጎብኘት ዕድል ነበራቸው፣ እዚያም በሳሌም ሁመይድ አልማሪ አቀባበል ተደረገላቸው። ጉብኝቱ የመሬት ጣቢያን፣ የ MBRSC ላቦራቶሪዎችን እና የሚስዮን መቆጣጠሪያ ክፍልን መጎብኘትን ያካተተ ሲሆን ይህም በህዋ ስራዎች እና አሰሳ ላይ ጥቅም ላይ የሚውለውን የላቀ አቅም እና ቴክኖሎጂ አሳይቷል።
በአጠቃላይ የሴኔተር ቢል ኔልሰን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጉብኝት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እና በዩኤስኤ መካከል በህዋ ምርምር መካከል ያለውን ጠንካራ አጋርነት በማጠናከር የቀጣይ የህዋ ምርምርን ፈር ቀዳጅ ለማድረግ እና የሰውን እውቀት ድንበር በመግፋት የጋራ ቁርጠኝነትን አሳይቷል።