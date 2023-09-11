Xbox እና Mastercard ለጨዋታ ተጫዋቾች ከሽልማት ጋር Xbox Mastercardን ያስታውቃል

በ Xbox፣ Barclays እና Mastercard መካከል በተደረገ ትብብር የXbox Mastercard በዩናይትድ ስቴትስ በ Xbox ለመጀመሪያ ጊዜ አብሮ-ብራንድ የተደረገ ክሬዲት ካርድ ሆኖ ይፋ ሆኗል። ያለ አመታዊ ክፍያ የሚመጣው ካርዱ የጨዋታ ማህበረሰቡን ፍላጎቶች እና ምርጫዎች ለማሟላት የተነደፉ የተለያዩ ጥቅሞችን ይሰጣል።
የ Xbox Mastercard ቁልፍ ባህሪያት አንዱ ካርድ ያዢዎች ብቁ በሚሆኑ ግዢዎች ሽልማቶችን የሚያገኙበት እድል ነው። ተጨዋቾች በማይክሮሶፍት ማከማቻ ውስጥ 5X ካርድ ነጥቦችን፣ በተመረጡ የዥረት መድረኮች እና የምግብ ማቅረቢያ አገልግሎቶች ላይ 3X የካርድ ነጥቦች፣ እና በሌሎች የእለት ተእለት ግዢዎች ላይ 1X የካርድ ነጥቦችን ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ አዲስ የጨዋታ ማለፊያ አባላት የመጀመሪያውን ግዢ ከፈጸሙ በኋላ የሶስት ወራት የ Xbox Game Pass Ultimate ያገኛሉ።
የካርድ አባላት ከአምስት የተለያዩ በ Xbox አነሳሽነት የካርድ ዲዛይኖች መምረጥ ይችላሉ፣ እና እንዲያውም ካርዱን በ Xbox gamertag የማበጀት አማራጭ አላቸው። ይህ ባህሪ ተጫዋቾች ምናባዊ የጨዋታ ልምዶቻቸውን ከእለት ተእለት ግብይቶች ጋር እንዲያዋህዱ ያስችላቸዋል፣ ይህም በጨዋታ ስሜታቸው እና በእለት ተእለት ተግባራቸው መካከል ያልተቋረጠ ግንኙነት ይፈጥራል።
ከሽልማት እና ከማበጀት አማራጮች በተጨማሪ፣ Xbox Mastercard ሌሎች ጥቅሞችን ይሰጣል ለምሳሌ የካርድ አባላትን FICO® ክሬዲት ነጥብ ነፃ የመስመር ላይ መዳረሻ፣ በኮም ላይ ልዩ ተሞክሮዎችን ለ Mastercard ካርድ ያዢዎች ማግኘት፣ እና በማስተር ካርድ አውታረ መረብ የሚሰጠውን ደህንነት እና ጥበቃ፣ ጨምሮ የመታወቂያ ስርቆት ጥበቃ™፣ ዜሮ ተጠያቂነት ጥበቃ እና የአለም አቀፍ አገልግሎቶች ለአደጋ ጊዜ እርዳታ።
በዩናይትድ ስቴትስ ታዋቂው የክሬዲት ካርድ ሰጪው ባርክሌይ ዩኤስ የሸማቾች ባንክ ከ Xbox እና Mastercard ጋር በመተባበር ይህን ልዩ ምርት አዘጋጅቷል። የ Xbox Mastercard መለቀቅ በማስተርካርድ እና በማይክሮሶፍት መካከል ባለው ቀጣይነት ያለው አጋርነት ውስጥ አስደሳች ምዕራፍን ይወክላል። በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ያለው ትብብር አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ለማሳደግ እና ለተጫዋቾች ፈጠራ ያላቸው ዲጂታል-የመጀመሪያ ምርቶችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
የXbox Mastercard ከሴፕቴምበር 50 ጀምሮ በሁሉም 21 ግዛቶች ላሉ ብቁ ለሆኑ የ Xbox Insiders ይገኛል። ካርዱ በ2024 በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ላሉ አጠቃላይ ሰዎች ይለቀቃል። ብቁ የሆኑ Xbox Insiders ለ Xbox Mastercard በ Xbox Insider በኩል ማመልከት ይችላሉ። የXbox Mastercard ቅድመ እይታን ከተቀላቀሉ በኋላ በ Xbox መሥሪያቸው ወይም በዊንዶውስ ፒሲ ላይ ሁብ።
በ Xbox ማስተርካርድ መጀመር፣ የ Xbox ተጫዋቾች በሚወዷቸው የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች እየተካፈሉ ሽልማቶችን የማግኘት እና ልዩ በሆኑ ልምዶች ለመደሰት እድል አላቸው። የጨዋታ ኢንዱስትሪው በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲመጣ፣ እንደዚህ አይነት ሽርክናዎች ለተጫዋቾች ተጨማሪ እሴት ያመጣሉ እና አጠቃላይ የጨዋታ ጉዟቸውን ያሳድጋሉ።
ምንጮች:
- Xbox Wire
- የማይክሮሶፍት ማስታወቂያ
- ማስተርካርድ ኦፊሴላዊ መግለጫ
ትርጓሜዎች
– Xbox Insiders፡ በመሞከር ላይ የሚሳተፉ እና ለሚመጡት ባህሪያት እና ምርቶች ግብረመልስ የሚሰጡ የXbox ተጠቃሚዎች ማህበረሰብ።
– Xbox Game Pass Ultimate፡ የXbox Live Gold አባልነትን እና የXbox Game Pass ለፒሲ መዳረሻን ጨምሮ ሰፊ የXbox ጨዋታዎች ቤተ-መጽሐፍት መዳረሻ የሚሰጥ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት።
– Gamertag፡ በ Xbox ተጠቃሚዎች በመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ጨዋታዎች እና በተለያዩ የXbox አገልግሎቶች ውስጥ እራሳቸውን ለመለየት የሚጠቀሙበት ልዩ የተጠቃሚ ስም ወይም ተለዋጭ ስም።
– FICO® የክሬዲት ነጥብ፡ የግለሰቡን የብድር ብቁነት እና የፋይናንሺያል ጤና የሚገመግም በ FICO የመረጃ ትንተና ኩባንያ የቀረበ የዱቤ ነጥብ።