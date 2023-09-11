ኔንቲዶ ለማሪዮ ካርት ጉብኝት አዲስ የይዘት ዝመናዎችን ያበቃል

ኔንቲዶ በቅርቡ ከኦክቶበር 4 በኋላ ለታዋቂው የሞባይል ውድድር ጨዋታ ማሪዮ ካርት ጉብኝት አዲስ ይዘት እንደማይለቅ አስታውቋል። OatmealDome በተባለ ዳታሚነር ለማህበራዊ ሚዲያ ባሰራጨው የውስጠ-ጨዋታ መልእክት ኔንቲዶ ማህበረሰቡ ስለተጫወተበት ያለውን ምስጋና ገልጿል ወደፊትም በጨዋታው ውስጥ የሚደረጉ ጉብኝቶች ቀደም ብለው የወጡ ይዘቶችን እንደሚያካትት ገልጿል። ይህ ማለት ምንም አዲስ ኮርሶች፣ ሾፌሮች፣ ካርቶች ወይም ተንሸራታቾች ወደ ፊት አይጨመሩም፣ እና ያለው ይዘት ላልተወሰነ ጊዜ እንደገና ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው።
ምንም እንኳን አዲስ ዝመናዎች ባይኖሩም ፣ Eurogamer ጨዋታው ለወደፊቱ ሊጫወት የሚችል መሆኑን ዘግቧል። እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2019 የተጀመረው የማሪዮ ካርት ጉብኝት ለኔንቲዶ ትልቅ ስኬት ሆኖ ከሴፕቴምበር 293 ጀምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ ወደ 2022 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አስገኝቷል። ነገር ግን ጨዋታው ፍትሃዊ የውዝግብ ድርሻውን ገጥሞታል፣ ትችትም ወደ “ስፖትላይት ቧንቧዎች” ጋቻ መካኒክ፣ እሱም እንደ ሎት ሳጥኖች ያልታወቁ ዕድሎች ያገለገለ። እነዚህ ቱቦዎች በሴፕቴምበር 2022 ተወግደዋል፣ ነገር ግን ኔንቲዶ በአሁኑ ጊዜ የክፍል እርምጃ ክስ እየገጠመው ነው ልጃቸው ሳያውቁ በስፖትላይት ፓይፕ ላይ 170 ዶላር አውጥቷል የተባለው ወላጅ።
ለማሪዮ ካርት ጉብኝት ምንም አዲስ ዝመናዎች የታቀዱ ባይሆኑም ኔንቲዶ በሌሎች የሞባይል ጨዋታዎች እንደ የእንስሳት መሻገሪያ፡ Pocket Camp፣ Fire Emblem Heroes እና Super Mario Run ባሉ ሌሎች የሞባይል ጨዋታዎች ላይ መስራቱን ቀጥሏል። በተጨማሪም፣ ኩባንያው በቅርብ ጊዜ ከThe Super Mario Bros. ፊልም ጋር ካስመዘገበው ስኬት ጎን ለጎን የቢዝነስ ስራዎቹን እንደ ክስተት ማደራጀት በመሳሰሉት ዘርፎች እያሰፋ ነው።
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