ኔንቲዶ አዲስ ይዘት ወደ ማሪዮ ካርት ጉብኝት የሞባይል ጨዋታ ማከል ያቆማል

ኔንቲዶ እና የጨዋታ አሳታሚ DeNA ለታዋቂው የሞባይል ጨዋታ ማሪዮ ካርት ጉብኝት ከኦክቶበር 4 ጀምሮ አዲስ ይዘት መፍጠር ያቆማል። ይህ እርምጃ ኔንቲዶ ትኩረቱን ከሞባይል ጨዋታዎች እየቀየረ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
የጨዋታውን የምስረታ በዓል ለማክበር ከሴፕቴምበር 20 ጀምሮ እንደ ዓመታዊ ጉብኝት አካል አዲስ ይዘት ይለቀቃል። ሆኖም፣ የውጊያ ጉብኝት በጥቅምት 4 ከተጀመረ በኋላ፣ ኔንቲዶ የድሮ ይዘትን ብቻ ነው የሚለቀቀው። ኩባንያው “ከ 04/10/2023 ጀምሮ የውጊያ ጉብኝትን ተከትሎ አዲስ ኮርሶች፣ ሾፌሮች፣ ካርቶች ወይም ተንሸራታቾች አይጨመሩም” ብሏል። ኔንቲዶ ለዚህ ውሳኔ ማብራሪያ አልሰጠም ነገር ግን ተጫዋቾች በጨዋታው መደሰት እንደሚቀጥሉ ያላቸውን ተስፋ ገልጿል።
ማሪዮ ካርት ጉብኝት ከፋየር አርማ ጀግኖች ቀጥሎ ሁለተኛው ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ የሞባይል ጨዋታ ለኔንቲዶ ትልቅ ስኬት ነው። በ230 ሚሊዮን ውርዶች፣ ወደ 243 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ አስገኝቷል። ነገር ግን፣ የሞባይል ጨዋታዎች እንደ Activision እና Take-Two ካሉ ተፎካካሪዎች ጋር ሲነፃፀሩ በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ የሆነ የኒንቴንዶ አጠቃላይ ገቢን ወስደዋል።
ምንም እንኳን ኔንቲዶ በሞባይል ጨዋታ ገበያ ላይ ያለው ስኬት ውስን ቢሆንም፣ ሌሎች ኩባንያዎች በዚህ ዘርፍ ኢንቨስት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ለምሳሌ ሶኒ በ50 ከጨዋታዎቹ 2025% የሚሆኑት በሞባይል እና በፒሲ ላይ እንዲገኙ አቅዷል፣ 20% የሚሆኑት አዳዲስ የፕላስ ስቴሽን ጨዋታዎች ለስማርት ስልኮች ተዘጋጅተዋል። ይህንን ግብ ለማሳካት ሶኒ ባለፈው አመት የ PlayStation Studios ሞባይል ዲቪዥን ጀምሯል።
ኔንቲዶ አዲስ ይዘትን ወደ ማሪዮ ካርት ጉብኝት ለማቆም መወሰኑ ኩባንያው በሞባይል ጌም ኢንደስትሪ ውስጥ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች ያሳያል። ሆኖም ይህ እርምጃ በኔንቲዶ አጠቃላይ ስትራቴጂ ላይ ትልቅ ለውጥ እንደሚያሳይ ወደፊት የሚታይ ይሆናል።
ምንጮች:
የቪዲዮ ጨዋታዎች ክሮኒክል