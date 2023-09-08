ሳይንቲስቶች አዳዲስ የማግኔት ቁሳቁሶችን ያለ ወሳኝ አካላት ለመተንበይ የማሽን መማሪያን ይጠቀማሉ

በአሜስ ናሽናል ላቦራቶሪ ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች አዳዲስ የማግኔት ቁሳቁሶችን ለመተንበይ የሚያስችል የማሽን መማሪያ ሞዴል ፈጥረዋል፣ አነስተኛ ንጥረ ነገሮችን ሳይጠቀሙ። ይህ የፈጠራ አካሄድ በማቴሪያል የኩሪ ሙቀት ላይ ያተኩራል፣ ይህም ለወደፊቱ የቴክኖሎጂ አተገባበር የበለጠ ዘላቂ መንገድ ይሰጣል።
እንደ የንፋስ ሃይል፣ የመረጃ ማከማቻ፣ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች እና ማግኔቲክ ማቀዝቀዣ ላሉ ቴክኖሎጂዎች ወሳኝ የሆኑት ከፍተኛ አፈጻጸም ማግኔቶች በተለምዶ እንደ ኮባልት እና ብርቅዬ የምድር ቁሶች ያሉ ወሳኝ ንጥረ ነገሮችን ይይዛሉ። ይሁን እንጂ, እነዚህ ቁሳቁሶች ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው እና የተወሰነ አቅርቦት አላቸው. ይህንን ችግር ለመፍታት የአሜስ ናሽናል ላብራቶሪ ተመራማሪዎች አዳዲስ መግነጢሳዊ ቁሳቁሶችን በተቀነሰ ወሳኝ ቁሶች ለመንደፍ አስበው ነበር።
የማሽን መማር፣ የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ንዑስ ክፍል፣ በዚህ ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ቡድኑ የማሽን መማሪያ አልጎሪዝምን ለማሰልጠን የሙከራ መረጃን እና ቲዎሬቲካል ሞዴሊንግ ተጠቅሟል። የኩሪ ሙቀት፣ አንድ ቁሳቁስ መግነጢሳዊነቱን የሚጠብቅበት ከፍተኛው የሙቀት መጠን፣ አዳዲስ መግነጢሳዊ ቁሳቁሶችን ለመተንበይ እንደ ወሳኝ መለኪያ ሆኖ አገልግሏል።
የማሽን መማሪያ ሞዴል እድገት መሰረታዊ ሳይንስን በዘርፉ ለመጠቀም የተደረገ ጥረት ነበር። ሞዴሉን በሚታወቁ መግነጢሳዊ ቁሳቁሶች በማሰልጠን, ተመራማሪዎቹ በኤሌክትሮኒክ እና በአቶሚክ መዋቅር ባህሪያት እና በኩሪ ሙቀት መካከል ያለውን ግንኙነት አቋቁመዋል. ይህ ሞዴል እጩ ሊሆኑ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ለመተንበይ አስችሎታል.
ሞዴሉን ለማረጋገጥ, ቡድኑ በሴሪየም, ዚርኮኒየም እና ብረት ላይ በተመሰረቱ ውህዶች ላይ አተኩሯል. ተመራማሪዎቹ እነዚህን ቁሳቁሶች በተሳካ ሁኔታ አዋህደው ለይተው አውቀውታል፣ እና የማሽን መማሪያ ሞዴሉ የኩሪ ሙቀታቸውን በትክክል ተንብዮአል። ይህ የተሳካ ውጤት አዲስ ቋሚ ማግኔቶችን ለመንደፍ ከፍተኛ-የተሰራ ዘዴን ለመፍጠር ጉልህ እርምጃን ይወክላል።
አዳዲስ የማግኔት ቁሳቁሶችን በማግኘት የማሽን መማሪያን መጠቀም ከባህላዊው የሙከራ አቀራረብ ዘላቂ እና ቀልጣፋ አማራጭን ይሰጣል። ጊዜን እና ሀብቶችን በመቆጠብ ይህ አካሄድ ብዙ የቤት ውስጥ ክፍሎችን በመጠቀም ከፍተኛ አፈፃፀም ያላቸውን ማግኔቶች ለማዳበር መንገድ ይከፍታል። የአሜስ ናሽናል ላብራቶሪ ተመራማሪዎች ፊዚክስን በመረጃ የተደገፈ የማሽን ትምህርት ለቀጣይ ዘላቂነት ለመጻፍ ቆርጠዋል።
ምንጭ፡- "ፊዚክስ በመረጃ የተደገፈ ማሽን የኩሪ ሙቀቶች ትንበያ እና ተግባራዊ መግነጢሳዊ ቁሶችን ፈልጎ ለማግኘት የገባው ቃል" በፕራሻንት ሲንግ፣ ታይለር ዴል ሮዝ፣ አንድሪ ፓላሲዩክ እና ያሮስላቭ ሙድሪክ (የቁሳቁሶች ኬሚስትሪ)