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ቴክኖሎጂ

የሎጌቴክ መድረሻን ማስተዋወቅ፡ አብዮታዊ ገላጭ ካሜራ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
የሎጌቴክ መድረሻን ማስተዋወቅ፡ አብዮታዊ ገላጭ ካሜራ

ሎጌቴክ የቅርብ ጊዜ ፈጠራውን፣ ሎጊቴክ ሪች፣ በአካል በሚቀርቡ የዝግጅት አቀራረቦች፣ ክፍሎች፣ የኮንፈረንስ ጥሪዎች እና የዥረት ክፍለ-ጊዜዎች የተጠቃሚዎችን ተሞክሮ ለማሳደግ የተነደፈ እጅግ አስደናቂ ገላጭ ካሜራ አሳይቷል።

ከሎጌቴክ ሪች ጀርባ ያለው ተነሳሽነት ተጠቃሚዎች ዲጂታል ያልሆኑ ይዘቶችን ሲያጋሩ የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች በመመልከት ነው። ሎጊቴክ ሰፊ ጥናት ያካሄደ ሲሆን ግለሰቦቹ ወይ ከንዑስ መሣሪያዎች ጋር እንደሚስማሙ፣ ብዙ መሣሪያዎችን በመገጣጠም ወይም ውስብስብ የአመራረት ሂደቶችን እንደሚመሩ ገልጿል። Logitech Reach ተጠቃሚዎች ይዘትን በሚጋሩበት ጊዜ ካሜራውን በተለያዩ አቅጣጫዎች እንዲቆጣጠሩት በማድረግ እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ ያለመ ነው።

የLogitech Reach ቁልፍ ባህሪያት በ1080p/60fps ልዩ የሆነ የቪዲዮ ጥራትን ያካትታሉ፣ ልክ እንደ አሮጌው የሎጌቴክ ዥረት ካሜራ። የላቁ የመስታወት ኦፕቲክስ ውህደት እና 4.3x ኪሳራ የሌለው ማጉላት በራስ-ማተኮር፣ ይህ ካሜራ በጣም ጥቃቅን ዝርዝሮች እንኳን ትኩረት መደረጉን ያረጋግጣል። ከዚህም በላይ ተጠቃሚዎች ካሜራውን በአግድም እና በአቀባዊ የማንቀሳቀስ ነፃነት አላቸው, ይህም ወደር የለሽ ተለዋዋጭነት ያቀርባል.

ሎጌቴክ ከሎጌቴክ ሪች ጋር ለምቾት እና ለተጠቃሚ ምቹነት ቅድሚያ ሰጥቷል። ካሜራው በዩኤስቢ በኩል ቀጥታ ተሰኪ እና አጫውትን ያዋቅራል እና ከአብዛኛዎቹ ፒሲዎች እና የዥረት መድረኮች ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም ለብዙ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ተደራሽ ያደርገዋል።

የገበያ መግባቱን የበለጠ ለማስተዋወቅ ሎጌቴክ ከኢንዲጎጎ ኢንተርፕራይዝ መድረክ ጋር ተባብሯል። ይህ ስልታዊ ትብብር ሎጊቴክ ሪች ከቅናሽ ዋጋ ጋር ቀደም ብሎ ወደ ሎጊቴክ መድረስ ያስችላል። በዚህ አቀራረብ ሎጌቴክ የካሜራውን አፈጻጸም በተከታታይ ለማሳደግ ጠቃሚ የተጠቃሚ ግብረመልስ ለመሰብሰብ ያለመ ነው።

የሎጌቴክን የቅርብ ጊዜ አቅርቦት የሆነውን ሎጊቴክ ሪችን ለማሰስ ጓጉተው ከሆነ ስለተለቀቀው ዝመናዎች መመዝገብ እና በኦፊሴላዊው የሎጊቴክ ድህረ ገጽ ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ለተወሰነ ጊዜ ቅናሾች ማወቅ ይችላሉ።

ምንጮች:
- ሎጌቴክ ይድረስ ጋዜጣዊ መግለጫ
- የሎጌቴክ ድር ጣቢያ

By ገብርኤል Botha

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