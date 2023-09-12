LG 118-ኢንች MAGNIT ማይክሮ LED ቲቪን ያሳያል

LG በ118 ኢንች MAGNIT የቅርብ ጊዜ አቅርቦቱ ወደ ማይክሮ LED ቲቪ ገበያ ገብቷል። ይህ አዲሱ ቲቪ በአሁኑ ጊዜ ከሳምሰንግ ዘ ዎል 110 ኢንች ጋር በጣም የቀረበ ተፎካካሪ ሲሆን ይህም ገበያውን ከጀመረ ጀምሮ ተቆጣጥሮታል።
ባለ 118 ኢንች LG MAGNIT ባለ 4K ማይክሮ LED ፓኔል ከ120Hz የማደስ ፍጥነት፣ 250-nit ብሩህነት እና HDR10 እና HDR10 Pro ድጋፍ አለው። በኤልጂ አልፋ 9 ፕሮሰሰር የሚሰራ እና በኩባንያው WebOS መድረክ ላይ ይሰራል። ቴሌቪዥኑ የAirPlay 2 እና Miracast ውህደትን እና ሁለት ባለ 50-ዋት ድምጽ ማጉያዎችን ለአስገራሚ የኦዲዮ ተሞክሮ ያካትታል።
ይሁን እንጂ LG MAGNIT ከ 237,000 ዶላር ከፍተኛ ዋጋ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም ሳምሰንግ ካቀረበው 110 ኢንች ዋጋ በ149,999 ዶላር የበለጠ ውድ ያደርገዋል። LG የቴሌቪዥኑን መገኘት እስካሁን አላሳወቀም።
ከ MAGNIT በተጨማሪ LG በተጨማሪ ሶስት መጠኖችን ያቀፈ የ LG OLED M3 አሰላለፍ አስተዋውቋል፡ 77 ኢንች፣ 83 ኢንች እና 97 ኢንች። እነዚህ OLED ቴሌቪዥኖች 4 ኬ ጥራት እና የ120Hz የማደሻ ፍጥነት አላቸው። የ OLED M3 ተለይቶ የሚታወቅ ባህሪው የዜሮ ማገናኛ ሳጥን ተብሎ የሚጠራው የገመድ አልባ የግንኙነት መፍትሄ ነው, ይህም ገመዶችን በቀጥታ ከቴሌቪዥኑ ጋር የመገናኘት አስፈላጊነትን ያስወግዳል.
LG እንዳለው OLED M3 በገመድ አልባ የግንኙነት መፍትሄው እስከ 4K 120Hz በእውነተኛ ጊዜ የቪዲዮ እና የድምጽ ስርጭት የሚያቀርብ የመጀመሪያው የሸማች ቲቪ ነው። የOLED M3 ሰልፍ ዋጋ እና ተገኝነት ገና አልተገለጸም።
ምንጮች:
- ሳምሰንግ ዘ ዎል የቅንጦት 8 ኪ ቲቪ፡ ሳምሰንግ የዜና ክፍል
- ግድግዳው 110 ኢንች ማይክሮ LED ቲቪ፡ ሳምሰንግ የዜና ክፍል
– LG 118 ኢንች MAGNIT ማይክሮ LED ቲቪን ይፋ አደረገ፡ LG Newsroom
LG OLED M3: LG Newsroom