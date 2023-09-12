ላ-ዚ-ቦይ ተፎካካሪ ሆኖ ለመቆየት በደንበኛ-ማእከላዊነት ላይ ያተኩራል።

ላ-ዚ-ቦይ፣ ታዋቂው የቤት ዕቃ ብራንድ፣ በ100 ዓመት ታሪኩ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሸማቾች ግንዛቤ ተግባርን ለመመስረት ጆርጅ ካልቫቺን የግንዛቤዎች ዳይሬክተር አድርጎ ቀጥሯል። ካልቫቺ የቤት ዕቃዎችን ጨምሮ በማንኛውም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው አዲሱ የውድድር ጠቀሜታ ሸማቾችን ያማከለ ነው ብሎ ያምናል።
የላ-ዚ-ቦይ ፈታኝ አንዱ ፈተና በተለያዩ ቻናሎች ከሸማቾች ጋር በርካታ የመዳሰሻ ነጥቦች አሉት፣ እና የደንበኛ ልምድ በተለምዶ ድብልቅ ነው። ካልቫቺ ሸማቾች የቤት ዕቃ ለመግዛት ረዘም ያለ ጊዜ እንደሚወስዱ አረጋግጧል፣ በመስመር ላይ ማሰስ በመቀጠልም በመደብር ውስጥ ምቾትን ለማግኘት መሞከር የጉዞው ወሳኝ አካል ነው። ነገር ግን፣ በዲጂታል እና በመደብር መካከል ያሉ ልምዶች ወጥነት ያላቸው አልነበሩም።
ይህንን ፈተና ለመቅረፍ ካልቫቺ በInMoment በተሰኘው የደንበኛ ልምድ ኩባንያ እገዛ የደንበኛ ልምድ ማዕከል እየፈጠረ ነው። ከዲጂታል ቻናሎች የተገኘ መረጃን እንደ መነሻ ያዋህዳሉ እና ቀስ በቀስ ከሌሎች የመዳሰሻ ነጥቦች ላይ መረጃን ይጨምራሉ። ግቡ የተሻሉ ድርጅታዊ ውሳኔዎችን ለማድረግ የደንበኞችን ጉዞ አጠቃላይ እይታ ማግኘት ነው።
ቴክኒካል አተገባበር አስቸጋሪ ላይሆን ቢችልም፣ ለረጅም ጊዜ በተቋቋመ ድርጅት ውስጥ የመፍትሄ ሃሳቦችን ማዳበር ዋናው ፈተና ነው። ካልቫቺ እና ኢንሞመንት ስኬታማ ትግበራን ለማረጋገጥ ከባለድርሻ አካላት ግዢን በማግኘት ላይ ያተኮሩ ናቸው።
ለ La-Z-Boy የመጨረሻው የስኬት መለኪያ ለደንበኞች አጠቃላይ ልምድን እየሰጠ ነው, ይልቁንም ለውጦችን እና የገቢ ዕድገትን ብቻ ከማተኮር ይልቅ.
ምንጮች:
- ማርቴክ ዛሬ