Qualcomm to Supply Snapdragon 5G Modems ለአፕል የወደፊት ስማርትፎን ማስጀመሪያዎች

የሞባይል ቺፕ አቅራቢው Qualcomm በ5 እና 2024 መካከል ለሚጀመረው የስማርትፎን አገልግሎት Snapdragon 2026G Modem RF Systems ለማቅረብ ከቴክኖሎጂ ግዙፉ አፕል ጋር ስምምነት ላይ ደርሷል።ይህ አጋርነት አፕል በቻይና ፈተናዎች በተጋረጠበት እና በሌሎች ክልሎች ያለውን የአቅርቦት ሰንሰለት ለማጠናከር ያለመ ነው። . የስምምነቱ ዋጋ በ Qualcomm ባይገለጽም የቢሊዮኖች ዶላር ዋጋ እንዳለው ባለሙያዎች ይገምታሉ።
ይህ አዲስ ስምምነት በ2019 በ Qualcomm እና Apple መካከል በተፈረመው ስምምነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል የነበረውን ህጋዊ ውዝግብ ፈትቷል። እንደ ሮይተርስ፣ ከስምምነቱ የተገኘው የአቅርቦት ስምምነት በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል። ይህ ማለት በአፕል የሚታወጀው መጪው አይፎኖች ባለፈው ስምምነት መሰረት የሚለቀቁት የመጨረሻዎቹ ይሆናሉ ማለት ነው።
Qualcomm የሞባይል ቺፖችን ግንባር ቀደም አቅራቢ በመሆኑ በቺፕ ኢንደስትሪ ውስጥ በ Qualcomm እና Apple መካከል ያለው ትብብር ጉልህ ነው፣ አፕል ደግሞ በስማርትፎን ገበያ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው። የዩቢኤስ ተንታኞች እንደሚገምቱት Qualcomm በ7.26 ቺፖችን ለአፕል በማቅረብ 2022 ቢሊዮን ዶላር ያህል ገቢ አግኝቷል።
አፕል የ Snapdragon 5G Modem RF Systems አቅርቦትን ከ Qualcomm በማስጠበቅ፣ አፕል የ5ጂ ቴክኖሎጂን ወደወደፊቱ የስማርትፎን ሞዴሎቹ ማካተት ይፈልጋል። የ Snapdragon 5G ሞደም RF ሲስተምስ የላቀ ባህሪያትን እና አፈፃፀምን ያቀርባል, ይህም አፕል የተሻሻለ ግንኙነት እና ፈጣን የውሂብ ፍጥነት ለተጠቃሚዎቹ እንዲያደርስ ያስችለዋል.
በአጠቃላይ ይህ ሽርክና የ Qualcommን በሞባይል ቺፕ ኢንደስትሪ ውስጥ እንደ ቁልፍ ተጫዋች ያለውን ቦታ ያጠናክራል እና አፕል ለሚመጡት የስማርትፎን ልቀቶች የላቀ ቺፕ ቴክኖሎጂን ማግኘትን ያረጋግጣል።
ምንጮች:
– ሮይተርስ (ዩአርኤል፡ [ምንጭ ጽሑፍ])