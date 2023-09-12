የእስራኤል ማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ሰቅል ለማውጣት አስቧል

የእስራኤል ማዕከላዊ ባንክ የእስራኤል ባንክ የሀገሪቱን የክፍያ ስርዓት ለማሻሻል ዲጂታል ሰቅል የማውጣት እድል እየፈተሸ ነው። ዲጂታል ሰቅል ለማስጀመር ውሳኔው ገና ያልተወሰነ ቢሆንም ማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ምንዛሬዎችን ድንበር ለመግፋት ቁርጠኛ ነው.
ቀልጣፋ የክፍያ ስርዓት ለመፍጠር ማዕከላዊ ባንክ በህዳር 2021 ዲጂታል ሰቅል ሊወጣ የሚችለውን አቅም መመርመር እና ማዘጋጀት ጀመረ። እስራኤል መጀመሪያ ላይ በ2017 መገባደጃ ላይ የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ምንዛሪ (ሲቢዲሲ) ለማውጣት አስባ ነበር፣ እና በቅርብ ጊዜ በዲጂታል ሰቅል ላይ የተደረገው ትኩረት በላቁ ኢኮኖሚዎች ውስጥ ካለው አለምአቀፍ አዝማሚያ ጋር ተመሳሳይ ነው።
የእስራኤል ባንክ ገዥ አሚር ያሮን እንደገለፁት ዲጂታል ሰቅል ለማውጣት ውሳኔው በጣም የላቁ ኢኮኖሚዎች ውስጥ በመሆኑ አሁንም ክፍት ነው። ይሁን እንጂ ማዕከላዊ ባንክ የክፍያ ሥርዓቶችን እና የፋይናንስ ስርዓቱን በአጠቃላይ ለማዘመን በሲቢሲሲ አሰሳ እና ጥረቶችን በመደገፍ ግንባር ቀደም ሆኖ ለመቆየት ቆርጧል።
የእስራኤል ማዕከላዊ ባንክ ከሆንግ ኮንግ አቻው እና ከአለም አቀፍ የሰፈራ ባንክ ጋር በሴላ ፕሮጀክት ላይ ተባብሯል። ይህ ፕሮጀክት የቁሳዊ ጥሬ ገንዘብ ጥቅሞችን በማስጠበቅ ተደራሽነትን፣ ውድድርን እና ጠንካራ የሳይበር ደህንነትን በማጣመር የችርቻሮ CBDCን አዋጭነት አሳይቷል።
ዲጂታል ሰቅል በእስራኤል የፋይናንስ ሥርዓት ውስጥ ፉክክርን ከፍ ሊያደርግ ይችላል፣ይህም በአሁኑ ጊዜ በጥቂት ትላልቅ ባንኮች እና ተቋማት ቁጥጥር ስር ነው። ምክትል አስተዳዳሪው አንድሪው አቢር አዲስ ገቢዎች የፋይናንስ ምርቶችን እንዲያቀርቡ የሚያስችል ደረጃ የመጫወቻ ሜዳ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታየ ያለው የወለድ መጠን በነባር ባንኮች የደንበኞችን ሒሳብ በማለፍ ረገድ ያላቸውን ውስንነት በማሳየት በሕዝብ ዘንድ እርካታን አስከትሏል።
የእስራኤል ባንክ የኢኮኖሚውን ፈጣን ዲጂታላይዜሽን ይገነዘባል እና የዲጂታል ሰቅል ሊሆኑ የሚችሉ ጥቅሞችን ይመለከታል። ተግባራዊ ከሆነ፣ ማዕከላዊ ባንክ በዲጂታል ግብይቶች ውስጥ ግላዊነትን ለማስቀደም ያለመ ሲሆን ቢያንስ አሁን ካሉት የዲጂታል መክፈያ ዘዴዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የግላዊነት ደረጃን ማረጋገጥ ነው።
የዲጂታል ሰቅልን በተመለከተ ውሳኔው ገና መጠናቀቅ ባይችልም, የእስራኤል ባንክ ዕድሎችን በንቃት በመመርመር እና በ CBDC ምርምር እና ልማት ግንባር ቀደም ሆኖ ይቆያል.
ምንጮች:
- ሮይተርስ፡ https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/
- የእስራኤል ባንክ፡ https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx