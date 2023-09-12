የእስራኤል ማዕከላዊ ባንክ የክፍያ ስርዓቶችን ለማዘመን ዲጂታል ሰቅል ለማውጣት አስቧል

የእስራኤል ማዕከላዊ ባንክ የእስራኤል ባንክ የሀገሪቱን የክፍያ ስርዓት ለማሳደግ ዲጂታል ሰቅል ለማስተዋወቅ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ነው። ምንም እንኳን ባንኩ ዲጂታል ሰቅል ለማስጀመር የመጨረሻ ውሳኔ ባይሰጥም፣ በዲጂታል ምንዛሪ ፍለጋ ግንባር ቀደም ሆኖ ለመቀጠል እና የክፍያ ሥርዓቶችን እና የፋይናንስ ስርዓቱን በአጠቃላይ ለማራመድ ጥረቶችን ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው።
እ.ኤ.አ. ከህዳር 2021 ጀምሮ የእስራኤል ባንክ ዲጂታል ሰቅል ለማውጣት የሚያስችል ጥናትና ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል። ባንኩ የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ምንዛሪ (ሲቢዲሲሲ) ሊያመጣ የሚችለውን ጥቅም በመገንዘቡ ቀልጣፋ የክፍያ ስርዓት አስፈላጊነት ለዚህ ተነሳሽነት ምክንያት ሆኗል። ) በ 2017 መጀመሪያ ላይ.
የእስራኤል ባንክ ገዥ አሚር ያሮን የኤኮኖሚውን ዲጂታላይዜሽን መከታተል እና ከሌሎች የላቁ ኢኮኖሚዎች ጋር ያለውን ልዩነት መዝጋት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በተጨማሪም እስራኤል ዲጂታል ሰቅልን ካስተዋወቀች በዲጂታል የመክፈያ ዘዴዎች ከሚቀርቡት ጋር ሊወዳደር ወይም ሊበልጥ የሚችል የግላዊነት ደረጃዎችን ለመጠበቅ ቅድሚያ እንደምትሰጥ አፅንዖት ሰጥቷል።
ምክትል ገዥ አንድሪው አቢር በአሁኑ ጊዜ በጥቂት ትላልቅ ባንኮች እና ተቋማት ቁጥጥር ስር ባለው የእስራኤል የፋይናንስ ስርዓት ላይ ዲጂታል ሰቅል የበለጠ ውድድር ለማስተዋወቅ ያለውን አቅም አጉልተዋል። ሚዛናዊ የሆነ የመጫወቻ ሜዳ በማቅረብ፣ ሲቢሲሲ አዲስ የገበያ ገቢዎች የፋይናንስ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል።
ከሆንግ ኮንግ የገንዘብ ባለስልጣን እና ከአለም አቀፍ የሰፈራ ባንክ ጋር በመተባበር የተካሄደው የእስራኤል ባንክ የሴላ ፕሮጀክት የችርቻሮ CBDCን አዋጭነት አሳይቷል። ይህ ፕሮጀክት የቁሳዊ ጥሬ ገንዘብ ጥቅሞችን በማስጠበቅ ተደራሽነትን፣ ውድድርን እና የሳይበር ደህንነት እርምጃዎችን በማጣመር ላይ ያተኩራል።
የማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ሰቅል ግምት የሚመጣው ለፍትሃዊ የፋይናንስ ሥርዓት የህዝብ ፍላጎት ምላሽ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጨመረው የወለድ ምጣኔ የንግድ ባንኮች የደንበኞቻቸውን የዋጋ ጭማሪ ሙሉ በሙሉ ባለማሳለፉ በሕዝብ ዘንድ ቅሬታ ስለሚፈጥር የውድድር አስፈላጊነትን አጉልቶ አሳይቷል።
በማጠቃለያው የእስራኤል ባንክ ዲጂታል ሰቅል ለማውጣት ቁርጥ ውሳኔ ባያደርግም የክፍያ ሥርዓቶችን ለማዘመን እና በሀገሪቱ ውስጥ ተወዳዳሪ የሆነ የፋይናንሺያል መልክዓ ምድርን ለማስተዋወቅ የዲጂታል ምንዛሪ ፍለጋ እና ልማት በንቃት በመከታተል ላይ ይገኛል።
ምንጮች:
- የአንቀጽ ርዕስ፡ የእስራኤል ማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ሰቅል ያወጣል፣ የ CBDC ፈጠራን ይናገራል
ምንጭ፡- CoinTelegraph.com