በመንግስት የሚደገፉ ሰርጎ ገቦች የአሜሪካን ኤሮኖቲካል ድርጅትን ጥሰዋል

ማጠቃለያ፡ በCISA፣ FBI እና USCYBERCOM የጋራ ምክር በመንግስት የሚደገፉ የመረጃ ጠለፋ ቡድኖች በዞሆ እና ፎርቲኔት ውስጥ ያሉ ወሳኝ ተጋላጭነቶችን ያነጣጠሩ ብዝበዛዎችን በመጠቀም የአሜሪካ የበረራ ድርጅትን ጥሰዋል። አጥቂዎቹ ማንነታቸው ባይታወቅም ከኢራን ብዝበዛ ጋር የተያያዙ ናቸው። ጠላፊዎቹ በዞሆ ማኔጅ ኢንጂን ሰርቪስ ዴስክ ፕላስ እና በፎርቲኔት ፋየርዎል ባሉ ተጋላጭነቶች ወደ ድርጅቱ አውታረመረብ ያልተፈቀደ መዳረሻ አግኝተዋል። ምክሩ እነዚህ አስጊ ቡድኖች ባልተሸፈኑ መሳሪያዎች ላይ ድክመቶችን በተደጋጋሚ እንደሚቃኙ እና ወደ አውታረ መረብ ከገቡ በኋላ በተጠለፉ የመሠረተ ልማት ክፍሎች ላይ ጸንተው እንደሚቆዩ ያስጠነቅቃል። የኔትወርክ ተከላካዮች መሠረተ ልማታቸውን ለማስጠበቅ የሚመከሩ ቅነሳዎችን እና ምርጥ ተሞክሮዎችን እንዲተገብሩ ይመከራሉ። ይህ ጥሰት በManageEngine አጋጣሚዎች ላይ ያልተጣበቁ ተጋላጭነቶች እና በመንግስት የሚደገፉ ቡድኖች የዞሆ ጉድለቶችን መጠቀሚያን በተመለከተ ከCISA ቀደም ሲል የሰጡትን ማስጠንቀቂያዎች ይከተላል። የፎርቲኔት ተጋላጭነት፣ CVE-2022-42475፣ እንዲሁም በመንግስት ድርጅቶች ላይ በዜሮ ቀን ጥቃት ተጠቅሟል። ፎርቲኔት በጥቃቱ ወቅት ተጨማሪ ተንኮል አዘል ጭነቶች በተበላሹ መሳሪያዎች ላይ መወረዳቸውን አስታውቋል።
ትርጓሜዎች
– CISA፡ የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደኅንነት ኤጀንሲ፣ የአሜሪካ የፌዴራል መንግሥት ኤጀንሲ።
– ኤፍቢአይ፡ የፌዴራል የምርመራ ቢሮ፣ የዩናይትድ ስቴትስ የአገር ውስጥ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት።
– USCYBERCOM: የዩናይትድ ስቴትስ የሳይበር ትዕዛዝ፣ በሳይበር ቦታ ላይ ለአሜሪካ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ኃላፊነት ያለው ተዋጊ ትዕዛዝ።
– Zoho Manager Engine ServiceDesk Plus፡ በዞሆ ኮርፖሬሽን የተሰራ የእገዛ ዴስክ እና የንብረት አስተዳደር ሶፍትዌር።
– ፎርቲኔት፡ ፋየርዎል እና ቪፒኤንን ጨምሮ የሳይበር ደህንነት መፍትሄዎችን የሚያዘጋጅ እና የሚሸጥ መድብለ ብሄራዊ ኮርፖሬሽን።
– CVE፡ የተለመዱ ተጋላጭነቶች እና ተጋላጭነቶች፣ በይፋ የተገለጹ የሳይበር ደህንነት ድክመቶች ዝርዝር።
ምንጮች:
- CISA: የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ
– ኤፍቢአይ፡ የፌደራል የምርመራ ቢሮ
- USCYBERCOM: የዩናይትድ ስቴትስ የሳይበር ትዕዛዝ
- ዞሆ ኮርፖሬሽን
- ፎርቲኔት