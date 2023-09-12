IPhone 15፡ ከአፕል የቅርብ ጊዜ ልቀት ምን ይጠበቃል

በጉጉት በሚጠበቀው የአፕል የቅርብ ጊዜ እትም የአይፎን ምርት መለቀቅ ጥቂት ሰአታት ቀርተውታል፤ ደስታው እየጨመረ ነው። ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ከአውሮፓ ህብረት እና ከቻይና ጫና ቢያጋጥመውም አፕል የስማርትፎን ገበያውን መቆጣጠሩን ቀጥሏል። ይሁን እንጂ የአለምአቀፍ የስማርትፎን ሽያጭ እየቀነሰ መጥቷል እና በጉጉት የሚጠበቀው የአፕል ቨርቹዋል ሪያሊቲ ማዳመጫ እስከሚቀጥለው አመት ድረስ አይገኝም። የጆሮ ማዳመጫው ዋጋ 3,500 ዶላር (£2,780) ወይም በናይጄሪያ ምንዛሪ ₦2,749,220.022 እንደሚሆን ይጠበቃል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የአፕል አድናቂዎች የ16ኛውን ትውልድ አይፎን ይፋ ለማድረግ በጉጉት ይጠባበቃሉ፣ ይህ መሳሪያ በ2007 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የስማርትፎን ገበያ ለውጥ ያመጣ ነው። የአፕል ኦፊሴላዊ ቅድመ እይታ ባይኖርም ወደ አምስት ቢሊዮን የሚጠጉ የጎግል ፍለጋ ውጤቶች ለ " አይፎን 15" ግምቶች እና ፍንጮች እንደሚጠቁሙት አዲሶቹ ሞዴሎች በተሻሻለ ቺፕ፣ የተሻለ የባትሪ ህይወት፣ የተሻሻለ የካሜራ አቅም እና የታይታኒየም ቻስሲስ ቀላል ይሆናሉ።
በአለም አቀፍ ደረጃ የስማርትፎን ሽያጭ እየቀነሰ የመጣበት አንዱ ምክንያት ሸማቾች መሳሪያቸውን ለረጅም ጊዜ በመያዝ ነው። ይህ በዋጋው ምክንያት ብቻ ሳይሆን የማሻሻያ ፍላጎት ስለቀነሰ ነው. የስማርትፎን ኤክስፐርት የሆኑት ቤን ውድ አፕል ከፍተኛ መጠን ያላቸውን አይፎኖች ማቆየት ብቻ ትልቅ ስኬት መሆኑን ተገንዝቧል።
በሴፕቴምበር አመታዊ ዝግጅት ላይ አፕል አዲሱን አይፎን በቲያትር ትርኢት ያሳየዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሆኖም፣ በ iPhone 15 ውስጥ አንድ ጉልህ የሆነ አካላዊ እድገት የዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ ገመድ ወደብ ማካተት ነው። ይህ በአሁኑ ጊዜ አይፎኖች ከሚጠቀሙት የባለቤትነት የመብረቅ ገመድ በተለየ ዩኤስቢ-ሲን ከሚጠቀሙ ሌሎች መሳሪያዎች ጋር አይፎኖችን ማገናኘት ቀላል ያደርገዋል።
አፕል ምርቶችን መቀየር ወደ ላቀ ፈጠራ እንደሚያመራ ሲናገር፣ የአውሮፓ ህብረት ሁሉም ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ከአለም አቀፍ ቻርጀር ጋር በታህሳስ 2024 እንዲስማሙ ትእዛዝ ሰጥቷል።የቻይና መንግስት በቅርቡም አይፎን ስልኮችን በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ ህንፃዎችን በደህንነት ሰበብ ማገዱ የአፕልን የአክሲዮን ዋጋ አስከትሏል። ለመለዋወጥ. ቢሆንም፣ የአይፎን ስልኮች ከፍተኛ ተፈላጊነት እንዳላቸው ቀጥሏል፣ በተለይ በአፍሪካ ሁለተኛ-እጅ አይፎኖች ከዚህ ቀደም መግዛት በማይችሉት ዘንድ ተወዳጅነት እያገኘ መጥቷል።
አፕል አይፎን 15ን ለመልቀቅ በዝግጅት ላይ እያለ ጥያቄው ይቀራል፡- ሸማቾች ምን ያህል የቅርብ ጊዜውን አይፎን ይፈልጋሉ ወይስ ይፈልጋሉ? ጊዜ ብቻ ይነግረናል።
ምንጮች:
- ዞይ ክላይንማን፣ “አይፎን 15፡ ከአፕል የቅርብ ጊዜ ልቀት ምን ይጠበቃል፣” ሮይተርስ