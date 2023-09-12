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Spigen Leaks አዲስ የአፕል አይፎን ባህሪ፡ ሊዋቀር የሚችል የድርጊት አዝራር

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
Spigen Leaks አዲስ የአፕል አይፎን ባህሪ፡ ሊዋቀር የሚችል የድርጊት አዝራር

ዛሬ ቀደም ብሎ የጉዳይ ሰሪ ስፒገን መጪውን አፕል አይፎን በኩባንያው ታላቅ የመገለጫ ዝግጅት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠበቀውን አዲስ ባህሪ በማውጣት ደፋር እርምጃ ወስዷል። በትዊተር ገፁ ላይ ስፓይገን ከጉዳያቸው በአንዱ ስር የተደበቀ የአይፎን ምስል አሳይቷል ፣ይህም ሊዋቀር የሚችል የድርጊት ቁልፍ መኖሩን አሳይቷል።

ሊዋቀር የሚችል የድርጊት አዝራር በቅርብ ወራት ውስጥ የበርካታ ወሬዎች እና ግምቶች ርዕሰ ጉዳይ ነው። በቀደሙት የአይፎን ሞዴሎች ላይ ካለው የቋሚ ተግባር ድምጸ-ከል ማብሪያ/ማብሪያ በተለየ መልኩ የድርጊት አዝራሩ ተጠቃሚዎች በምርጫቸው መሰረት ተግባራቸውን እንዲያበጁ ያስችላቸዋል።

የ Spigen ትዊተር የድርጊት ቁልፍ መኖሩን ከማረጋገጡ በተጨማሪ አፕል በዚህ ፍንጣቂ ላይ የሰጠውን ምላሽ በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል። አፕል በጥብቅ የደህንነት እርምጃዎች እና መጪ ምርቶቹን በመጠቅለል ለማቆየት በሚደረገው ሙከራ የታወቀ ነው። ኩባንያው ለ Spigen's stunt እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ ለማየት ይቀራል.

የተግባር አዝራር በከፍተኛው የአይፎን 15 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ሞዴሎች ላይ ብቻ እንደሚገኝ ወሬዎች ቢጠቁሙም፣ የ Spigen’s ትዊተር የትኛው የአይፎን ሞዴል በምስሉ እንደተያዘ አይገልጽም። ይህ ባህሪው በዚህ አመት በአራቱም ሞዴሎች ውስጥ ዳይናሚክ ደሴትን ከማካተት ጋር ተመሳሳይነት ወደሌሎች ሞዴሎችም ሊራዘም ይችላል የሚል ግምት እንዲጨምር አድርጓል።

የአፕልን ታላቅ የመገለጫ ዝግጅት ለመመልከት ፍላጎት ካሎት፣ አጠቃላይ መመሪያችንን መመልከትዎን ያረጋግጡ። እንዲሁም ሁሉም ዜናዎች እና ማስታወቂያዎች እንደተከሰቱ የቀጥታ ዝመናዎችን እናቀርባለን።

ትርጓሜዎች
- ሊዋቀር የሚችል የድርጊት ቁልፍ፡ ተጠቃሚዎች ተግባራቸውን እንዲያበጁ የሚያስችል አዲስ ባህሪ በመጪው አፕል አይፎን ላይ።
– Spigen: ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የስማርትፎን መያዣዎችን በማምረት የሚታወቅ ታዋቂ ኬዝ ሰሪ።
- ተለዋዋጭ ደሴት፡ በመነሻ ስክሪን ላይ ሊበጁ የሚችሉ መግብሮችን እና የመተግበሪያ አዶዎችን የሚያቀርብ በቀደሙት የአይፎን ሞዴሎች የተዋወቀ ባህሪ።

ምንጭ፡- ይህ ጽሁፍ ከጂኤስኤም አሬና ከዋናው መጣጥፍ በመነሳት በድጋሚ የተፃፈ ነው።

By ቪኪ Stavropoulou

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